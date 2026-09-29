30 septembrie: Lumea a rămas fără James Dean, unul dintre cei mai emblematici actori ai cinematografiei americane

La 30 septembrie 1955, James Dean murea la doar 24 de ani într-un accident rutier. În aceeași zi, în 2009, un cutremur puternic lovea insula Sumatra, iar în 2016 erau recuperate două tablouri de Vincent van Gogh furate în 2002.

James Dean a murit la doar 24 de ani într-un accident de mașină Foto: Arhivă

1846 – Prima extracție dentară sub anestezie cu eter

La 30 septembrie 1846, medicul dentist american William Thomas Green Morton a realizat la Boston o extracție dentară fără durere după ce pacientul, Eben H. Frost, a inhalat eter sulfuric administrat printr-o batistă îmbibată cu substanță. Frost a relatat ulterior că a adormit după inhalare și nu a simțit durerea intervenției. Experimentul lui Morton a contribuit la introducerea anesteziei cu eter în practica medicală; la 16 octombrie 1846, metoda a fost demonstrată public la Massachusetts General Hospital, în cadrul unei intervenții chirurgicale.

1928 – S-a născut Elie Wiesel

La 30 septembrie 1928, s-a născut la Sighet, în România, Elie Wiesel, scriitor, profesor și activist pentru drepturile omului, supraviețuitor al Holocaustului. În 1986, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru activitatea sa de mărturisire și promovare a păcii, demnității umane și combaterii indiferenței față de suferință; Wiesel a murit la New York, la 2 iulie 2016.

1955 – A murit James Dean

La 30 septembrie 1955, actorul american James Dean a murit la vârsta de 24 de ani într-un accident rutier produs în apropiere de Cholame, California. Dean conducea un Porsche 550 Spyder spre o competiție auto din Salinas când automobilul său s-a ciocnit de un Ford Tudor condus de Donald Turnupseed. Mecanicul german Rolf Wütherich, aflat în mașină cu Dean, a fost grav rănit și a supraviețuit, iar conducătorul celuilalt automobil nu a suferit răni grave.

Dean se născuse la 8 februarie 1931, în Marion, Indiana, și își începuse cariera cu apariții în televiziune și pe scenă înainte de a obține primele roluri importante la Hollywood. A devenit cunoscut prin „East of Eden” (1955), singurul dintre cele trei filme ale sale lansat înainte de moarte; „Rebel Without a Cause” și „Giant” au fost lansate ulterior, în același an.

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1964 – S-a născut Monica Bellucci

La 30 septembrie 1964, s-a născut la Città di Castello, în regiunea italiană Umbria, Monica Bellucci, actriță și fost model. Și-a început cariera în modă, apoi a trecut la cinematografie, devenind cunoscută prin filme precum „Malèna”, „Irréversible”, „The Matrix Reloaded”, „The Passion of the Christ” și „Spectre”.

2009 – Cutremurul din Sumatra

La 30 septembrie 2009, un cutremur cu magnitudinea de moment 7,6 a lovit coasta de vest a insulei Sumatra, în apropierea orașelor Padang și Pariaman din Indonezia. Potrivit datelor autorităților indoneziene citate de USGS, seismul a provocat 1.195 de decese, iar aproximativ 140.000 de locuințe și 4.000 de alte clădiri au fost avariate; numeroase victime au fost provocate de prăbușirea clădirilor și de alunecările de teren.

2016 – Recuperarea tablourilor lui Vincent van Gogh furate în 2002

La 30 septembrie 2016, autoritățile italiene au anunțat recuperarea a două tablouri de Vincent van Gogh furate în decembrie 2002 de la Muzeul Van Gogh din Amsterdam: „View of the Sea at Scheveningen” (1882) și „Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen” (1884). Cele două lucrări au fost găsite în Castellammare di Stabia, lângă Napoli, în timpul unei anchete privind gruparea Camorra; surse italiene au estimat valoarea lor la aproximativ 100 de milioane de dolari.

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