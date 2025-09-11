Moştenirea lui Giorgio Armani: două testamente sigilate, scrise de mână, au fost deschise în prezența notarului. Ce avere avea

Giorgio Armani, figura emblematică a modei italiene, a lăsat în urmă două testamente scrise de mână, păstrate în condiții de maximă discreție, care au fost deschise în urmă cu două zile.

După moartea sa, survenită pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, lumea întreagă a fost curioasă să afle ce se va întâmpla cu imperiul construit de Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX.

În data de 9 septembrie, două testamente scrise de mână, păstrate în plicuri sigilate, au fost deschise oficial de către notar. Primul dintre ele fusese redactat la 15 martie, iar al doilea la 5 aprilie. Deși conținutul exact al celor două documente nu a fost încă făcut public, presa italiană afirmă că acestea reflectă o succesiune gândită în cele mai mici detalii de către creatorul de modă.

Giorgio Armani a fost întotdeauna un om riguros, atât în plan profesional, cât și în viața personală. În lipsa unor moștenitori direcți, cum ar fi soțul sau copiii, întreaga sa avere, dar și controlul asupra companiei vor fi transferate persoanelor și instituțiilor pe care el le-a considerat demne de încredere, potrivit aceleiaşi surse.

Se pare că în centrul mesei succesorale se află Fundația Armani, înființată în urmă cu un deceniu alături de partenerul său de viață și colaborator apropiat, Leo Dell'Orco, și de bancherul Irving Bellotti, reprezentant al Rothschild Italia.

Chiar dacă detaliile exacte ale testamentelor nu sunt încă publice, se presupune că averea lui Armani va reveni în mare parte celor trei nepoți: Silvana și Roberta, fiicele fratelui său Sergio, care a murit anterior, și Andrea Camerana, fiul surorii sale Rosanna.

Totodată, un rol esențial în această moștenire îi revine lui Leo Dell'Orco, partenerul său de viaţă şi, totodată, cel mai apropiat colaborator în afaceri.

Proprietăţi de lux şi opere de artă

Moștenirea nu se limitează însă la acțiunile companiei Armani, ci cuprinde și o colecție impresionantă de proprietăți de lux. Printre acestea se numără vila de pe insula Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, recent extinsă prin achiziția clubului La Capannina, locuința sa din Milano, proprietatea Villa Rosa din zona Oltrepò Pavese, dar și reședințe situate în Saint Moritz, Paris și Saint Tropez.

În plus, Armani era deținătorul unei valoroase colecții de artă, care ar putea ajunge în custodia fundației sau a unor instituții culturale.

Se speculează că printre beneficiarii testamentului s-ar putea regăsi și colaboratori de lungă durată sau persoane care au avut un rol esențial în cariera sa, precum și organizații umanitare sau cauze sociale pe care le-a susținut de-a lungul anilor.

Inclus în rândul personalităţilor oraşului Milano

Pe lângă procesul de distribuire a averii, autoritățile din Milano au început procedurile pentru ca Giorgio Armani să fie inclus în Famedio, panteonul personalităților marcante ale orașului.

Primarul din Milano, Beppe Sala, a confirmat că familia și-a dat acordul în acest sens, considerând această onoare ca fiind una firească pentru un om care a definit eleganța italiană în lume. Cu toate acestea, nu va exista o excepție de la regula care prevede trecerea a zece ani de la deces pentru ca o stradă sau un spațiu public să poarte numele său, așa cum s-a solicitat într-o moțiune.

„Regula este să așteptăm zece ani. Ceea ce am făcut pentru alte personalităţi vom face și pentru Armani”, a declarat edilul oraşului Milano.

Vă reamintim faptul că celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, şi a fost condus pe ultimul drum luni, 8 septembrie, în cadrul unei ceremonii private, rezervată familiei.