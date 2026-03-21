22 martie: Ziua când s-a născut Tora Vasilescu, una dintre cele mai iubite actrițe din România

Tora Vasilescu s-a născut la Constanța pe 22 martie 1951. Tot pe 22 martie s-au mai născut artistul Goran Bregovic și fotbalistul Mirel Rădoi.

Tora Vasilescu, actriță FOTO: Adevărul

1933: Germania nazistă a deschis primul lagăr de concentrare, Dachau

Trupele americane care au eliberat lagărul de concentrare de la Dachau, la finele războiului, au fost terifiați de ororile comise în spatele gardurilor de sârmă ghimpată. Mii de cadavre şi alte mărturii ale crimelor comise de naziști au ieşit la iveală.

Sistemul lagărelor de concentrare a fost iniţiat în anul 1933, sub oblăduirea lui Heinrich Himmler, un adept al epurărilor etnice susţinute de Hitler. Din 1933 şi până la finalul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Europei au funcţionat numeroase lagăre de concentrare în care a fost practicată exterminarea sistematică a câteva milioane de oameni.

Lagărul Dachau

Au fost vizaţi atât opozanţii politici ai nazismului, homosexualii, populaţiile de etnie romă, dar mai ales evreii din toate regiunile cucerite de armata nazistă. Iniţial concepute ca tabere de muncă forţată pentru rivalii partidului, lagărele au devenit, mai ales după 1934, tabere de exterminare pe principii etnice şi rasiale.

Întregul sistem de exterminare şi dezumanizare a fost gândit de Theodor Eicke, comandatul primului lagăr de exterminare, cel de la Dachau, înfiinţat în 1933.

1950: S-a născut Goran Bregović, muzician

Goran Bregovic s-a născut la Sarajevo (Bosnia Herţegovina), din tată croat şi mamă sârboaică. Şi-a început cariera muzicală în anul 1969. A compus şi interpretat muzică cu puternice influenţe balcanice şi ţigăneşti, muzică de film pentru bunul său prieten, regizorul Emir Kusturica. A compus melodii pentru Cesaria Evora, Ofra Haza şi Iggy Pop.

Când urcă pe scenă, dar nu numai, Goran Bregovic se îmbracă în alb. Cea mai mare parte din copilărie şi-a petrecut-o la Şcoala de Muzică, studiind vioara. Paradoxal, instituția de învățământ a decis să îl exmatriculeze pentru „lipsa de talent“. La scurt timp după excluderea lui din școală, mama sa i-a cumpărat o chitară. La vârsta de 16 ani a fost părăsit de cea care i-a dat viață, rămânând în grija unor rude.

Goran Bregovic FOTO: Profimedia

Goran a fost nevoit să-şi poarte singur de grijă încă din adolescență, când a început să cânte muzică populară într-un bar din orașul Konjic. În 1971, Goran şi un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au început să cânte într-o trupa numită Jutro (trad. „Bună dimineaţa“). În această formulă, muzicianul a avut o mulţime de spectacole şi a început să guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa şi-a schimbat numele în Bijelo Dugme („Butonul Alb“).

1951: S-a născut actrița Tora Vasilescu

În 1975, actrița care s-a născut la Tulcea a terminat şefă de promoţie, la secţia de actorie a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” şi în acelaşi an, primeşte premiul ACIN pentru rolul Maria din filmul „Cursa“ de Mircea Daneliuc.

A primit de-a lungul anilor mai multe premii, printre care de trei ori Premiul pentru Interpretare UCIN, Premiu pentru rolul din “Imposibilă iubire” la Aceno D’Oro, premiul pentru “Cel mai bun rol secundar feminin” în “Şobolanii roşii”.

Tora Vasilescu

Actriţa Tora Vasilescu a fost solicitată de cei mai talentaţi regizori să joace în filmele realizate de ei. Filmografia artistei cuprinde pelicule cum ar fi: "Cursa", "Gloria nu cântă", "Avaria", "Casa dintre câmpuri", "Croaziera", "Învingătorul", "Să mori rănit din dragoste de viaţă", "Cuibul de viespi", "Liliacul înfloreşte a doua oară", "Şobolanii roşii", "Cel mai iubit dintre pământeni", "Şi totul era nimic...", "Codin şi Chira Chiralina", "Cenuşa păsării din vis", "Kilometrul 36", "Pădurea de fagi", "Glissando", "Primăvara bobocilor", "Ultimul stinge lumina", "Occident", "Alegerea Siminei", "Fii cu ochii pe fericire", "Legături bolnăvicioase", "De ce trag clopotele, Mitică?".

Pentru rolul din filmul Q.E.D. a primit o nominalizare la premiile Gopo, pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un film de lungmetraj ficţiune.

