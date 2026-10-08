 9 octombrie: Ziua în care Che Guevara a fost executat. Cum au colaborat forțele boliviene cu CIA | adevarul.ro
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9 octombrie: Ziua în care Che Guevara a fost executat. Cum au colaborat forțele boliviene cu CIA

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În ziua de 9 octombrie, anul 1967, revoluționarul argentinian Che Guevara este executat în Bolivia. Tot pe 9 octombrie, în 1938, s-a născut scrimiera română Olga Szabó-Orbán.

Che Guevara
Che Guevara Foto: Getty Images

1604: Supernova lui Kepler este observată demonstrabil pentru prima dată

În octombrie 1604, o nouă stea a apărut pe cer, stârnind nedumerirea astronomilor vremii.

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Foto: Wikipedia

A fost observată pentru prima dată pe 9 octombrie, iar, câteva zile mai târziu, astronomul german Johannes Kepler a urmărit noua stea timp de mai bine de un an, potrivit NASA.

Astronomii de la acea vreme nu știau ce a provocat apariția bruscă și dispariția ulterioară a stelei, însă fenomenul a contribuit la orientarea cosmologiei europene către modelul heliocentric propus de astronomul polonez Nicolaus Copernic cu aproximativ jumătate de secol înainte.

Johannes Kepler
Johannes Kepler Foto: Wikipedia

Astăzi, astronomii clasifică SN 1604 drept o supernovă de tip Ia, rezultată în urma exploziei unei stele pitice albe, și folosesc telescoape terestre și spațiale pentru a studia rămășițele acesteia.

1938: S-a născut scrimiera română Olga Szabó-Orbán

Născută pe 9 octombrie 1938, la Cluj, Olga Szabo a fost o scrimeră română, laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1956 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Mexico 1968 și la München 1972. A fost și dublă campioană mondială.

Olga Orban-Szabo foto facebook
Foto: FOTO: Facebook / Federaţia Română de Scrimă

S-a apucat de scrimă la 14 ani, iar, doi ani mai târziu, a câștigat campionatul național al României în categoria juniori, și un an mai târziu la seniori.

La prima participare olimpică, la Melbourne 1956, a cucerit prima medalie olimpică a unui scrimer român, fiind laureată cu argint. Pentru acest rezultat, a fost numită maestră a sportului. În anul 1961, alături de Maria Vicol, Ana Pascu și Ecaterina Orb-Lazăr, a obținut prima medalie românească la un Campionatul Mondial, un bronz, apoi aurul la individual în 1962.

În 1969 a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial în proba pe echipe.

După ce s-a retras, a devenit antrenoare la clubul ei, CSA Steaua. În anul 1990 a emigrat în Ungaria cu soțul ei, Alexandru Szabo, fost jucător de polo pe apă, și a lucrat la clubul sportiv Honvéd Budapesta.

S-a stins din viață pe 5 ianuarie 2022, în Budapesta.

1940: S-a născut cântărețul John Lennon

Născut pe 9 octombrie 1940, în Liverpool, John Winston Ono Lennon a fost un muzician, compozitor și activist britanic. A devenit celebru la nivel mondial în calitate de fondator, co-solist vocal și chitarist ritmic al formației The Beatles. 

John Lennon
John Lennon Foto: Profimedia

Născut la Liverpool, Lennon s-a implicat în mișcarea muzicală skiffle în adolescență. În 1956, a înființat formația The Quarrymen, care avea să evolueze în The Beatles în 1960. La început, Lennon a fost liderul de facto al grupului, însă treptat acest rol a fost preluat de McCartney.

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Începând cu piesa „All You Need Is Love”, lansată în 1967, cântecele sale au devenit imnuri ale contraculturii și ale mișcării pacifiste.

În 1969, John Lennon a fondat Plastic Ono Band împreună cu Yoko Ono și a organizat, alături de aceasta, protestul „Bed-in” pentru pace.

În același an, a părăsit The Beatles pentru a-și începe cariera solo. Ca artist solo, cinci dintre piesele sale au ajuns în top 10 atât în Marea Britanie, cât și în SUA, printre care „Imagine” și „Instant Karma!”.

