Video Se stinge un simbol al unei generații: MTV Music își închide canalele de muzică din Europa

Un simbol al tinereții și al culturii pop dispare. După mai bine de patru decenii de difuzare continuă, MTV își va închide canalele de muzică din Europa, marcând sfârșitul unei epoci pentru generațiile care au crescut descoperind artiști și tendințe prin intermediul ecranelor de televiziune.

Gigantul media Paramount Global a anunțat că, până la 31 decembrie 2025, vor fi închise definitiv cinci dintre canalele sale emblematice: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Procesul va începe în Marea Britanie și Irlanda, urmând să continue în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia, potrivit Euronews.

Decizia vine pe fondul unor măsuri agresive de reducere a costurilor, în contextul fuziunii Paramount Global cu Skydance Media. Totodată, ea reflectă o realitate incontestabilă: modul în care publicul consumă muzică s-a schimbat radical.

Platformele de streaming și rețelele sociale domină acum scena, oferind acces instantaneu și personalizat, în timp ce televiziunea liniară și-a pierdut farmecul comunitar.

MTV a fost, timp de decenii, o instituție a culturii pop. Lansat în SUA în 1981, canalul a debutat profetic cu videoclipul „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles.

De atunci, a oferit momente legendare: premiera clipului „Thriller” de Michael Jackson, interviul lui David Bowie despre lipsa de reprezentare a artiștilor de culoare, explozia fenomenului grunge prin Nirvana și controversatele apariții ale Madonnei sau Courtney Love.

În Europa, MTV a ajuns în 1987, transformându-se rapid într-un fenomen cultural care a definit generații. Emisiuni ca MTV Unplugged sau Top 20 Chart Show au consacrat artiști, au lansat trenduri și au creat o punte între muzică, modă și tineret.

De la începutul anilor 2010, însă, odată cu dominația platformelor precum YouTube, Spotify sau TikTok, televiziunea muzicală tradițională și-a pierdut relevanța.

MTV și-a mutat treptat accentul pe mediul digital și pe evenimentele sale-spectacol, precum MTV Video Music Awards (VMA) și Europe Music Awards (EMA).

Pe 31 decembrie 2025, o pagină importantă din istoria culturii pop se va închide definitiv.