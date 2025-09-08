Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi vârsta de 69 de ani. Apare însă născut pe 13 septembrie

O coroană imensă de flori simbolizând numărul 8, pe care l-a purtat pe tricou, a fost depusă astăzi la mormântul lui fostului mare fotbalist Ilie Balaci.

Coroana a fost adusă de Robert Săceanu și de Florin Costea, din partea „Craiovei lui Mititelu”.

Cel poreclit „Minunea Blondă” a fost născut pe 8 septembrie 1956, dar a fost declarat pe 13 septembrie, data care apare pe certificatul său de naștere.

Pe terenul de atletism din incinta Complexului Sportiv Ion Oblemenco s-a jucat turneul Ilie Balaci. Au participat 32 de echipe, la patra categorii de vârstă din toată țara.

La deschiderea turneului au participat Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Gabriel Boldici, Aurică Beldeanu, Costică Donose, Adrian Popescu, Daniel Mogoșanu și Florin Cioroianu.