5 noiembrie: 8 ani de când a murit Alexandru Vișinescu, primul torționar comunist condamnat. Cum şi-a petrecut ultimele zile

Pe 5 noiembrie, în 1880, se năștea scriitorul Mihail Sadoveanu. Tot într-o zi de 5 noiembrie, însă în 2010, murea poetul Adrian Păunescu, al cărui nume a rămas legat de Cenaclul „Flacăra”, iar în 2018 a murit torționarul Alexandru Vișinescu. Cu mult înainte, în 1605, autoritățile engleze dejucau un complot care urmărea aruncarea în aer a Parlamentului.

Alexandru Vișinescu Foto: AFP

1605: Este dejucat Complotul prafului de pușcă

În noaptea de 4 spre 5 noiembrie 1605, Guy Fawkes a fost descoperit păzind butoaie cu praf de pușcă într-un spațiu aflat sub Camera Lorzilor. El făcea parte dintr-un grup de conspiratori catolici, condus de Robert Catesby, care intenționa să arunce în aer Parlamentul englez și să-l ucidă pe regele Iacob I.

Planul prevedea atacarea Parlamentului la deschiderea lucrărilor sale, urmată de o revoltă care să schimbe conducerea țării. O scrisoare anonimă trimisă lordului Monteagle avertizase însă asupra pericolului. Percheziția a dus la descoperirea a 36 de butoaie de praf de pușcă și la arestarea lui Fawkes. După eșecul complotului, participanții au fost urmăriți, iar cei capturați și judecați au primit condamnări la moarte.

1880: S-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu

La 5 noiembrie 1880, la Pașcani, se năștea Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români ai primei jumătăți a secolului XX. Cunoscut mai ales pentru romanele istorice și de aventuri, scriitorul a publicat și nuvele, reportaje și pagini memorialistice. A devenit membru al Academiei Române în 1921 și a fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România.

Sadoveanu a urmat școala la Fălticeni și liceul la Iași, apoi a plecat la București pentru a studia Dreptul. În 1901 s-a întors la Fălticeni și s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu, cu care a avut 11 copii. Profira și Paul-Mihu aveau să urmeze, la rândul lor, drumul literaturii. Despre familia scriitorului și a doua sa căsătorie puteți citi în articolul „Iubirea fără margini a lui Mihail Sadoveanu”.

Mihail Sadoveanu

1912, 1940 și 1996: Alegeri prezidențiale istorice în SUA

Data de 5 noiembrie a marcat de mai multe ori scrutinuri prezidențiale decisive în Statele Unite:

1912: Woodrow Wilson este ales cel de-al 28-lea președinte al SUA.

1940: Democratul Franklin D. Roosevelt câștigă cel de-al treilea mandat prezidențial, un fapt absolut unic și fără precedent în istoria constituțională a Statelor Unite.

1996: Bill Clinton este reales în funcția de președinte al SUA.

1930: Zborul inaugural al colosalului hidroavion Dornier Do X

Aparatul german Dornier Do X, cel mai mare, mai greu și mai puternic hidroavion din lume la acea dată, decolează de pe Lacul Constanța în primul său zbor de promovare cu destinația Amsterdam, marcând un moment de vârf al aviației interbelice.

1959: S-a născut muzicianul Bryan Adams

Bryan Adams s-a născut la 5 noiembrie 1959, în Kingston, Canada. Cântăreț, chitarist și compozitor, a cunoscut succesul cu albumul „Cuts Like a Knife”, lansat în 1983. Un an mai târziu, „Reckless” îl transforma într-un star internațional, cu piese precum „Run to You” și „Summer of ’69”.

În 1991, balada „(Everything I Do) I Do It for You”, inclusă pe albumul „Waking Up the Neighbours”, a devenit unul dintre marile sale succese și a rămas 16 săptămâni pe primul loc în clasamentul britanic. Repertoriul său include și hituri precum „Heaven”, „All for Love” și „Have You Ever Really Loved a Woman?”. Dincolo de muzică, Adams este cunoscut și ca fotograf.

