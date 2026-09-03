 4 septembrie 1940: Ziua în care Carol al II-lea i-a încredințat lui Ion Antonescu misiunea de a forma un nou guvern | adevarul.ro
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4 septembrie 1940: Ziua în care Carol al II-lea i-a încredințat lui Ion Antonescu misiunea de a forma un nou guvern

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La 4 septembrie 1940, regele Carol al II-lea l-a însărcinat pe Ion Antonescu să formeze un nou guvern. Tot la 4 septembrie, în 1963, a murit omul politic francez Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Comunității Europene.

Ion Antonescu
Ion Antonescu Foto: Arhivă

1541: Asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea Porții otomane

În 1541, Principatul Transilvaniei a fost recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuși Porții Otomane un dar anual de complezență („munus honorarium”) în valoare de 10.000 de ducați.

În această calitate, a participat ca țară beligerantă în cadrul războiului de 30 de ani și a încheiat o serie de tratate cu țări europene, de pe poziție de egalitate. De subliniat faptul că principatul nu includea Banatul (aflat sub stăpânire turcească) și, după 1660, nici Crișana, transformată de asemenea în vilaiet, cu centrul la Oradea.

1940: Regele Carol al II-lea îl însărcinează pe Ion Antonescu să formeze un nou guvern

Mareșalul Ion Antonescu  a fost un ofițer de carieră, ulterior devenit mareșal, politician român, șeful Biroului Operațiilor din Marele Cartier General al Armatei în Primul Război Mondial, atașat militar la Londra și Paris, comandant al Școlii Superioare de Război, șef al Marelui Stat Major al Armatei Române și Ministru al Apărării Naționale.

Ion Antonescu
Ion Antonescu Foto: Wikipedia

Cedarea teritoriilor prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940 a provocat o puternică reacție în România și a dus la declinul regimului lui Carol al II-lea.

România a pierdut aproape o treime din teritoriu și populație, iar Carol al II-lea a fost considerat principalul vinovat.

Pe fondul protestelor, regele i-a încredințat lui Ion Antonescu, la 4 septembrie 1940, formarea unui guvern de uniune națională. Antonescu nu a reușit să obțină sprijinul partidelor democratice și a cooptat membri și simpatizanți ai Mișcării Legionare. A doua zi, acesta i-a cerut regelui puteri depline.

Ion Antonescu a decis intrarea României în Al Doilea Război Mondial de partea Axei, mizând pe promisiunile lui Adolf Hitler privind recuperarea teritoriilor pierdute în 1940.

România nu a reușit însă să recupereze toate teritoriile cedate.

În august 1944, regele Mihai l-a înlăturat de la conducerea statului și l-a arestat. Antonescu a fost condamnat la moarte pentru crime de război în mai 1946 și executat la 1 iunie.

1963: A murit politicianul francez Robert Schuman

Născut pe 29 iunie 1886, în Luxemburg, Robert Schuman a fost un om de stat francez, gânditor și activist politic creștin-democrat. A fost de două ori prim-ministru al Franței, ministru al Finanțelor și ministru de Externe.

Robert Schuman
Robert Schuman Foto: EPA-EFE

A avut un rol important în construirea instituțiilor europene și transatlantice de după război și s-a numărat printre fondatorii Comunităților Europene, Consiliului Europei și NATO.

A fost autorul Declarației Schuman, prin care a fost propusă crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, precursoare a Uniunii Europene.

S-a stins din viață pe 4 septembrie 1963, în Lorraine, Franța. În 2021, Schuman a fost declarat venerabil de Papa Francisc, în semn de recunoaștere a faptului că și-a pus în practică principiile creștine.

1991: Mihail Gorbaciov recunoaște independența celor trei state baltice

La 4 septembrie 1991, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a recunoscut oficial independența Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Mihail Gorbaciov
Mihail Gorbaciov Foto: Getty Images

Decizia a venit la scurt timp după tentativa de puci de la Moscova și pe fondul accelerării procesului de destrămare a Uniunii Sovietice.

