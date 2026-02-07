search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Mariah Carey, „desfiinţată” după prestaţia din deschiderea JO. „Putea fi o siluetă de carton și nu aș fi observat diferența”

Publicat:
Ultima actualizare:

Momentul susținut de Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano a stârnit un val puternic de reacții și controverse, iar prestația artistei a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale zilei.

Apariţia vedetei americane Mariah Carey pe scena dedicată ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost gândită ca un punct de maximă atracție. Decorul grandios, jocurile de lumini și prezența scenică atent regizată au fost completate de o ținută spectaculoasă: o rochie argintie, strălucitoare, menită să sublinieze statutul de invitat special al uneia dintre cele mai cunoscute voci pop din lume. Tocmai de aceea, contrastul dintre imaginea impecabilă și modul în care a fost perceput momentul artistic a generat rapid discuții aprinse.

Artista americană, în vârstă de 55 de ani, a interpretat o versiune a celebrului cântec italian din anii ’50 „Nel blu, dipinto di blu”, cunoscut la nivel internațional sub titlul „Volare”.

Deşi alegerea piesei a fost privită ca un omagiu adus culturii muzicale italiene, numeroase reacții din publicau arătat că rezultatul nu a fost pe măsura așteptărilor create de anunțarea momentului.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Acuzaţii de playback

La scurt timp după încheierea ceremoniei, platformele sociale au fost inundate de comentarii critice. Mulți spectatori au pus sub semnul întrebării, pe de o parte calitatea interpretării, acuzând-o pe vedetă de playback, iar pe de altă parte, decizia organizatorilor de a o invita la eveniment, iar mesajele negative s-au propagat rapid.

* „Mariah Carey tocmai a distrus Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, a scris un utilizator pe X.

* „Există nenumărați cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey cântând în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a adăugat un alt fan.

* „De ce ar aduce-o pe Mariah Carey să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”, a întrebat retoric altcineva.

Criticile s-au extins și pe Reddit, unde un utilizator a descris apariția astfel: „Era rigidă ca o scândură, era o nebunie. Ar fi putut fi o siluetă de carton a lui Mariah și nu aș fi observat diferența”.

O parte dintre reacții au vizat și decizia organizatorilor de a aduce o vedetă americană pentru un moment central într-o ceremonie găzduită de Italia.

„O iubesc pe Mariah, dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni”, a scris un utilizator, în timp ce un altul a remarcat cronologia altor momente muzicale în program: „Andrea Bocelli apărând spre final - și nu ca final - a fost, de asemenea, o alegere ciudată”.

Deşi mulţi spun că decalajul dintre mişcarea buzelor cedetei pop şi versuri era evidentă, au fost şi câţiva fani care i-au transmis mesaje de susţinere.

 „Ai făcut o treabă excelentă”, a transmis un admirator.

* „Piesa originală Volare, înregistrată de Domenico Modugno, a fost o parte integrantă a vieții mele când eram copil. Mă bucur să văd că a renăscut pe scena mondială după atâția ani”, a scris un altul.

* „Nu există nimeni mai bun la a cânta live decât Mariah Carey”, i-a luat cineva apărarea.

Reacția organizatorilor

În urma criticilor legate de prestația artistei, organizatorii ceremoniei au fost întrebați direct dacă Mariah Carey a cântat live sau dacă a folosit înregistrări prealabile.

Regizoarea spectacolului, Maria Laura Iascone, a oferit un răspuns precaut și ambiguu, menit să nu confirme nici una dintre variante.

„În timpul tuturor ceremoniilor, pentru a fi siguri, înregistrăm întotdeauna. Este o practică standard internațională în cazul evenimentelor cu transmisiuni la nivel înalt”, a spus aceasta, citată de The Guardian.

Această declarație a fost interpretată de public și de presa internațională ca o recunoaștere subtilă a faptului că au existat elemente preînregistrate, însă fără a dezvălui în mod explicit dacă diva pop a cântat live sau nu.

