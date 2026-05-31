1 iunie: Ziua în care s-a născut celebra actriță Marilyn Monroe

În ziua de 1 iunie 1925, Ziua Copilului a fost menționată oficial pentru prima dată la Conferința Mondială pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor de la Geneva. Tot pe 1 iunie, un an mai târziu, s-a născut celebra actriță Marilyn Monroe.

1475: Prima mențiune documentară a orașului Craiova

Acum 550 de ani, Craiova este pentru prima dată menționată într-un document, mai exact într-un hrisov al lui Laiotă Basarab, supranumit Basarab Laiotă cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti la acea vreme.

Originea numelui acestui oraș nu este clar cunoscută, însă se speculează că poate veni din slavonescul „kralj” (rege, crai), dar poate însemna şi ținut, țară, națiune, denumirea fiind dată probabil de slavi populaţiei care exista aici cu sute de ani în urmă.

Cert este că, sub acest nume, așezarea Craiovei apare mai întâi în inscripția de pe mormântul lui Vladislav I, apoi la 1 iunie 1475, într-un hrisov al domnului Ţării Româneşti Laiotă Basarab.

1925: Este declarată Ziua Internațională a Copilului

Ziua Copilului este sărbătorită în multe țări la date diferite, iar în fostele state comuniste, inclusiv în România, are loc pe 1 iunie. Originea sărbătorii datează din 1857, când pastorul american Charles Leonard a organizat un serviciu religios dedicat copiilor.

Ziua Copilului a fost menționată oficial pentru prima dată la Conferința Mondială pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor de la Geneva, în 1925, după care numeroase state au introdus această sărbătoare.

1926: Se naște celebra actriță Marilyn Monroe

Născută pe 1 iunie 1926, în Los Angeles, California Marilyn Monroe a fost o actriță și model american, considerată unul dintre cele mai mari sex-simboluri ale anilor ’50 și începutului anilor ’60.

Aceasta s-a născut cu numele Norma Jeane Mortenson.

Născută în Los Angeles, Monroe și-a petrecut mare parte din copilărie în familii adoptive și într-un orfelinat.

S-a căsătorit la doar 16 ani cu James Dougherty. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial lucra într-o fabrică, când a fost remarcată de un fotograf militar, ceea ce a lansat-o într-o carieră de model pin-up și apoi în cinematografie.

Marilyn Monroe a devenit celebră în anii ’50 prin apariția în filme precum „Gentlemen Prefer Blonde”s și „The Seven Year Itch”.

Nemulțumită de rolurile repetitive și de salariile mici, și-a fondat propria companie de producție și a început să studieze actoria la Actors Studio. Ulterior, a obținut roluri apreciate de critici în filme precum „Bus Stop” și „Some Like It Hot”, pentru care a câștigat Globul de Aur.

Viața ei personală a atras constant atenția presei. Căsătoriile cu fostul jucător de baseball Joe DiMaggio și cu dramaturgul Arthur Miller au fost intens mediatizate și s-au încheiat prin divorț.

La 4 august 1962, Marilyn Monroe a murit la vârsta de 36 de ani, în casa sa din Los Angeles, din cauza unei supradoze de barbiturice.

Moartea sa a fost considerată probabil o sinucidere. Și astăzi, Monroe rămâne una dintre cele mai importante personalități ale culturii pop și ale epocii de aur de la Hollywood.

1946: A fost executat mareșalul Ion Antonescu

Mareșalul Ion Antonescu, fost lider autoritar al țării, a fost arestat la 23 august 1944 și predat sovieticilor, unde a fost supus timp de doi ani la interogatorii foarte dure.

„Bătăușii” istoriei românilor și faptele lor de pomină. De la „gașca nebună” de la Marienburg la moldoveanul care să bătea cu doi suedezi odată

În acel moment, Antonescu era considerat criminal de război, fiind judecat printre altele pentru trădare de patrie, culpa principală imputată mareșalului fiind alianța cu Germania nazistă.

Antonescu şi colaboratorii săi au fost duşi în faţa Tribunalului Poporului, o instanță ad-hoc, formată din oameni fără o pregătire juridică necesară unui asemenea proces.

Ion Antonescu a fost condamnat la moarte în 1946 de Tribunalul Poporului, într-un proces desfășurat rapid, între 6 și 17 mai. Pe 1 iunie a fost executat la Jilava alături de Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu și Constantin Vasiliu.

Înainte de execuție, Antonescu a cerut să fie împușcat de militari, nu de gardienii închisorii, însă solicitarea i-a fost respinsă. Potrivit raportului oficial, după ordinul de tragere, el și-a ridicat pălăria în semn de salut înainte să cadă.

1956: S-a născut scriitorul Mircea Cărtărescu

Născut pe 1 iunie 1956, în București, Mircea Cărtărescu este un poet, prozator, eseist, critic literar și jurnalist român.

Este unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei postcomuniste, reprezentant notabil al postmodernismului românesc, publicând peste 30 de volume, traduse în 23 de limbi.

Numele său a fost frecvent menționat pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru literatură, fiind propus oficial, de două ori, de către Uniunea Scriitorilor din România.

Despre copilăria sa, el va afirma că ea „reprezintă principala sa experiență existențială și singura pe care a trăit-o atent”

1980: CNN a efectuat prima transmisie

„Acum, iată știrile”, așa a început prezentatorul TV Lois Hart prima transmisie a CNN, care a avut loc acum 45 de ani, pe 1 iunie.

Hart a împărțit pupitrul de prezentator cu soțul ei, David Walker, cei doi scufundându-se în titlurile zilei în prima zi a rețelei. Reportajele au fost un amestec de politică și știri naționale, ceea ce a definit programarea CNN de-a lungul celor patru decenii ale sale.

Astăzi, CNN este accesibil în peste 200 de țări și teritorii din toată lumea, adică pentru peste 2 miliarde de oameni.

2009: Un Airbus A 330, aparținând companiei Air France, a dispărut deasupra Oceanului Atlantic

Zborul Air France 447 a fost un zbor internațional al companiei Air France pe ruta Rio de Janeiro–Paris, care s-a prăbușit în Oceanul Atlantic la 1 iunie 2009, provocând moartea tuturor celor 228 de persoane aflate la bord.

Cea mai scumpă legumă din lume crește la noi pe după garduri. Lăstarii care în Occident se vând și cu 1.000 de euro kilogramul

Accidentul, produs cu un avion Airbus A330, a fost cauzat de indicații eronate ale vitezei și de reacții greșite ale piloților, care au dus aeronava într-un blocaj aerodinamic imposibil de recuperat.

Ancheta oficială franceză a concluzionat că problema a fost provocată probabil de cristale de gheață care au blocat tuburile Pitot, senzori esențiali pentru măsurarea vitezei. Din cauza datelor contradictorii, pilotul automat s-a dezactivat, iar echipajul nu a reușit să controleze corect avionul.

Accidentul a devenit cel mai grav din istoria Air France și cel mai mortal accident aviatic implicând un Airbus A330. Cutiile negre ale avionului au fost recuperate abia în 2011, la aproape doi ani după tragedie.

Pe 21 mai 2026, Airbus și Air France au fost găsite vinovate de omor prin imprudență, fiecare companie fiind condamnată la plata amenzii maxime de 225.000 de euro.