Cele trei state își proclamaseră independența încă din 1990, însă rezistența Moscovei a amânat validarea acestei hotărâri. Recunoașterea oficială a suveranității lor a reprezentat un moment decisiv în destrămarea URSS, marcând revenirea țărilor baltice ca actori independenți pe scena internațională.

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1998: Larry Page și Serghei Brin au înființat compania Google

La Menlo Park, California, Larry Page și Serghei Brin au fondat compania Google, cu scopul de a promova motorul de căutare dezvoltat în cadrul unui proiect de cercetare la Universitatea Stanford.

Google
Google Foto: Shutterstock

Lansarea a marcat începutul unei companii care urma să redefinească modul de accesare și utilizare a informației pe internet.

Google a devenit companie publică în 2004, iar în 2015 a fost reorganizată ca filială a Alphabet, Sundar Pichai preluând ulterior conducerea ambelor companii. De la motorul de căutare, Google s-a extins în numeroase domenii, de la servicii online și dispozitive până la cloud, inteligență artificială, calcul cuantic și mașini autonome.

Google Search și YouTube sunt printre cele mai vizitate site-uri din lume, iar compania este lider pe mai multe piețe.

Totodată, Google a fost criticată pentru probleme legate de confidențialitate, taxe, cenzură și practicile antitrust.

2006: A murit starul TV Steve Irwin

Născut pe 22 februarie 1962, în Victoria, Australia, a fost un conservatorist, ecologist, îngrijitor de animale, personalitate de televiziune și educator australian în domeniul faunei sălbatice.

Steve Irwin
Steve Irwin Foto: Wikipedia

Supranumit „Vânătorul de crocodili” (Crocodile Hunter), este considerat o figură importantă a culturii populare australiene și unul dintre cei mai cunoscuți conservatoriști.

Irwin a crescut în preajma crocodililor și a altor reptile, fiind instruit de tatăl său, Bob Irwin. A devenit cunoscut la nivel internațional la sfârșitul anilor ’90 prin serialul documentar The Crocodile Hunter, pe care l-a prezentat împreună cu soția sa, Terri.

Cei doi au mai realizat emisiunile Croc Files, The Crocodile Hunter Diaries și New Breed Vets și au administrat împreună Australia Zoo, fondată de părinții lui Steve. Cuplul a avut doi copii, Bindi și Robert.

La 4 septembrie 2006, Steve Irwin a murit după ce a fost rănit de o pisică de mare în timp ce filma un documentar subacvatic în Marea Barieră de Corali. Moartea sa a provocat reacții la nivel internațional. În memoria sa au fost denumite mai multe parcuri, grădini zoologice, străzi, o navă, o specie de melc și asteroidul 57567 Crikey. Familia Irwin continuă să administreze Australia Zoo.

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2025: A murit designerul italian Giorgio Armani

Născut pe 11 iulie 1934, în Piacenza, Italia, Giorgio Armani a fost un designer de modă și fondatorul casei de lux Giorgio Armani S.p.A.

Giorgio Armani
Giorgio Armani Foto: Getty Images

Armani a studiat pentru scurt timp medicina la Universitatea din Milano, însă a renunțat pentru a efectua serviciul militar.

După ce și-a început cariera în modă la La Rinascente și a creat colecții pentru Nino Cerruti, Giorgio Armani și-a fondat propriul brand în 1975, pe care l-a transformat într-un imperiu global, extins de la îmbrăcăminte la parfumuri, cosmetice, mobilier și hoteluri.

De-a lungul carierei, a realizat costume pentru peste 100 de filme și a promovat moda sustenabilă, interzicând în 2007 participarea modelelor subponderale la prezentările sale.

A devenit celebru pentru stilul său minimalist și pentru sacourile și costumele cu croială deconstruită, care au redefinit eleganța masculină și feminină. De asemenea, a avut un rol important în conturarea stilului vedetelor pe covorul roșu.

Giorgio Armani s-a stins din viață pe 4 septembrie 2025, la Milano.

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