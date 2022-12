Povestea „lunetistei”-minune de la Botoșani. Absolventă de Teologie, face performanță în trasul cu pușca

O botoșăneancă de 24 de ani este una dintre speranțele României la tir sportiv. Iustina Anastasia Dumbravă este absolventă de teologie dar are o pasiune pentru puști. A obținut primele medalii după numai cinci luni de antrenamente.

Pentru majoritatea oamenilor pictura, teologia și pasiunea pentru arme nu par câtuși de puțin compatibile. O botoșăneancă de 24 de ani demonstrează însă, în fiecare zi, că orice este posibil.

Iustina Anastasia Dumbravă este absolventă de seminar teologic, are talent la pictură, a terminat și o facultate de relații internaționale, dar mai presus de toate este una dintre tinerele speranțe ale tirului sportiv în România.

După numai cinci luni de antrenamente, la o vârstă la care nimeni nu-i dădea nicio șansă, Iustina a reușit să obțină și primele medalii iar acum se află pe podium la fiecare competiție națională. Pe lângă pasiunea pentru arme și artă, Iustina a făcut și voluntariat, călărie, dans și a zburat și cu avionul.

Pictura și armele, marile iubiri ale unei adolescente din nordul Moldovei

Iustina Anastasia Dumbravă este originară din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. Acolo a trăit până la vârsta de 14 ani. După ce i-a fost descoperit talentul pentru pictură dar și o înclinație către teologie, Iustina a plecat în municipiul Botoșani pentru a urma cursurile Seminarului Teologic. Aici și-a descoperit marile pasiuni.

„Am fost într-o vară la o tabără de pictură la Ipotești. Mi-am dat seama că îmi plăcea pictura. Mi s-a spus că sunt talentată și mama a luat decizia de a mă duce la Botoșani, la Seminarul Teologic, la clasa de pictură. Au fost patru ani frumoși. Dar aveam o pasiune și pentru arme. Aveam așa o curiozitate și o dorință de a vedea cum este să tragi în poligon, cum se simte o armă”, mărturisește Iustina.

A avut ocazia să-și satisfacă curiozitatea într-o vacanță din Italia unde a impresionat pe toată lumea cu calitățile sale native.

„Într-o vară am fost cu familia în vacanță în Italia și am ajuns la un bâlci iar acolo am zis că hai să trag și eu cu arma. Deși era o armă de plastic cu biluțe. Cineva a făcut o glumă. A pus o țigară și a întrebat dacă pot să trag în ea. Am reușit să trag în țigară. Toată lumea a fost șocată”, adaugă tânăra.

Înainte de a împlini 18 ani a ajuns la un poligon privat din România și a surprins de asemenea prin capacitatea ei de a trage cu diferite tipuri de arme. Și-a dat seama că trebuie să-și urmeze pasiunea. Au urmat antrenamente la Solca în județul Suceava. „Practic făceam naveta la Solca pentru a mă antrena”, spune Iustina.

Drumul către performanță

La 19 ani, Iustina a plecat la facultate, în Iași, la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice. A urmat cursurile secției de Relații Internaționale și Studii Europene. A făcut și un master în acest domeniu. În tot acest timp a urmat și pasiunea pentru tir cu pușca.

Citește și: Arsenal de arme de tir sportiv şi mii de alice descoperite de poliţişti la locuinţele deţinute de un gălăţean

Cu mult talent dar și mai multe antrenamente, Iustina a început drumul către performanță. La numai cinci luni de antrenamente a venit și primul premiu. Apoi, legitimată la Politehnica Iași, la secția de tir sportiv, a început să urce constant pe podiumul competițiilor naționale.

În anul 2019 a reușit să obțină locul I la Campionatul Național desfășurat la Iași. Numai anul acesta a reușit să obțină alte trei medalii, la Campionatul Național dar și la Cupa României.

„Am câștigat multe etape, câteva medalii la Cupa României, iar de anul acesta sunt senioară, ceea ce înseamnă un an mult mai greu pentru mine fiindcă concurența este mai mare. Dar anul acesta am reușit și am luat la Campionatul Național de Seniori, la aer comprimat, locul trei la mixt, la cel de glonț locul trei la mixt. La Cupa României am luat tot locul trei la toate probele”, spune Iustina.

Anul care vine dorește să obțină rezultate și mai bune dar și să participe la campionate internaționale. A investit mult timp în antrenamente dar și bani în echipamente. Se antrenează săptămânal și câte două ore, la fiecare antrenament stă în picioare și doar trage cu arma. Urmează alte antrenamente fizice dar și mentale.

„Contează foarte mult și echipamentul. Am un costum care cântărește 20 de kilograme. Este făcut dintr-un material dur care să ne poată stabiliza în poziție. Avem niște ghete speciale, un trepied, arma care, din nou, contează foarte mult. Au fost multe investiții personale. Mi-am cumpărat propria armă, mi-am cumpărat al doilea costum. A trebuit să gestionez antrenamentele și facultatea, a trebuit să știu cum să mă împart între ele, am învățat și pentru examene, am mers și la competiții. Competițiile noastre se desfășoară toate la București, ceea ce înseamnă drum și oboseală. Momentan fac patru-șase antrenamente pe săptămână, adică câte 5 ore în poligon. Din acestea stau și petrec câte două ore legat, în picioare, doar tras cu arma. Restul este pregătire fizică și mentală”, mărturisește tânăra botoșăneancă.

„Pictura m-a ajutat să obțin toate acestea”

Iustinei mulți nu i-au dat nicio șansă în lumea tirului sportiv. S-a apucat târziu, dar cu multă voință a reușit să contrazică pe toată lumea.

„În mod normal, de tir sportiv te apuci la 12 ani. Eu m-am apucat la 17 ani. Din punctul de vedere al multora, era prea târziu. Am reușit să-i contrazic”, spune tânăra.

Culmea, botoșăneanca mărturisește că pictura a ajutat-o mult să obțină performanță la tir.

„Chiar dacă este un parcurs mai ciudat tocmai fiindcă îmi place arta și încă mai pictez, au legătură pentru că în sportul acesta este nevoie de mult calm, liniște, o pace interioară. Iar pictura m-a ajutat să obțin toate acestea. Este un sport la care lucrează mult mintea și psihicul”, conchide Iustina.