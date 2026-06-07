Video 8 iunie: Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen devine rege al României sub numele de Carol al II-lea

În data de 8 iunie 1930, Parlamentul l-a proclamat pe prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României, sub numele de Carol al II-lea (1930-1940). La aceeași dată, dar în 1951, se naște celebra cântăreață Bonnie Tyler, iar în 1967 moare poeta Otilia Cazimir.

1810 - S-a născut compozitorul german Robert Schumann

Robert Schumann (n. 8 iunie 1810, Zwickau, Regatul Saxoniei – d. 29 iulie 1856, Endenich, Regatul Prusiei) a fost un compozitor și pianist german, unul dintre cei mai celebri compozitori romantici ai primei jumătăți a secolului XIX. Muzica sa, mai mult decât a oricărui alt compozitor, reflectă adânca natură personală a romantismului. Introspectiv și adesea capricios, începuturile sale muzicale erau o încercare de a se desprinde de tradiția formelor și structurilor clasice pe care le considera prea restrictive. Puțini l-au înțeles în timpul vieții sale, însă o mare parte din muzica sa este considerată acum îndrăzneață în originalitatea armoniei, ritmului și formei.

Locul său este printre fruntașii romantismului german.

1876: A murit scriitoarea franceză Aurora Dupin, cunoscută ca George Sand

Lucile Aurore Dupin, mai târziu Baroană (franceză baronne) Dudevant, a fost o scriitoare și feministă franceză, cel mai bine cunoscută sub pseudonimul său literar George Sand.

Pseudonimul care o va consacra, George Sand, apare pentru prima oară pe coperta romanului „Indiana” in anul 1832 – roman ce se bucură de un mare succes; însuși Balzac îi arată prețuirea. În 1833 scriitoarea îl cunoaște pe Alfred de Musset, legatura lor devenind celebră n epocă.

Un capitol important în existența ei îl reprezintă relația din 1836 cu celebrul compozitor și pianist polonez, Frederic Chopin, pe care îl cunoaște în octombrie datorită muzicianului Franz Liszt. Are relații de amiciție cu Sainte-Beuve, Jules Michelet, Theophile Gautier, Fromentin, Dumas fiul, Gustave Flaubert.

Devine colaboratoare a Guvernului Provizoriu în timpul revoluției de la 1848 și fondează săptămânalul „La cause du Peuple”. Până la moartea sa în anul 1876, aproape în fiecare an predă editorilor un roman sau o piesă, mai puțin cunoscute decât cele din anii de mari succese. Încetează din viață la Nohant (Indre), lăsând în urmă o operă strălucitoare. Au condus-o pe ultimul drum Flaubert și Dumas fiul.

1898 - A murit naturalistul, medicul şi omul politic Constantin Esarcu, membru corespondent al Academiei Române

Constantin Esarcu s-a născut la Bucureşti şi tot aici şi-a făcut studiile liceale. A urmat, apoi, cursurile Facultăţii de Ştiinţe la Sorbona, în Franţa (1855-1859); doctor în medicină (1864, la Paris), potrivit dicţionarului „Membrii Academiei Române (1866-2003)”

Revenit în ţară, este numit profesor onorifi c de fi ziologie la Şcoala de Medicină din Bucureşti (1864), profesor de istorie naturală la Şcoala Naţională de Medicină şi apoi la Facultatea de Medicină din Bucureşti (până în 1873), fiind autorul unui „Curs de ştiinţe naturale”.

Din 1873 s-a dedicat carierei diplomatice. A fost agent diplomatic la Roma (1879) - perioadă în care a descoperit în arhivele italiene (din Florenţa, Milano, Neapole, Roma, Veneţia) documente referitoare la istoria românilor, publicate în volumele „Documente descoperite în arhivele Veneţiei” şi „Documente istorice descoperite în arhivele Italiei”; ministru plenipotenţiar la Atena (1882-1886); ministru de externe (1891) şi ministru plenipotenţiar la Roma (1891-1893) - calitate în care a susţinut interesele românilor printr-o serie de articole apărute în „Gazetta di Napoli”, „L’Opinione”; în 1891 a deţinut portofoliul Ministerului Afacerilor Străine.

Pe parcursul vieţii, a depus o neobosită activitate culturală: a militat pentru construirea, prin subscripţie publică, a Ateneului Român (1865), căreia i-a lăsat, ulterior, întreaga sa avere; a pus bazele „Societăţii amicilor instrucţiunii” (1866); a înfiinţat societatea „Filarmonica” (1868) şi societatea „Amicii Belle-Artelor” (1872).

Dintre lucrările sale amintim: „Raport la clădirea bibliotecii şi clădirii Ateneului” (1883), „Discurs la deschidere din Ateneul Român 1883-1884” (1884), „Rolul monumentelor în istoria unui popor. Monumentul Plevna” (1884) ş.a.

