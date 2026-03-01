Iranul repetă greșelile strategice ale lui Saddam Hussein, atacând vecinii din Golf. Expert: „A fost cea mai proastă decizie”

În ultimele 36 de ore, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – în contextul escaladării conflictului cu SUA și Israelul, potrivit unei analize a expertului Shanaka Anslem Perera.

Perera compară situația actuală cu războiul din Golf din 1991, când Saddam Hussein a lansat 39 de rachete Scud asupra Arabiei Saudite și Israelului, încercând să slăbească coaliția anti-Irak.

„Logica lui Saddam era transparentă: să tragă vecinii în foc pentru a frânge coaliția sub presiunea victimelor civile. A fost cea mai proastă decizie strategică a Războiului din Golf. Coaliția nu s-a fracturat, ci s-a consolidat”, subliniază analistul.

Perera atrage atenția că Iranul aplică acum „același plan, dar cu arme superioare și judecată inferioară”.

În ultimele atacuri, țintele au inclus aeroporturi internaționale, hoteluri de lux și porturi comerciale, iar victimele au fost în mare parte civile – printre care și un muncitor pakistanez la aeroportul din Abu Dhabi. Atacurile vizau chiar țări care și-au declarat în scris neutralitatea și că nu vor permite folosirea teritoriului lor împotriva Iranului.

Dr. Ebtesam Al-Ketbi, președinta Emirates Policy Center, a explicat pentru Reuters că „nu SUA sunt în linia de foc, ci noi, statele din Golf. Atacurile Iranului au lovit vecinii sub pretextul că vizează baze americane”.

Analiștii atrag atenția că agresiunea iraniană ar putea avea efecte contraproductive. Abdelkhaleq Abdulla, expert în securitate regională, a declarat pentru Reuters că Iranul „nu doar că greșește strategic, ci construiește coaliția care îi va defini viitorul în regiune”. Fiecare rachetă care lovește un stat din Golf transformă un vecin neutru într-un adversar deschis.

Perera concluzionează: „Saddam a lansat Scuduri și a creat coaliția care l-a înlăturat din Kuwait. Iranul lansează rachete balistice și creează coaliția care ar putea să-l elimine din ordinea regională”.