2006: Saddam Hussein este condamnat la moarte

La 5 noiembrie 2006, fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a fost condamnat la moarte prin spânzurare în dosarul masacrului de la Dujail, din 1982. Cazul privea uciderea a aproape 150 de musulmani șiiți.

Torționarul Vișinescu a trimis un condamnat la carceră pentru că i se adresa cu „dumneata“ și era îmbrăcat în indispensabili

În același dosar au primit condamnări și alți membri ai fostului regim, între care Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratele vitreg al lui Saddam Hussein, și fostul judecător Awad Hamed al-Bandar. Sentința împotriva fostului președinte a fost pusă în aplicare la 30 decembrie 2006.

Saddam Hussein în timpul procesului său din Bagdad, 2006 Foto: Profimedia

2010: A murit poetul Adrian Păunescu

La 5 noiembrie 2010 murea Adrian Păunescu, poet, publicist, textier și om politic. Născut la 20 iulie 1943, în Copăceni, pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova, a debutat ca poet în 1960. Numeroase versuri ale sale au fost puse pe muzică și au ajuns la public prin intermediul Cenaclului „Flacăra”.

Înființat în 1973, cenaclul a reunit poezie, folk și rock, aducând pe aceeași scenă scriitori, actori și muzicieni. Spectacolele au atras un public numeros, dar fenomenul s-a desfășurat sub supravegherea autorităților comuniste. Activitatea sa a fost oprită după tragedia de la Ploiești din iunie 1985. Istoria acelor evenimente este reconstituită în articolul „40 de ani de la interzicerea Cenaclului Flacăra”.

Adrian Păunescu

2018: A murit torționarul Alexandru Vișinescu

Alexandru Vișinescu, fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, a murit la 5 noiembrie 2018, la 93 de ani, în Spitalul Penitenciar Rahova. Condusese închisoarea în perioada 1956–1963, când deținuții politici au fost supuși unui regim de persecuție. Printre cei care au murit acolo în urma torturilor s-a aflat liderul țărănist Ion Mihalache.

La 10 februarie 2016, Vișinescu fusese condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. Cazul a reprezentat o premieră judiciară prin condamnarea pentru fapte comise cu mai bine de jumătate de secol înainte. Detaliile condamnării și ale anunțului decesului se regăsesc în relatarea publicată atunci de „Adevărul”.

Alexandru Vișinescu

Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“

Alexandru Vișinescu (născut în 1925) a fost un colonel de Securitate și unul dintre simbolurile represive ale României comuniste din perioada stalinistă. A îndeplinit funcția de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat între anii 1956 și 1963 – o închisoare de maximă securitate devenită celebră pentru regimul de exterminare la care au fost supuse elita politică, intelectuală și religioasă a României interbelice (printre care Corneliu Coposu, Ion Mihalache sau diaconul Nicolae Mărgineanu). Sub comanda lui Vișinescu, penitenciarul a funcționat după reguli drastice de izolare totală și depersonalizare.

În iulie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni contra umanității. Și-a ispășit pedeapsa parțial în Penitenciarul Rahova și apoi în Spitalul Penitenciar Jilava, beneficiind ulterior de eliberare condiționată din motive medicale din cauza vârstei înaintate.

Torţionarul Alexandru Vişinescu a fost imobilizat la pat în ultimele sale zile, petrecute la Spitalul Jilava. Vişinescu a fost hrănit cu seringa cu apă şi ceai. Torţionarul care nu se putea deplasa avea un asistent personal lângă el, ales din rândul deţinuţilor, care primea zile de câştig pentru ajutorul acordat lui Vişinescu.

2018: Voyager 2 intră în spațiul interstelar

Potrivit datelor oficiale furnizate de NASA, nava spațială Voyager 2 depășește heliopauza Sistemului Solar, avansând oficial în spațiul interstelar și continuând una dintre cele mai de succes misiuni științifice din istoria explorării spațiale.