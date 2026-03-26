Data de 27 martie este marcată de evenimente importante de-a lungul istoriei. În 1914, a fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut în același an de Comitetul Internațional Olimpic. Quentin Tarantino s-a născut pe 27 martie 1963, în Knoxville, Tennessee. Și Mariah Carey s-a născut pe 27 martie, 6 ani mai târziu.

1908: S-a născut fondatorul școlii române de fizică cuantică, Șerban Țițeica

Șerban Țițeica s-a născut la 14/27 martie 1908, în București, fiind cel de-al treilea și ultimul copil al matematicianului Gheorghe Țițeica. A urmat cursurile Liceului „Mihai Viteazul”, iar ulterior pe cele ale Facultății de Științe din cadrul Universității din București, unde, în 1929, a obținut licențe atât în științe fizico-chimice, cât și în științe matematice.

Între 1930 și 1934, și-a continuat studiile doctorale la Universitatea din Leipzig, sub coordonarea profesorului Werner Heisenberg, obținând în 1935 titlul de Doctor în Filosofie. Teza sa, intitulată „Despre modificarea rezistenței metalelor în câmp magnetic” („Über die Widerstandsänderung von Metallen im Magnetfeld”), publicată integral în revista Annalen der Physik, a devenit un reper important în domeniu și a stat la baza unor cercetări ulterioare.

După revenirea în țară, a avut o carieră universitară remarcabilă: a fost asistent la Politehnica din București (1935–1941), profesor la Universitatea din Iași (1941–1948), iar din 1949 până în 1977 a predat la Universitatea din București, continuând ulterior ca profesor consultant și după pensionare.

Șerban Țițeica a fost și un dascăl de excepție, reușind să-și inspire studenții prin rigoare și profunzime. A fost membru al Academiei Române și s-a stins din viață în anul 1985.

1914: A fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut în același an de Comitetul Internațional Olimpic

La 27 martie 1914, la inițiativa lui George Plagino, reprezentantul României în Comitetul Internațional Olimpic, a fost înființat Comitetul Olimpic Român. Cu aceeași ocazie au fost desemnați și primii delegați români la Congresul Internațional al Comitetului Internațional Olimpic, organizat la Paris.

Actualul Comitet Olimpic și Sportiv Român (COSR), continuatorul Comitetului Olimpic Român, are misiunea de a promova valorile olimpice la nivel național și de a susține dezvoltarea structurilor dedicate educației olimpice. Instituția este responsabilă de formarea echipei olimpice a României și de trimiterea delegațiilor la competițiile internaționale organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic. Totodată, COSR contribuie la soluționarea disputelor din domeniul sportiv prin mediere sau arbitraj și poate acționa în instanță pentru apărarea intereselor mișcării sportive, susținând în același timp colaborarea cu autoritățile publice și reprezentarea organizațiilor sportive neguvernamentale.

Bazele Mișcării Olimpice Moderne au fost puse în 1894, la Sorbona, odată cu înființarea Comitetului Internațional Olimpic. În aceeași perioadă, la București, pe domeniul regal din apropierea Arcului de Triumf, era inaugurat Velodromul, prima bază sportivă din România.

După înființarea Comitetului Olimpic Român, Casa Regală a pus la dispoziție un nou teren în aceeași zonă, destinat activităților sportive. Ulterior, pe o parte a acestuia a fost ridicată Casa Olimpică Română.

Deși România nu a participat la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne, în 1899 prințul George Bibescu s-a întâlnit la Paris cu baronul Pierre de Coubertin, fiind impresionat de ideile acestuia. În același an, Bibescu a devenit primul reprezentant al României în Comitetul Internațional Olimpic, al 23-lea membru al forului. Astfel, România a intrat oficial în mișcarea olimpică, devenind a 16-a națiune olimpică din lume.

1963: S-a născut Quentin Tarantino, regizor american

Quentin Tarantino s-a născut pe 27 martie 1963, în Knoxville, Tennessee, fiind singurul copil al lui Connie McHugh și Tony Tarantino. A crescut în Los Angeles, alături de mama sa, care s-a recăsătorit. În adolescență, Tarantino a urmat cursuri de actorie, dar a abandonat școala la doar 15 ani. S-a înscris la James Best Theater Company, pe care a părăsit-o după doi ani.

De-a lungul carierei, a semnat filme devenite emblematice, precum Reservoir Dogs, Kill Bill, Inglourious Basterds și Once Upon a Time in Hollywood, reușind să redefinească stilul cinematografic contemporan. A pornit de la statutul de angajat într-un magazin de închirieri casete video și a ajuns unul dintre cele mai influente nume din industria filmului. A câștigat două Premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original, pentru Pulp Fiction și Django Unchained, impunându-se ca regizor, scenarist, actor și producător.

Stilul său este ușor de recunoscut: narațiuni neliniare, povești interconectate, violență stilizată, dialoguri memorabile, numeroase referințe la cultura pop și coloane sonore inspirate din muzica anilor ’60–’80. Regizorul a declarat în repetate rânduri că violența din filmele sale nu influențează comportamentul real, ci reprezintă un element artistic specific universului său cinematografic.

