search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Guvernul vrea să scutească de impozit pe cifra de afaceri unele companii energetice

0
0
Publicat:

În plină perioadă de măsuri fiscale restrictive, Guvernul analizează adoptarea unei ordonanțe de urgență care ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri unele companii din sectorul energetic.

Gaze FOTO: Shutterstock
Gaze FOTO: Shutterstock

Un document obținut de Digi24 indică faptul că la Guvern s-ar pregăti o ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri. Este vorba despre companiile care comercializează gaze sau produse petroliere și doar tranzitează România.

Proiectul ar crea astfel o diferențiere între firmele care vând aceste produse pe piața locală și cele care doar le tranzitează prin puncte vamale sau prin porturi.

Istoric impozit

Impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile din energie a fost introdus la începutul anului 2024, în cadrul pachetului de măsuri fiscale adoptat de Guvern pentru a crește veniturile la buget. Măsura a vizat inclusiv firmele care transportau combustibili prin România către state terțe, precum Ucraina sau Republica Moldova. Scopul declarat al taxei a fost acela de a compensa utilizarea infrastructurii naționale – portuare, rutiere și feroviare – de către operatori, fie români, fie nerezidenți.

De la momentul introducerii, impozitul a fost criticat de specialiști și de companiile din domeniu, care l-au catalogat drept o povară suplimentară pentru tranzitatori și un descurajator pentru comerțul regional. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor și ANAF au raportat încasări semnificative pe parcursul anului 2024, ceea ce a justificat menținerea lui până în prezent.

Specialiștii contestă noua măsura

Consultantul fiscal Cristian Rădulescu, chestionat de sursa menționată, apreciază că măsura ar fi inoportună în actualul context.

„Introducerea unei astfel de scutiri contrazice politica generală de majorare a taxelor și eliminare a facilităților fiscale. Nu există o justificare reală pentru acordarea acestui tip de excepții”, a declarat acesta pentru Digi24.

„La un an distanță, Ministerul Finanțelor și ANAF au deja date clare privind încasările, care sunt semnificative și nu justifică renunțarea la impozit”, a subliniat consultantul.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
gandul.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica
playtech.ro
image
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Cu cât se scumpește exact rovinieta de la 1 septembrie 2015. Tarifele anunțate oficial de CNAIR
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?