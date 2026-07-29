30 iulie: 1898 - a murit Otto von Bismarck, „Cancelarul de Fier” care a unificat Germania

În ziua de 30 iulie 1898 a murit Otto von Bismarck, rămas în istorie pentru unificarea Germaniei. Tot într-o zi de 30 iulie, în 1952, s-a născut Ilie Ilașcu, politician român de origine basarabeană și fost deținut politic al regimului separatist din Transnistria, condamnat la moarte pentru susținerea unirii Republicii Moldova cu România.

1898: Moare cancelarul Otto von Bismarck, rămas în istorie pentru unificarea Germaniei

Născut pe 1 aprilie 1815, în Schönhausen, Germania, Otto Eduard Leopold, Prinț de Bismarck, a fost un politician german și primul cancelar al Imperiului German între 1871 și 1890.

Bismarck a avansat rapid în politica prusacă sub domnia regelui Wilhelm I al Prusiei. A fost ambasador al Prusiei în Rusia și Franța și a făcut parte din ambele camere ale parlamentului prusac. Între 1862 și 1890, a ocupat funcțiile de prim-ministru și ministru de Externe al Prusiei.

Sub conducerea lui Bismarck, Prusia a învins Danemarca, Austria și Franța în trei războaie decisive, ceea ce a dus la unificarea statelor germane sub conducerea Prusiei și la formarea Imperiului German în 1871.

După unificare, Bismarck a devenit Prinț de Bismarck, iar politica sa externă bazată pe echilibrul de putere a contribuit la menținerea păcii în Europa. Deși inițial s-a opus colonialismului, ulterior a acceptat înființarea coloniilor germane.

În plan intern, Bismarck a pus bazele primului stat al bunăstării, încercând să reducă influența socialiștilor. A inițiat Kulturkampf, un conflict cu Biserica Catolică, dar a renunțat ulterior la această politică și s-a aliat cu Partidul de Centru pentru a combate mișcarea socialistă.

A condus Germania într-un stil autoritar, cu puterea concentrată în mâinile monarhiei și ale elitei prusace. După demiterea sa de către Wilhelm al II-lea, s-a retras din politică.

S-a stins din viață pe 30 iulie 1898, în Friedrichsruh, Germania.

1945: Submarinul japonez I-58 scufundă vasul american USS Indianapolis

USS Indianapolis, denumit după orașul din statul Indiana și lansat la apă în 1931, a fost un crucișător greu din clasa Portland al Marinei Statelor Unite.

În iulie 1945, Indianapolis a încheiat o misiune secretă de mare viteză, transportând uraniu și alte componente pentru „Little Boy”, prima armă nucleară folosită în luptă, către baza navală din Tinian. După aceea, nava a plecat spre Filipine pentru o misiune de instruire.

Pe 30 iulie 1945, Indianapolis a fost lovită de torpile lansate de submarinul japonez I-58 și s-a scufundat în doar 12 minute.

Din cei 1.195 de membri ai echipajului, aproximativ 300 s-au scufundat odată cu nava. Ceilalți 890 au rămas în derivă în Oceanul Pacific, confruntându-se cu expunerea la soare, deshidratarea, intoxicația cu apă sărată și atacurile rechinilor, având la dispoziție foarte puține plute de salvare și aproape deloc hrană sau apă.

Nicio altă navă de război americană scufundată pe mare nu a înregistrat un număr mai mare de victime în rândul echipajului.

1952: S-a născut politicianul Ilie Ilașcu

Născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova, Ilie Ilaşcu a fost un politician român și moldovean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ulterior senator în Parlamentul României.

Ilie Ilașcu a absolvit Facultatea de Studii Economice din cadrul Universităţii Agricole din Chişinău. A lucrat ca economist-şef al Institutului de Cercetare „Nistru” din Tiraspol.

El a devenit cunoscut pentru opoziţia faţă de politica Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) privind limba moldovenească, susţinând utilizarea alfabetului latin şi recunoaşterea identităţii româneşti, precum și pentru faptul că a fost condamnat la moarte ca urmare a sprijinirii unirii Republicii Moldova cu România.