 1977: Nicolae Ceaușescu a decis „refacerea urbanistică” a Bucureștiului

Cutremurul produs în seara zilei de 4 martie 1977 în România la ora locala 21h si 22min a fost cel mai grav cutremur din perioada postbelică.

Evenimentul, având epicentrul în regiunea seismogenă Vrancea, a provocat distrugeri mari în sudul si estul tarii, cu deosebire in Bucuresti, precum si un număr mare de victime.

În Romania, cele mai grave urmări s-au înregistrat în partea de sud a tarii, cu deosebire în municipiul Bucuresti, unde 32 de clădiri au fost distruse: mai multe clădiri vechi construite în perioada antebelică dar și 3 clădiri noi.

Nicolae Ceaușescu, după cutremurul din 4 martie 1977

În urma cutremurului au murit 1570 de oameni, iar alte peste 11000 de persoane au fost accidentate.

De asemenea, numeroase obiective industriale au fost afectate sever.

S-au înregistrat incendii provocate de explozii de gaze și alte surse de foc deschis.

1981: S-a născut fotbalistul Mirel Rădoi

Cariera sa de fotbalist și-a petrecut-o în echipa de fotbal FC Steaua București, iar după retragere a devenit manager sportiv al echipei naționale de fotbal a României, U21. Rădoi are în palmaresul său trei trofee de campion al României pe care le-a câștigat pe vremea când făcea parte din lotul echipei Steaua București. Fotbalistul a fost și căpitanul echipei din Ghencea (la vremea respectivă) și a jucat în Liga Campionilor UEFA și în semifinalele Cupei UEFA. Mirel Rădoi a jucat și pentru echipa națională a României și a participat la Campionatul European din 2008.

Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a câștigat titlul de „Fotbalistul anului în Liga Profesionistă din Arabia Saudită”, în 2010, și a ieșit pe locul al doilea ca „Fotbalist român al anului”, în 2005. Cariera de fotbalist și-a început-o la o vârstă fragedă, la 8 ani. Conform fanatik.ro, Mirel Rădoi a fost mai întâi portar, iar apoi fundaș. Prima echipă pentru care a evoluat Rădoi a fost FC Drobeta-Turnu Severin. Acolo a fost remarcat de antrenorul echipei Extensiv Craiova, Sorin Cârțu, iar după două săptămâni a semnat un contract pentru echipa craioveană. A ajuns la Steaua București după numai cinci luni, deși Extensiv Craiova retrogradase în Divizia C în acel sezon. 100.000 de dolari au plătit acționarii Stelei pentru Rădoi.

2002: Margaret Teacher, fost prim-ministru al Marii Britanii, își anunță retragerea din viața publică

Margaret Hilda Thatcher, Baroneasă Thatcher, LG, OM, PC, FRS (n. 13 octombrie 1925, Grantham, Anglia, Regatul Unit – d. 8 aprilie 2013, Greater London, Anglia, Regatul Unit) a fost un om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit între 1979 și 1990.

Baroneasa Thatcher a fost prima femeie aleasă în funcția de prim-ministru sau lider al unui partid politic major în Regatul Unit, precum și primul premier britanic ales de trei ori consecutiv (1979, 1983 și 1987), record politic pe care l-a egalat numai Tony Blair în 2005.

A devenit membru al Parlamentului britanic în 1959.

Este una dintre cele mai importante personalități politice britanice, mandatul său fiind cel mai lung mandat continuu din istoria politică britanică.

Margaret Hilda Thatcher

Ea este de asemenea una dintre cele mai controversate figuri politice, fiind prima femeie prim-ministru din întreaga istorie a Europei.

Alături de Churchill, Thatcher împarte onoarea de a avea o statuie de bronz în holul Camerei Parlamentului.

În 2011 viața ei a fost ecranizată într-un film de mare succes, Doamna de fier (The Iron Lady), cu Meryl Streep ca protagonistă, rol pentru care a și fost declarată, în 2012, „cea mai bună actriță” la Globul de aur, la Premiile BAFTA și la Oscar.

Viața ei a mai fost ecranizată și în anul 2020 în serialul de succes The Crown de pe Netflix, unde Gillian Anderson a fost protagonista în sezonul 4.

2016: Atentatele teroriste din Bruxelles

La 22 martie 2016, doi kamikaze și-au detonat centurile explozive în terminalul aeroportului, ei fiind inițial însoțiți de un al treilea terorist care a fugit și a fost capturat două săptămâni mai târziu.

Atentate la Bruxelles

Apoi, la ora locală 09:11, un alt jihadist a lansat un atac sinucigaș în stația de metrou Maelbeek.

Atentatele au provocat 32 de morți și peste 320 de răniți.

