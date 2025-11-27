Video Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”

Quentin Tarantino o acuză pe scriitoarea americană Suzanne Collins că ar fi copiat aproape integral povestea romanului și filmului japonez „Battle Royale” atunci când a creat seria „Jocurile Foamei”. Regizorul spune că asemănările sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență” și se întreabă de ce autorul japonez nu a dat-o în judecată.

Controversa a fost readusă în atenție în timpul podcastului The Bret Easton Ellis Podcast, unde Quentin Tarantino discuta despre filmele sale preferate din secolul XXI. În timp ce își alcătuia topul personal, regizorul a ajuns la Battle Royale, filmul distopic al regizorului japonez Kinji Fukasaku, lansat în 2000 și bazat pe romanul omonim al scriitorului Koushun Takami.

Povestea urmărește un grup de elevi obligați de un guvern totalitar să se lupte până la moarte, element central care, în opinia lui Tarantino, a fost „preluat” de Suzanne Collins pentru The Hunger Games. Prima carte a autoarei americane a apărut în 2008, iar primul film în 2012.

„Nu înțeleg cum de scriitorul japonez n-a dat-o în judecată pe Suzanne Collins pentru absolut tot ce are”, a spus Tarantino în podcast, potrivit Far Out Magazine.

Regizorul a fost și mai vehement: „Pur și simplu au furat cartea, la dracu’! Idioții de criticii literari nu s-ar duce vreodată să vadă un film japonez numit Battle Royale, așa că acei critici idioți nu au tras-o niciodată la răspundere [pe Collins]”.

În aceeași intervenție, Tarantino a amintit și reacția criticilor de film după ce au văzut lungmetrajul japonez: „Vorbeau despre cum era cel mai original lucru pe care l-au citit vreodată, la naiba. De îndată ce criticii de film au văzut filmul, au spus: «Ce naiba! Asta e doar Battle Royale, dar varianta PG!»”.

Regizorul face referire la faptul că The Hunger Games a primit în SUA un rating care permite vizionarea de către copii, sub îndrumare parentală, în timp ce filmul japonez este considerat mult mai violent.

Franciza Jocurile Foamei, adaptată în patru filme, a încasat 3,3 miliarde de dolari la nivel mondial, ultimul lungmetraj fiind lansat în 2023.

Tarantino, printre primii spectatori ai filmului „Battle Royale”

În podcast, cineastul a povestit și momentul în care a văzut pentru prima dată filmul din 2000. Aflat în Japonia pentru documentare înainte de filmările la Kill Bill, Tarantino a fost invitat de regizorul Kinji Fukasaku la o proiecție privată.

„N-aveam nici cea mai mică idee ce naiba urmează să văd. Și, Dumnezeule mare, la naiba! Nici măcar nu știu ce am văzut”, a spus acesta.

La scurt timp, filmul a fost proiectat public la Festivalul de Film de la Seattle, unde Tarantino s-a numărat din nou printre spectatori. „A fost atât de nebunesc… trei luni mai târziu eram la Festivalul de Film de la Seattle. Urmau să ruleze Battle Royale la miezul nopții. Nimeni nu văzuse asta în America încă”, a povestit el.

„Am ajuns la proiecția de la miezul nopții și a fost una dintre cele mai palpitante proiecții încă de când așteptam să înceapă filmul. Știam ce urmează să vadă. Asta o să livreze mai mult decât își imaginează ei! Nu sunt pregătiți pentru cum va livra acest film”, a încheiat Tarantino.