1905- A murit Prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl Regelui Ferdinand I al României

Leopold Stefan Karl Anton Gustaf Eduard Tassilo von Hohenzollern Sigmaringen (n. 22 septembrie 1835, Krauchenwies – d. 8 iunie 1905, Berlin) primul fiu al prințului Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. Fratele său mai mic a devenit Regele Carol I al României. După revoluția spaniolă din 1868 care a detronat-o pe regina Isabella II, i s-a oferit coroana regală. Această ofertă a fost sprijinită de prim-ministrul prusac Otto von Bismarck, dar a fost respinsă de împăratul francez Napoleon III. Leopold a declinat oferta la presiunile franceze. În 1861 Prințul Leopold s-a căsătorit cu Infanta Antónia a Portugaliei și au avut 3 băieți:

– Wilhelm (1864–1927), care a succedat ca Prinț de Hohenzollern; căsătorit prima dată cu Prințesa Maria Teresa a Celor Două Sicilii și a doua oară cu Prințesa Adelgunde de Bavaria;

– Ferdinand (1865–1927), mai târziu Rege al României; căsătorit cu Prințesa Maria de Edinburgh;

– Karl Anton (1868–1919), căsătorit cu Prințesa Josephine Caroline a Belgiei.

1930 - Parlamentul l-a proclamat pe prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României, sub numele de Carol al II-lea (1930-1940)

Fostul rege Mihai I redevine prinţ moştenitor, primind titlul de „Mare Voievod de Alba Iulia”. La 6 septembrie 1940, Carol al II-lea a transmis prerogativele regale fiului său, Mihai.

Din 1930 până în 1940 ziua de 8 iunie a fost sărbătoare oficială în România, serbând urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea. Ziua era serbată cu defilări militare și cu demonstrații ale străjerilor.

(…) Întorcându-se în țară pe 6 iunie 1930, ajunge la București în acea seară, la ora 2210. A doua zi, Carol al II-lea a fost aclamat de mii de oameni pe străzi, iar fanfara a cântat „de dimineață până noaptea”. Carol poartă negocieri cu Iuliu Maniu, căruia îi promite să renunțe la relația cu Elena Lupescu, și este proclamat rege după două zile. El o aduce, însă, pe Elena Lupescu la București și în cele din urmă o exilează pe fosta lui soție.

Liderul țărănist Iuliu Maniu, nemulțumit de revenirea Elenei Lupescu în țară a demisionat, iar Carol i-a încredințat guvernul lui Gheorghe Mironescu, care n-a rezistat decât șase luni.

Carol numește un cabinet de tehnicieni condus de Nicolae Iorga, care rămâne la putere un an și două luni, din aprilie 1931 până în iunie 1932. Au urmat guverne conduse de Alexandru Vaida-Voievod, I. G. Duca, dr. Constantin Angelescu, apoi patru guverne conduse de Gheorghe Tătărescu, din 5 ianuarie 1934 până în 28 decembrie 1937.

1938: A murit Ovid Densușianu, filolog, folclorist, istoric literar si poet

2 iunie: Ziua când s-a născut timișoreanul „Tarzan“, de cinci ori câștigător al aurului olimpic

Ovid Aron Densușianu, născut la 29 decembrie 1873, la Făgăraș, a fost un filolog, lingvist, folclorist, istoric literar și poet român, membru titular al Academiei Române și profesor la Universitatea din București.

Ovid Densușianu a întemeiat și a condus revistele Viața nouă (1905-1925) și Grai și suflet (1923-1938).

A studiat fenomenele de limbă în strânsă legătură cu folclorul si etnografia. Este unul dintre fondatorii creatorul școlii lingvistice de la București. În domeniul literaturii, Densușianu a fost unul dintre promotorii curentului A decedat la 8 iunie 1938, la București.

1940: S-a născut Nancy Sinatra, cântăreață și actriță americană

Nancy Sandra Sinatra (n. 8 iunie 1940, New Jersey, SUA) este o cântăreață și actriță americană. Este fiica cea mare a lui Frank Sinatra și Nancy Sinatra (născută Barbato), și este cunoscută mai ales pentru melodia ei din 1966 „These Boots Are Made for Walkin'”.

1951 - S-a născut celebra cântăreață Bonnie Tyler

Gaynor Hopkins Sullivan pe 8 iunie 1951) este o fostă cântăreață britanică de origine galeză, cunoscută pe plan mondial mulțumită șlagărelor sale din anii '70 și '80: „It's a Heartache”, „Holding Out for a Hero” și „Total Eclipse of the Heart”.

Gaynor Hopkins Sullivan, cunoscută profesional sub numele de Bonnie Tyler, este o cântăreață galeză cunoscută pentru vocea sa răgușită. Tyler a devenit cunoscută odată cu lansarea albumului său din 1977 The World Starts Tonight și a single-urilor „Lost in France” și „More Than a Lover”. Single-ul ei din 1977 „It's a Heartache” a ajuns pe locul patru în UK Singles Chart și pe locul trei în US Billboard Hot 100.