1968: A murit Iuri Gagarin, cosmonaut rus, primul om în spațiu (n. 1934)

Iuri Alexeevici Gagarin (n. 9 martie 1934, Klușino, URSS – d. 27 martie 1968, Kirjaci, URSS) a fost un cosmonaut sovietic și Erou al Uniunii Sovietice, rămas în istorie drept primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. Zborul său din 12 aprilie 1961 a deschis era explorării spațiale, aducându-i recunoaștere internațională și numeroase distincții.

S-a născut într-o familie modestă din satul Klușino. Părinții săi, Alexei și Anna, lucrau la un colhoz; tatăl era dulgher, iar mama pasionată de lectură. A fost al treilea dintre cei patru copii și a trăit dificultățile celui de-Al Doilea Război Mondial, perioadă în care frații săi mai mari au fost deportați în Germania, revenind acasă abia după război.

Încă din tinerețe, Gagarin a fost atras de știință și de ideea zborului cosmic. Profesorii îl descriau ca fiind inteligent, disciplinat și atent la detalii. Influențat de un profesor de matematică și științe, fost pilot de război, și-a dezvoltat interesul pentru aviație, pas care i-a deschis drumul către cariera de cosmonaut.

Moartea sa, la 27 martie 1968, rămâne învăluită în controverse. Conform versiunii oficiale, avionul MiG-15UTI în care se afla, alături de copilotul Vladimir Sereghin, s-a prăbușit în apropierea localității Novoselovo, la circa 18 km de Kirjaci. Cauzele exacte nu au fost niciodată pe deplin elucidate, iar raportul oficial a rămas clasificat mult timp. De-a lungul anilor, au fost vehiculate diverse ipoteze, de la o defecțiune tehnică sau eroare de pilotaj până la teorii mai controversate, precum coliziunea cu un balon meteorologic sau chiar un posibil complot.

1969: S-a născut Mariah Carey, cântăreață, compozitoare, producător și actriță americană

Mariah Carey s-a născut pe 27 martie 1969, în Huntington, New York, și avea să devină una dintre cele mai cunoscute artiste pop și R&B din lume, dar și compozitoare, producătoare și actriță.

Copilăria sa a fost marcată de despărțirea părinților, care au divorțat când ea avea doar 3 ani. A rămas în grija mamei sale, nevoită să lucreze mai multe joburi, iar Mariah petrecea mult timp singură acasă. Tot atunci a început să cânte, încă de la vârste fragede, sub îndrumarea mamei, care o lua la repetițiile operei „Rigoletto” de Verdi. A absolvit liceul Harborfields din Greenlawn, iar experiențele muzicale din Long Island i-au oferit oportunitatea de a colabora cu artiști precum Gavin Christopher și Ben Margulies, alături de care a compus primele piese.

După mutarea la New York, a dus o viață modestă, lucrând diverse joburi pentru a-și plăti chiria și studiile la o școală de artă, inclusiv ca ospătar, unde a fost concediată de mai multe ori. Ulterior, a devenit solistă în grupul de backing vocals al cântăreței Brenda K. Starr. Momentul decisiv a venit în 1988, când l-a cunoscut la o petrecere pe Tommy Mottola, director la Columbia Records, căruia i-a oferit o casetă demo. Impresionat de talentul ei, acesta i-a propus rapid un contract.

Mariah Carey a colaborat cu Mottola la albumul de debut și la materialele următoare, deși în timpul înregistrărilor și-a exprimat nemulțumirea față de implicarea unor producători impuși de casă. Lansat cu un buget de aproximativ un milion de dolari, albumul său de debut a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200, unde a rămas timp de 11 săptămâni consecutive.

În 1991, relația profesională dintre Mariah Carey și Tommy Mottola s-a transformat într-una romantică, în contextul succesului uriaș al primului său album, devenit cel mai vândut al anului. Artista avea atunci 23 de ani, iar Mottola 43. Succesul ei a depășit rapid granițele Statelor Unite, iar debutul a fost apreciat atât de public, cât și de critici.

Pentru piesa „Vision of Love”, Mariah Carey a câștigat două premii Grammy, inclusiv pentru cea mai bună artistă debutantă și cea mai bună interpretare vocală feminină, confirmându-și statutul de nouă stea a muzicii internaționale.

Ziua Mondială a Teatrului

Ziua Mondială a Teatrului, celebrată anual pe 27 martie, a fost instituită în 1961 de International Theatre Institute (ITI), o organizație fondată în 1948 la inițiativa UNESCO și a romancierului J. B. Priestley.

Prima celebrare oficială a avut loc în 1962, iar de atunci evenimentul este marcat în fiecare an de centrele ITI, profesioniștii din domeniul teatrului, instituțiile de profil, universitățile de teatru și iubitorii acestei arte din întreaga lume.

Această zi reprezintă atât o celebrare a teatrului ca formă de expresie artistică, cât și un apel adresat autorităților și factorilor de decizie care nu recunosc pe deplin importanța sa culturală, socială și chiar economică. Ziua Mondială a Teatrului subliniază rolul esențial al teatrului în dezvoltarea societății și în formarea individului.