În ianuarie 1989, Ilaşcu a fost unul dintre fondatorii unei asociaţii moldoveneşti la Tiraspol. Iar câteva luni mai târziu, a fost arestat pentru prima dată, fiind eliberat după câteva zile, cu scuze oficiale. În acelaşi an, a fost demis din funcţie, însă şi-a recâştigat postul în urma unui demers juridic la procuratură.

A fost arestat de autoritățile separatiste și în 1992 și condamnat la moarte în 1993, într-un proces considerat nedrept de organizațiile internaționale. A petrecut ani în detenție, inclusiv în izolare, fiind ales de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova în timp ce era închis.

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Eliberat în 2001 în urma presiunilor internaționale, a devenit ulterior senator al României. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia pentru încălcarea drepturilor sale și a dispus plata unor despăgubiri morale de 187.000 de euro.

Acesta a murit pe 17 noiembrie 2025, la 73 de ani.

1971: Primul rover lunar aterizează pe Lună

Misiunea Apollo 15 a devenit prima care a folosit Lunar Roving Vehicle (LRV), vehiculul electric destinat deplasării pe suprafața Lunii.

NASA explică că vehiculul a fost proiectat să funcționeze în condițiile de gravitație redusă și vid de pe Lună. LRV le-a permis astronauților să parcurgă distanțe mai mari în timpul activităților desfășurate în afara modulului lunar.

Misiunea și-a îndeplinit toate obiectivele și a dus la descoperirea rocăi Genesis, despre care se crede că provine din scoarța timpurie a Lunii.

Tot în cadrul misiunii, astronautul David Scott a realizat celebrul experiment cu ciocanul și pana, confirmând teoria lui Galileo Galilei potrivit căreia, în lipsa rezistenței aerului, toate obiectele cad cu aceeași accelerație gravitațională, indiferent de masa lor.

2020: Este lansată cu succes misiunea Mars 2020

Mars 2020 este o misiune NASA care include roverul Perseverance și elicopterul robotic Ingenuity, lansată pe 30 iulie 2020 și ajunsă în craterul Jezero de pe Marte pe 18 februarie 2021.

Principalul obiectiv al roverului Perseverance este să studieze dacă Marte a fost cândva locuibil și dacă a existat viață microbiană. În acest scop, analizează rocile și solul marțian și colectează mostre care ar putea fi aduse pe Pământ într-o viitoare misiune.

Ingenuity a devenit primul aparat care a efectuat zboruri controlate pe o altă planetă, înainte de a fi retras din activitate în ianuarie 2024, după ce palele rotorului au fost grav avariate.

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Perseverance este bazat pe designul roverului Curiosity, dar este echipat cu instrumente științifice noi, 19 camere și două microfoane, care au permis înregistrarea sunetelor de pe Marte.

2019: A murit actrița Florina Cercel

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943 la Piatra-Neamţ, iar în cei peste 50 de ani de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru şi film.

Actrița și-a început cariera în 1964 la Teatrul Dramatic de Stat din Galați, apoi a jucat la Teatrul Național din Timișoara și, din 1972, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, unde a interpretat numeroase roluri în spectacole clasice și contemporane.

A avut o carieră bogată și în cinematografie, apărând în filme precum „Prin cenușa imperiului”, „Iarna bobocilor” și „Crucea de piatră, dar și în telenovelele „Inimă de țigan”, „Regina” și „Aniela”.

În 1990, a fost distinsă cu Premiul UNITER pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru rolul din spectacolul „Vassa Jeleznova”.

În 2002, a fost decorată cu însemnele Ordinului Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, iar Ministerului Culturii şi Cultelor i-a acordat premiul pentru cea mai bună actriţă a anului, pentru rolul Anna Andreevna din spectacolul „Revizorul“, după Nicolai Vasilievici Gogol.

Actrița a murit pe 30 iulie 2019, din cauza unui cancer la plămâni.