În anii 1980, Tyler s-a aventurat în muzica rock alături de compozitorul și producătorul Jim Steinman. Acesta a scris cel mai mare hit al lui Tyler, „Total Eclipse of the Heart”, single-ul principal de pe albumul „Faster Than the Speed of Night”, care a ajuns în 1983 pe primul loc în topurile britanice.

În 2003, Tyler a reînregistrat „Total Eclipse of the Heart” cu cântăreața Kareen Antonn. Duetul lor bilingv, intitulat „Si demain... (Turn Around)”, a ajuns pe primul loc în topurile franceze.

Munca ei i-a adus, printre altele, trei nominalizări la premiile Grammy și trei nominalizări la premiile Brit Award (inclusiv de două ori pentru British Female Solo Artist). În 2022 a fost distinsă cu MBE în cadrul Queen's Birthday Honours pentru servicii aduse muzicii.

1949: Scriitorul englez George Orwell a publicat romanul ”O mie nouă sute optzeci și patru”

O mie nouă sute optzeci și patru, scris și 1984, este un roman politic creat de George Orwell în 1948 și tipărit în 1949. Acțiunea romanului are loc într-un viitor distopic și prezintă o parte din viața intelectualului Winston Smith sub opresiunea guvernului totalitar al Oceaniei.

O mie nouă sute optzeci și patru a imprimat foarte mulți termeni și idei în cultura contemporană, și mai ales în limba engleză, de exemplu Fratele cel Mare, dubla gândire, poliția gândirii, Soceng.

„Fratele cel Mare stă cu ochii pe tine” este un simbol al controlului excesiv, iar adjectivul orwellian este folosit pentru a descrie acțiunile și organizațiile Oceaniei.

Principala figură a romanului, Big Brother (în română: „Fratele cel Mare”), a devenit o figură metaforică a regimului polițienesc și totalitar, precum și a reducerii libertăților. În 2005, publicația Time a clasat romanul 1984 în lista celor mai bune romane și nuvele englezești din 1923 până în acel an. În listă se găsește și celălat roman faimos al lui George Orwell, Ferma animalelor.

3 iunie: 66 de ani de la moartea Anei Pauker, prima femeie din România care a avut funcțiile de vicepremier și ministru de Externe

1967 - A murit scriitoarea Otilia Cazimir

Otilia Cazimir (Alexandrina Gavrilescu – n. 12 februarie 1894, Cotu Vameș, județul Neamț – d. 8 iunie 1967, Iași) scriitoare, poetă, traducătoare și publicistă română, supranumită poeta sufletelor simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii. Otilia Cazimir este pseudonimul literar al poetei Alexandrina Gavrilescu. Pseudonimul i-a fost ales de scriitorul Mihail Sadoveanu și de criticul literar Garabet Ibrăileanu.

Scriitoarei nu i-a plăcut noul nume: „Dați-mi voie să vă mărturisesc, după atâta amar de ani, că numele acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată. N-am nimic în comun cu eroinele legendelor germane, iar cea dintâi Otilie pe care am întâlnit-o în viață, fetița cu care am stat în bancă în clasa primară, era proastă, grasă și buboasă …”.

A folosit și alte pseudonime, precum Alexandra Casian, Ofelia, Magda, Dona Sol cu care a semnat în presă, mai ales, articolele „feministe”.

Otilia Cazimir a decedat în noaptea de 7 spre 8 iunie 1967 la ora 2:30, la Iași.

1968 - James Earl Ray a fost capturat pe aeroportul din Londra, fiind suspectat de asasinarea dr. Martin Luther King Jr.

La 3 aprilie 1968, a fost asasinat, în Tennessee, în timpul unui discurs, pastorul şi publicistul dr. Martin Luther King jr., militant pentru recunoaşterea drepturilor civile ale populaţiei de culoare, prin luptă non-violentă.

Născut la 15 ianuarie 1929, Martin Luther King Jr. a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1964.

Biroul Federal de Investigaţii, însărcinat cu acest caz, a deschis o amplă anchetă şi, în urma investigării dosarelor unor suspecţi, a fost făcută legătura între James Earl Ray (un recidivist evadat din închisoare în 1967) şi cumplita crimă din Memphis.

Cercetările amănunţite au relevat faptul că suspectul se muta cu viteză dintr-un stat în altul, fapt care a condus anchetatorii pe o pistă nouă. A fost imediat avansată ipoteza că acesta zbura cu diverse avioane, pe diverse rute, cumpărând bilete sub nume false.

La 8 iunie 1968, după numai câteva zile de căutări, suspectul a fost imobilizat, la Londra. Operaţiunea a fost un succes mulţumită cooperării investigatorilor FBI cu cei ai Interpol.

La procesul care a avut loc în martie 1969, James Earl Ray a pledat vinovat şi a fost condamnat la 99 de ani de închisoare. A murit la 23 aprilie 1998.