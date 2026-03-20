21 martie: Ziua când s-a născut regretatul pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1

Pe 21 martie 1960 s-a născut Ayrton Senna da Silva, fost un pilot brazilian de Formula 1. Tot pe 21 martie s-au mai născut compozitorul Johann Sebastian Bach și mareșalul Alexandru Averescu.

1522: S-a născut Mihrimah, unica fiică a sultanului Suleyman Magnificul

Mihrimah s-a născut la Constantinopol (Istanbul) în 1522 în timpul domniei tatălui ei, Suleiman Magnificul. Mama ei era Hürrem Sultan, fiica unui preot ortodox, care era concubina actuală a sultanului la acea vreme. În 1533 sau 1534, mama ei, Hürrem, a fost eliberată și a devenit soția legală a lui Suleiman.

Mihrimah l-a îndragit pe Malkoçoğlu Bali Bey un luptător frumos, curajos și isteț, însă Hürrem nu i-a permis să se căsătorească cu el, deoarece a fost forțată să se logodească cu Rüstem, iar la 26 noiembrie 1539 la Istanbul, la șaptesprezece ani, Mihrimah s-a căsătorit cu Rüstem, un boier din Croația, care s-a ridicat pentru a deveni guvernatorul lui Diyarbakır și mai târziu, Marele Vizir al lui Suleiman.

Ceremonia de nuntă și sărbătoarea pentru circumcizia fratelui ei mai mic Bayezid au avut loc în aceeași zi. Cinci ani mai târziu, soțul ei a fost selectat de Suleiman pentru a deveni Mare Vizir. Deși unirea a fost nefericită, Mihrimah a înflorit ca o patronă a artelor și și-a continuat călătoriile cu tatăl ei până la moartea soțului. Mihrimah Sultan a avut doi copii: Osman și Hümașah.

Moscheea Sultanei Mihrimah, fiica Sultanului Süleyman și a Sultanei Hürrem, este situată în zona Edirnekapı, în apropierea zidurilor orașului. Domul său impresionant o face vizibilă de la o distanță considerabilă. Moscheea a fost construită în perioada 1562–1565, iar elementele care o individualizează sunt ferestrele ample, care permit iluminarea puternică a interiorului. Minbarul de marmură și detaliile încrustate cu perle și fildeș o încadrează între operele de artă ale lui Mimar Sinan.

Complexul mai include și Mormântul lui Ahmet Pașa, ginerele Sultanei Mihrimah, proiectat, de asemenea, de către Sinan, alături de clădirea Hammam-ului Mihrimah Sultan, care însă mai păstrează prea puține elemente originale, din cauza renovărilor frecvente.

1685: S-a născut compozitorul german Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach, unul din cei mai mari muzicieni ai lumii, s-a născut la 21 martie 1685, în localitatea Eisenach, Germania, fiind fiul lui Johann Ambrosius Bach, muzician de curte.

Johann Sebastian Bach a tratat toate genurile muzicale din epocă, cu excepţia operei. ''Creaţia lui Bach se distinge printr-un caracter polifonic evident, care merge, totuşi, în paralel cu claritatea şi bogăţia melodică. Se poate vorbi, în acest sens, de o sinteză a elementelor germanice şi italiene; asta fără a uita influenţele franceze, asimilate şi puse în valoare remarcabil, mai ales în suitele - sau uverturile - pentru orchestră(...)'', potrivit ''Larousse - Dicţionar de mari muzicieni''.

1859: S-a născut mareșalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial

Alexandru Averescu s-a născut la 9 martie 1859, în Ismail. Fiul al unui fost ofiţer în armata ţaristă, tânărul Averescu urmează iniţial cursurile Seminarului Teologic din localitatea natală. Renunţă însă după numai un an pentru a pleca la Bucureşti şi pentru a participa ca voluntar la Războiul de Independenţă. Dupa această experienţă, Averescu decide să urmeze o carieră militară şi astfel se înscrie la Şcoala Divizionară de la Mănăstirea Dealu. Urmează apoi cursurile Şcolii Superioare de Război din Torino, al cărei absolvent devine în 1886.

La întoarcerea în ţară, Alexandru Averescu va ocupa mai multe funcţii importante în armata română, ajungând în martie 1907 ministru de război în guvernarul Sturdza. Din această poziţie a avut dificila misiune de a reprima răscoala ţărănească izbucnită în Moldova, fiind organizatorul a uneia dintre cele mai violente represiuni anti-ţărăneşti din istoria României. Începând cu noimebrie 1911 va fi şef al Marelui Stat Major, pentru ca în 1912 să fie avansat la gradul de general de divizie.

Faima pe care Alexandru Averescu a primit-o în istorie se leagă însă de marile victorii obţinute de general în timpul Primului Război Mondial, în 1917, la Mărăşti şi Oituz.

