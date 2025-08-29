Grindeanu vrea să ia partea leului din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Trei reforme gestionate de miniștrii PSD. „Am promis românilor şi am livrat”

Șeful PSD spune că după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD vrea să ia partea leului prin aprobarea de către Guvern a reformelor din Pachetul 2 de măsuri de austeritate. Liderul social democrat susține că miniștrii PSD au livrat jumătate din legile reformei.

”Am promis românilor şi am livrat! Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat:

- Reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD)

- Reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD)

- Reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).

Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României.

În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, scrie Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

Liderul social democrat mai susține că supă ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte.

”Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!

- PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală.

La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a mai precizat liderul PSD.