În 2002, Lennon s-a clasat pe locul al optulea într-un sondaj realizat de BBC pentru desemnarea celor mai mari 100 de britanici din istorie.

Pe 8 decembrie 1980, John Lennon a fost împușcat mortal de Mark David Chapman în fața clădirii Dakota din New York. Lennon avea 40 de ani.

După moartea sa, Yoko Ono a anunțat că nu va avea loc o înmormântare publică, iar cenușa lui Lennon a fost împrăștiată în Central Park, unde ulterior a fost creat memorialul Strawberry Fields.

1967: Che Guevara a fost executat în Bolivia

Născut pe 14 mai 1928, în Rosario, Argentina, Ernesto „Che” Guevara a fost un revoluționar marxist argentinian, autor, lider de gherilă, diplomat, politician și teoretician militar.

Che Guevara în Bolivia, cu puțin timp înainte de a fi capturat
Che Guevara în Bolivia, cu puțin timp înainte de a fi capturat Foto: Wikipedia

A fost una dintre figurile importante ale Revoluției cubaneze, iar imaginea sa stilizată a devenit un simbol al rebeliunii și o emblemă a contraculturii în cultura populară.

În timpul studiilor de medicină, Che Guevara a călătorit prin America de Sud, unde a fost marcat de sărăcia și bolile întâlnite. Implicarea sa în politica din Guatemala și înlăturarea președintelui Jacobo Árbenz, sprijinită de CIA, i-au consolidat convingerile marxiste.

În Mexic, i-a întâlnit pe Fidel și Raúl Castro și s-a alăturat revoluționarilor care au plecat în Cuba pentru a-l înlătura pe dictatorul Fulgencio Batista.

A devenit unul dintre liderii gherilei, contribuind la victoria Revoluției cubaneze.

După revoluție, Guevara a ocupat funcții importante în guvernul cubanez și a contribuit la reforma agrară, campania de alfabetizare și organizarea forțelor armate. A avut un rol și în pregătirea Cubei pentru Invazia din Golful Porcilor și în aducerea rachetelor nucleare sovietice în Cuba, în contextul crizei din 1962.

Guevara a părăsit Cuba în 1965 pentru a contribui la declanșarea unor revoluții în Africa și America de Sud. A încercat mai întâi, fără succes, să organizeze o mișcare revoluționară în Congo-Kinshasa, iar ulterior s-a implicat în Bolivia.

Acolo a fost capturat de forțele boliviene sprijinite de CIA și executat sumar în 1967.

2004: Au loc alegeri democratice în Afganistan pentru prima dată

Alegerile prezidențiale din Afganistan au avut loc pe 9 octombrie 2004 și au fost câștigate de Hamid Karzai, cu 55% din voturi. Peste trei sferturi dintre cei aproape 12 milioane de alegători înscriși au participat la scrutin.

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Alegerile au fost inițial programate pentru 5 iulie, dar au fost amânate de două ori, până în octombrie. În ziua votului au apărut acuzații de fraudă, iar mai mulți candidați au anunțat un boicot, renunțat ulterior după ce ONU a decis să formeze o comisie independentă pentru investigarea neregulilor.

Dacă niciun candidat nu obținea peste 50% din voturi, urma să fie organizat un al doilea tur.

2006: Google anunță că preia compania YouTube

YouTube a fost fondată în februarie 2005 de trei foști angajați ai PayPal: Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim.

Logo Youtube FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Google a cumpărat YouTube în noiembrie 2006 pentru 1,65 miliarde de dolari, iar de atunci platforma funcționează ca una dintre filialele companiei.

În februarie 2017, pe YouTube erau încărcate peste 400 de ore de conținut în fiecare minut, iar utilizatorii vizionau zilnic aproximativ un miliard de ore de conținut. În octombrie 2020, YouTube era al doilea cel mai accesat site din lume, după Google.

În mai 2019, pe platformă erau încărcate peste 500 de ore de videoclipuri în fiecare minut. Pe baza veniturilor trimestriale raportate din publicitate, veniturile anuale ale YouTube sunt estimate la aproximativ 15 miliarde de dolari.

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