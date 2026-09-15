Momente de panică pentru zeci de turiști, în Mocănița Huțulca, după ce un vagon s-a răsturnat în timpul cursei

Sursă video: Bucovina TV

Panică printre turiștii aflați, marți, în Mocănița Huțulca din Moldovița, județul Suceava, după ce unul dintre vagoane s-a răsturnat în timpul cursei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Mocănița Huțulca este una dintre atracțiile turistice ale Bucovinei și circulă pe vechea cale ferată îngustă din zona Moldovița, județul Suceava. Trenul cu abur parcurge un traseu montan pe care turiștii îl aleg pentru peisaj și pentru experiența unei călătorii cu o garnitură de epocă.

Marți, 15 septembrie, în timpul unei astfel de curse, unul dintre vagoanele în care se aflau turiști s-a răsturnat. Oamenii au scăpat fără răni, iar la fața locului nu a fost necesară intervenția echipajelor de ambulanță, potrivit presei locale.

1/3 mocanita rasturnata 03 captură BucovinaTV jpg Foto: BucovinaTV

Vagonul a fost repus pe șine după aproximativ zece minute, iar garnitura și-a continuat traseul.

Cu toate acestea, incidentul i-a făcut însă pe unii dintre turiști să renunțe la călătorie, circa 20 dintre pasageri cerând să le fie restituiți banii plătiți pentru bilete.

Nu este primul incident de acest fel pe traseul din Moldovița. În 2021, un vagon al mocăniței s-a răsturnat, iar în 2022 și 2023 locomotiva cu abur a fost scoasă de pe șine în urma unor coliziuni cu autoturisme. În niciunul dintre aceste cazuri nu au fost înregistrate victime.