21 octombrie: S-a stins din viață fotbalistul Ilie Balaci, supranumit „Minunea blondă”

1097: Cruciații încep asediul cetății Antiohia

Asediul a început pe 21 octombrie 1097 și s-a sfârșit pe 28 iunie 1098, cetatea fiind cucerită de creștini.

Asediul Antiohiei a marcat sosirea Primei Cruciade în Țara Sfântă. Evenimentele au stabilit un model de trădare, masacru și eroism care avea să marcheze campaniile viitoare. Prin capturarea Antiohiei, cruciații și-au asigurat linii de aprovizionare și întăriri spre vest, potrivit Britanica.

După ce au mărșăluit prin ținuturile selgiucide, cruciații au cucerit Edessa și au ajuns în imensul oraș Antiohia pe 20 octombrie 1097.

Imperiul Selgiucid a fost un imperiu medieval islamic sunnit turco-persan care s-a impus în zonele Orientului Apropiat și Mijlociu, unde a purtat lupte cu bizantinii și cruciații. A supus pe rând Afganistanul, Iranul, Siria, Mesopotamia și Anatolia. Selgiucizii își impun supremația în cadrul lumii arabe și controlează Califatul de la Bagdad.

Boemund de Taranto, Raymond de Toulouse și Godfrey de Bouillon au comandat fiecare câte o secțiune a liniilor de blocaj. Garnizoana turcă era comandată de Yaghi Siyan, care a chemat o armată de ajutor din Damasc și o alta din Alep, orașe din Siria de astăzi, ambele fiind înfrânte de cruciați înainte de a ajunge la Antiohia.

Pe 28 iunie, cruciații au pornit la luptă cu Lancea Sfântă ca stindard. Bohemond s-a întors în grabă în Antiohia pentru a accepta capitularea lui Shams, a ocupa citadela și a anunța că era acum prinț Boemund al Antiohiei.

Cruciații au pierdut 2.000 din cei 30.000 de ostași, iar turcii 10.000 din cei 75.000.

1833: S-a născut chimistul suedez Alfred Nobel, fondatorul Premiului care-i poartă numele

Născut pe 21 octombrie 1833, în Stockholm, Suedia, Alfred Nobel a fost inventator, antreprenor, om de știință și om de afaceri, care a scris și poezie și teatru. Tatăl său a fost, de asemenea, inventator și inginer. Interesele sale variate din diversele domenii se reflectă în premiul pe care l-a înființat și pentru care a pus bazele.

Între timp, Immanuel a eșuat în diverse afaceri până când s-a mutat în 1837 la Sankt Petersburg, în Rusia, unde a prosperat ca producător de mine explozive și mașini-unelte. Cinci ani mai târziu, întreaga familie Nobel s-a mutat în Rusia, scrie Britanica.

Alfred a părăsit Rusia pentru a studia chimia în Paris, în 1850. Întorși după mai mulți ani în Suedia, Alfred a început să testeze prototipuri de explozive într-un laborator din reședința tatălui său.

În 1867, Nobel a dat naștere uneia dintre cele mai importante invenții, dinamita. Din întâmplare, el a descoperit că nitroglicerina era absorbită complet de kieselguhr, un tip de pământ silicios poros, iar amestecul rezultat era mult mai sigur de utilizat și mai ușor de manevrat decât nitroglicerina pură.

Nobel a numit noul produs „dinamită” (din grecescul dynamis, însemnând „putere”) și a obținut brevete pentru acesta în Marea Britanie (1867) și în Statele Unite (1868).

Până în 1895, Nobel dezvoltase angină pectorală și a murit din cauza unei hemoragii cerebrale la vila sa din San Remo, Italia, în 1896. La moartea sa, imperiul său comercial mondial era format din peste 90 de fabrici care produceau explozibili și muniții.

Alfred Nobel și-a semnat ultimul testament la Paris pe 27 noiembrie 1895. El a specificat că cea mai mare parte a averii sale trebuie împărțită în cinci părți și utilizată pentru premii în fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pace pentru „cei care, în anul precedent, vor fi adus cel mai mare beneficiu omenirii”.

Din 1901, Premiul Nobel onorează bărbați și femei din întreaga lume pentru realizări remarcabile în fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pentru munca depusă în favoarea păcii.

