Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
NASA face o dezvăluire uluitoare: pe Marte au existat probabil multiple forme de viață. Planeta Roșie a găzduit medii locuibile în mai multe rânduri, spun oamenii de știință

Publicat:

Roverul NASA de pe Marte a descoperit dovezi că Planeta Roșie a cunoscut multiple episoade de curgere a apei, creând condiții care ar fi putut susține viața. Cercetătorii au identificat două duzini de tipuri de minerale care arată o istorie dinamică a rocilor vulcanice modificate de interacțiunile cu apa lichidă din craterul Jezero, potrivit Daily Mail Online.

Oamenii de știință au afirmat că acest lucru indică faptul că Jezero a găzduit medii locuibile în mai multe rânduri.

Rocile au fost transformate chimic de apă în săruri și minerale argiloase, ceea ce dezvăluie trei episoade distincte de activitate fluidă.

Primul a implicat apă acidă localizată la temperaturi ridicate, dură și puțin favorabilă vieții.

Cel de-al doilea s-a format în condiții moderate, neutre, oferind medii mai ospitaliere pe o suprafață mai mare.

Ultimul episod a creat însă condiții alcaline la temperatură scăzută, distribuite pe o suprafață extinsă, considerate foarte potrivite pentru viață.

Roverul Perseverance al NASA, pe Marte. FOTO NASA/JPL-Caltech/MSSS
Roverul Perseverance al NASA, pe Marte. FOTO NASA/JPL-Caltech/MSSS

„Mineralele pe care le găsim în Jezero susțin existența mai multor episoade distincte din punct de vedere temporal de alterare a fluidelor. [Acest lucru] indică faptul că au existat mai multe momente în istoria Marte când aceste roci vulcanice speciale au interacționat cu apa lichidă și, prin urmare, mai mult de o dată când această locație a găzduit medii potențial potrivite pentru viață”, spune Eleanor Moreland, studentă la Universitatea Rice, cea care a condus studiul.

Cu o lățime de 28 de mile, craterul Jezero de pe Marte a fost explorat de roverul Perseverance al NASA de la aterizarea sa în februarie 2021, în căutarea semnelor de viață antică.

Formațiuni neobișnuite și molecule organice

Dovezile obținute de rover confirmă  faptul că acest crater a fost cândva locul unui lac antic și al unei delte fluviale, descoperirile incluzând formațiuni neobișnuite de roci și molecule organice.

Cele mai recente cercetări sugerează că ar fi putut exista condiții propice vieții de mai multe ori de-a lungul istoriei planetei Marte.

Ca să interpreteze datele roverului, echipa a utilizat algoritmul Mineral Identification by Stoichiometry (MIST) împreună cu Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL).

Cel din urmă este un instrument identifică mineralele din datele chimice prin compararea măsurătorilor cu o bază de date de minerale cunoscute.

Ce indică primul grup de minerale 

Primul grup de minerale -  greenalitul, hisingeritul și ferroaluminoceladonitul - s-a format în apa fierbinte și acidă din crater.

Greenalitul este un mineral bogat în fier care se formează în medii cu temperatură ridicată și pH scăzut.

Hisingeritul este un mineral argilos creat atunci când rocile vulcanice reacționează cu apa acidă.

Ferroaluminoceladonitul este un mineral mai complex care se dezvoltă în rocile vulcanice expuse la fluide fierbinți și acide.

Rocile se numără printre cele mai vechi analizate în cadrul studiului, iar formarea lor în condiții extreme le-ar fi făcut cel mai puțin favorabile pentru viață, deoarece temperaturile ridicate și aciditatea pot deteriora structurile biologice.

Citește și: „Coralul” misterios descoperit pe Marte dezvăluie secrete despre trecutul planetei roșii. Cercetătorii NASA au fost uimiți

„Aceste condiții fierbinți și acide ar fi cele mai dificile pentru viață. Dar pe Pământ, viața poate persista chiar și în medii extreme, cum ar fi bazinele acide din Yellowstone, așa că nu exclude habitabilitatea”, spune Kirsten Siebach, profesor asistent de științe ale Pământului, coautoarea studiului.

Concluziile analizării celui de-al doilea grup de minerale

Cel de-al doilea grup de minerale s-a format în apă moderată, aproape neutră, creând condiții mai favorabile pentru viață și acoperind o suprafață mai mare a craterului.

Un mineral asemănător argilei, minnesotaitul, a fost găsit atât pe fundul craterului, cât și în regiunea superioară a evantaiului, în timp ce clinoptilolitul, un mineral zeolitic, a apărut doar pe fundul craterului.

Ce relevă al treilea grup de minerale

Al treilea grup s-a format în condiții de temperatură scăzută și alcaline, considerate foarte habitabile din perspectiva Pământului.

Sepiolitul, un mineral de alterare comun pe Pământ, s-a format în condiții de temperatură moderată și alcaline și a fost distribuit pe scară largă în toate zonele explorate. Prezența sa indică un episod răspândit de apă lichidă care a creat condiții habitabile și a umplut sedimentele din craterul Jezero.

Citește și: SpaceX a anulat un zbor de testare al mega-rachetei Starship, după noi probleme tehnice. Trebuia să fie a zecea lansare

„Aceste minerale ne indică faptul că Jezero a suferit o transformare de la fluide mai dure, fierbinți și acide la fluide mai neutre și alcaline de-a lungul timpului, condiții pe care le considerăm din ce în ce mai favorabile vieții”, a explicat Moreland.

Pentru că probele de pe Marte nu pot fi pregătite sau scanate cu aceeași precizie ca rocile de pe Pământ, echipa a creat un model pentru a ține cont de incertitudini și a-și consolida concluziile.

Utilizând o abordare statistică, MIST a testat în mod repetat identificările mineralelor, luând în considerare potențialele erori, similar modului în care meteorologii prevăd traiectoria uraganelor prin efectuarea mai multor simulări.

„Analiza noastră a erorilor ne permite să atribuim niveluri de încredere fiecărei potriviri minerale.MIST nu numai că furnizează informații pentru știința și luarea deciziilor în cadrul misiunii Mars 2020, dar creează și o arhivă mineralogică a craterului Jezero, care va fi de neprețuit dacă probele vor fi returnate pe Pământ”, a spus Moreland.

Recentele descoperiri confirmă faptul că Jezero, odinioară locul unui lac antic, a cunoscut o istorie complexă și dinamică a activității apei, potrivit Daily Mail Online.

SUA