1884: A murit omul politic Constantin A. Kretzulescu

Născut la 22 mai 1809, Constantin A. Kretzulescu a fost un militar și om politic român, membru de onoare al Academiei Române (1871), care a deținut de două ori funcția de prim-ministru. El era descendent direct al lui Constantin Brâncoveanu. Era fratele lui Nicolae Kretzulescu și fiul marelui logofăt Alexandru Kretzulescu.

A fost de două ori prim-ministrul României (27 martie – 6 septembrie 1859 și 1 martie – 4 august 1867). Între 21 februarie – 27 martie 1859 a ocupat funcția de ministru al Cultelor.

De asemenea, în timpul celui de-al doilea mandat ca premier a fost și ministru al Justiției.

1919: A fost proclamată Republica Sovietică Ungaria, primul stat comunist din Europa după Revoluția din Octombrie din Rusia

În seara zilei de 21 martie, în fața Consiliului muncitorilor din Budapesta, liderul socialist Sándor Garbai a anunțat că Partidul Socialist și Partidul Comunist au fuzionat, noua formațiune politică fiind pregătită să preia puterea, scrie Historia.

În aceeași seară, pus în fața unei lovituri de stat, președintele maghiar Mihály Károlyi a acceptat să demisioneze, iar Béla Kun s-a întâlnit cu liderii socialiști pentru a forma un guvern revoluționar, care să conducă nou proclamata Republică Ungară a Sfaturilor, primul stat comunist din Europa, constituit după Revoluția din Octombrie din Rusia.

Garbai deținea, în același timp, funcția de președinte și pe cea de prim-ministru. Orientarea externă a noului regim era clară, având în vedere că în funcție de comisar al afacerilor externe a fost numit Béla Kun.

1960: S-a născut Ayrton Senna, pilot brazilian de Formula 1

Ayrton Senna da Silva a fost un pilot brazilian de Formula 1, triplu campion mondial în acest sport în 1988, 1990 și 1991, toate titlurile fiind câștigate cu echipa McLaren. Senna este unul dintre cei trei piloți de Formula 1 din Brazilia care au câștigat Campionatul Mondial, reușind 41 de victorii și 65 de pole position-uri, acesta din urmă fiind un record până în 2006.

A murit într-un accident în timp ce era la conducerea Marelui Premiu al statului San Marino din 1994, conducând pentru echipa Williams. Senna este considerat de mass-media, comentatori și fani ca fiind unul dintre cei mai mari piloți de F1 din istoria sportului.

2019: A murit regizorul de teatru Radu Penciulescu

Născut la 25 mai 1930, Radu Penciulescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în anul 1956. În anul 1964, Radu Penciulescu a fondat Teatrul Mic din București pe care l-a și condus între 1964-1969.

În anul 1973 a părăsit țara, stabilindu-se în Suedia, unde a fost profesor la Institutul de Teatru din Malmö până la pensionare.

A revenit în România după 1990, iar în anul 1999 a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Teatru și Film.

1980: S-a născut fotbalistul brazilian Ronaldinho

Ronaldo de Assis Moreira este considerat pe larg unul din cei mai buni fotbaliști din generația sa. Acesta s-a retras din activitatea sportivă la vârsta de 37 de ani.

După ce a început la Gremio Porto Alegre, oraşul său natal, Ronaldinho a devenit un star la Paris Saint-Germain (2001-2003) şi apoi la FC Barcelona (2003-2008). Campion mondial în 2002, câştigător al „Balonului de Aur" în 2005, câştigător al Ligii Campionilor în 2006, el a jucat apoi la AC Milan (2008-2011) înainte de a reveni în Brazilia, la Flamengo (2011-2012) şi la Atletico Mineiro (2012-2014), cu care a câştigat Copa Libertadores în 2013.

Jucătorul brazilian a jucat apoi un sezon la clubul mexican Queretaro şi a revenit din nou în Brazilia, la Fluminense, unde a jucat aproximativ trei luni, rupând contractul în septembrie 2015.

A câștigat premiul Jucătorul Anului FIFA în 2004 și 2005, fiind renumit pentru tehnica, șuturile, dribling-urile, depășirile și loviturile sale libere.

2020: A murit antropologul Vintilă Mihăilescu

Vintilă Mihăilescu s-a născut la 23 mai 1951, iar în anul 1974 a absolvit Facultatea de Psihologie a Universității din București. Între 1979-1990 a fost cercetător la Centrul de Cercetări Antropologice din București.

De asemenea, Vintilă Mihăilescu a scris cartea „Fascinația diferenței”, care a apărut în anul 1999, iar din luna februarie a anului 2005 până în luna mai a anului 2010, a ocupat funcția de director al Muzeului Țăranului Român.

Amintim câteva dintre lucrările sale: „Socio hai-hui. O altă sociologie a tranziţiei”, „Vecini și Vecinătăți în Transilvania” și „Socio hai-hui prin Arhipelagul România".