1954: S-a născut fotbalistul român Marcel Răducanu

Marcel Răducanu s-a născut pe 21 octombrie 1954, la București, într-o familie de sportivi din cartierul Pantelimon.

A fost unul dintre cei mai talentați și fini dribleuri din România din toate timpurile.

Se număra printre puținii fotbaliști care recunoaște aranjamentele din fotbal și descrie cum a luat mita (alaturi de alți coechipieri) pentru că Steaua să piardă un meci la Cluj, scor 3-0. Clubul militar a avut înregistrarea video a momentului in care s-a produs mituirea și a fost pus în fața dovezilor după ce negase.

A scris (într-o carte de memorii) mai multe detalii ale corupției din fotbalul acelor vremuri dar pe care refuza sa o publice pentru a nu fi acționat în justiție de către cei care sunt în viața și încă mai sunt implicați in fotbalul din Romania.

A jucat 21 de meciuri pentru echipa națională de fotbal a României. Desemnat „Fotbalistul Anului” în 1980 în România, Răducanu s-a refugiat în Germania de Vest în 1981 cu ocazia unui meci al echipei naționale la Dortmund.

Deoarece era căpitan al Armatei Române a fost condamnat în contumacie la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru dezertare.

După o carantină de un an impusă de UEFA, Marcel Răducanu a jucat pentru Borussia Dortmund, iar apoi pentru FC Zürich. S-a retras în 1991.

După ce a absolvit școala de antrenori al Federație Germane de Fotbal, a deschis în 1994 la Dortmund o școală de fotbal acreditată de Federația Germană de Fotbal.

Pe 8 august 2008 s-a căsătorit a treia oară, cu Anna.

1999: A apărut, la București, primul număr al revistei Playboy

Ediția Playboy din România, una dintre cele 25 de ediții locale existente, a intrat pe piață în octombrie 1999, fiind prima publicație de lifestyle masculin, brand glossy internațional, care a apărut în România.

Cel mai bine vândut număr al revistei a fost cel din ianuarie 2001, cu 110.327 de copii difuzate.

Playboy România s-a închis în anul 2016 din cauza vânzărilor reduse. În anul 2014, tirajul mediu lunar al Playboy era de 6.000 de copii, cu o medie lunară de exemplare vândute situată între 2.500 și 4.000.

2018: S-a stins din viață fotbalistul Ilie Balaci

Ilie Balaci s-a născut pe 13 septembrie 1956, în comuna Bistreț din județul Dolj. Deși în acte figurează data de 13 septembrie, adevărata sa zi de naștere este 8 septembrie.

La 9 ani s-a mutat cu familia în Craiova, unde a început să practice atletismul. După câteva luni, s-a înscris și la fotbal, practicând ambele sporturi în paralel până la 11 ani, când a ales definitiv fotbalul.

„Minunea blondă” a început fotbalul la juniorii Universității Craiova la 9 ani, în 1965. A debutat în prima divizie la 17 ani, pe 12 august 1973, la meciul Jiul Petroşani – Universitatea 1-1. Peste câteva luni, juca în reprezentativa României, în meciul contra echipei Franţei, la Paris, pe 23 martie 1974). A fost cel mai tânăr debutant în echipa naţională din istoria fotbalului românesc (17 ani şi 6 luni).

Balaci a jucat, pe rând, la Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scorniceşti (1985-1986) şi Dinamo Bucureşti (1986-1988), pentru care a jucat 347 de partide în Divizia A şi a marcat 84 de goluri.

A fost desemnat de două ori cel mai bun fotbalist din campionatul României (1981 şi 1982). Cu toate că la 27 de ani, pe vremea când era cel mai bun fotbalist al României şi liderul Craiovei Maxima, s-a accidentat, el a continuat să joace până la vârsta de 31 de ani, dar nu la același nivel.

Din cauza accidentării grave la genunchiul stând, el a ratat Euro 1984. Mircea Lucescu nu l-a mai convocat, deși fusese liderul echipei în preliminarii.

Ilie Balaci a murit la Craiova, pe 21 octombrie 2018, în urma unui infarct miocardic. La câteva ore după ce s-a întâlnit cu mai mulți prieteni într-un club din Craiova, unde s-ar fi plâns de dureri în gât. S-a prăbușit într-o zi de duminică, iar familia a sunat imediat la 112. După aproape o oră de resuscitări, fostul mare fotbalist a fost declarat mort.