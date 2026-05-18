Luni, 18 Mai 2026
O româncă de 17 ani, protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale alături de Usain Bolt

Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului. Pilot Wild Card oficial în F1 Academy 2026, Zoe a fost aleasă să reprezinte noua generație de sportive de performanță, alături de nimeni altul decât Usain Bolt, cel mai rapid om din istoria atletismului.

Zoe și Usain, umăr la umăr FOTO: arhivă personală

Românca Zoe Florescu Potolea a semnat cu F1 Academy și Dirt Is Good în calitate de pilot Wild Card oficial pentru etapa de la Zandvoort, Olanda, din sezonul 2026 al F1 Academy.

Numirea vine în contextul unui parteneriat multianual între F1 Academy și Dirt Is Good, cel mai mare brand de detergenți din lume, cunoscut la nivel global sub denumirile OMO, Persil și Skip, care devine astfel Official Laundry Detergent Partner al competiției.

Zoe va concura la volanul monopostului #15 Dirt Is Good / Persil Wonder Wash Max pe circuitul de la Zandvoort, după ce a atras atenția specialiștilor prin prestația sa la testul oficial F1 Academy Rookie Test 2025.

Imagine surpriză la filmări FOTO Colecția personală

Dincolo de pistă, Zoe a fost selectată să participe într-o campanie publicitară internațională majoră a brandului Dirt Is Good, alături de Usain Bolt, multiplu campion mondial și recordman mondial la sprint.

Campania va rula în peste 50 de țări prin intermediul brandurilor globale ale Dirt Is Good, inclusiv Persil, OMO și Skip, și reprezintă una dintre cele mai ample campanii comerciale internaționale realizate vreodată cu implicarea unui tânăr sportiv român.

Colaborarea o poziționează pe Zoe nu doar ca un talent emergent în motorsport, ci și ca parte din noua generație de sportivi cu profil internațional, conectați la valorile Formula 1 - performanță de elită, progres și promovarea femeilor în sport.

F1 Academy este totul despre a demonstra într-un mediu foarte vizibil și cu presiune ridicată. Fiecare sesiune contează și trebuie să performezi când contează cel mai mult. Sunt mândră că fac parte din acest moment și recunoscătoare pentru sprijinul Dirt Is Good pe măsură ce fac acest pas următor”, spune Zoe Florescu Potolea.

Cine este Zone Florescu Potolea

Zoe Florescu Potolea (17 ani) este un pilot internațional româno-american de karting și Formula 4, considerat unul dintre cele mai promițătoare tinere nume din motorsportul mondial și unul dintre puținii sportivi selectați în programe oficiale de dezvoltare pentru Formula 1. 

Reprezentată de Infinity Sports Management, agenția pilotului de Formula 1 George Russell, Zoe și-a construit cariera concurând constant la cel mai înalt nivel internațional încă de la o vârstă foarte fragedă.

În karting, Zoe a evoluat în cele mai competitive categorii din lume, inclusiv KZ2 (shifter), unde a concurat pentru echipa de uzină Birel ART, fiind singura fată din categorie și ajungând în topul clasamentului mondial FIA. Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit în 2024, când a participat la FIA Karting World Cup pentru categoriile shifter, desfășurată pe circuitul Franciacorta din Italia — cea mai dificilă și prestigioasă competiție din kartingul mondial.

Într-un pluton de aproape 200 dintre cei mai rapizi piloți ai lumii, Zoe a reușit să se califice în finala competiției, concurând de la egal la egal cu cei mai experimentați piloți internaționali din categorie. Participarea sa a avut un impact important și prin faptul că a fost singura fată prezentă într-un campionat dominat aproape exclusiv de bărbați, demonstrând competitivitate, rezistență fizică și capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel al kartingului mondial.

Tot în această perioadă, Zoe a obținut rezultate importante în Campionatul Italian ACI Karting, inclusiv un podium remarcabil la La Conca în categoria KZ2 — un moment cu o puternică încărcătură emoțională, deoarece același circuit este locul unde a urcat pentru prima dată într-un kart, la vârsta de 7 ani.

Cariera sa a cunoscut o accelerare importantă în 2022, când a câștigat finala mondială FIA Girls on Track – Rising Stars, unul dintre cele mai prestigioase programe de selecție pentru tineri piloți. Această performanță i-a adus o bursă și monitorizare din partea Ferrari Driver Academy, precum și oportunitatea de a concura internațional alături de celebra echipă Tony Kart Racing Team.

În 2025 și 2026, Zoe a făcut tranziția către monoposturi Formula 4. A fost selectată în topul celor mai promițători tineri piloți pentru testele oficiale F1 Academy Rookie Test din Spania, iar ulterior a debutat în Formula Winter Series cu Campos Racing, obținând podiumuri și victorii în clasamentul feminin la Portimão și Valencia. În prezent, concurează în Campionatul Spaniol de Formula 4 pentru echipa Tecnicar by AMTOG, într-unul dintre cele mai competitive campionate de juniori din Europa.

În 2026, Zoe a fost selectată și în programul global More Than Equal, inițiativă internațională dedicată pregătirii viitoarei generații de femei pilot pentru Formula 1. Programul colaborează cu organizații de elită precum AVL, Hintsa Performance, Manchester Metropolitan University și Manchester Institute for Health and Performance, oferind pregătire avansată în domenii precum performanța fizică, simulatoare, analiză de date, coaching mental și dezvoltare sportivă completă.

Pe lângă activitatea competițională, Zoe a fost inclusă și în campanii internaționale de imagine, inclusiv o filmare realizată la București alături de Usain Bolt pentru un brand global, consolidându-și profilul ca unul dintre cele mai vizibile nume din noua generație a motorsportului internațional.

Performanțe în Monoposturi (Formula 4):

  • Campionatul Spaniol de F4 (2026): Pilot oficial pentru echipa Tecnicar by AMTOG.
  • Formula Winter Series (2026): Debut remarcabil în monoposturi, cu două victorii în Trofeul Feminin pe circuitul ud de la Portimão.
  • F1 Academy Rookie Test (2025): Selectată în top 18 cele mai bune tinere pilote din lume pentru testele oficiale din Spania.

Performanțe în Karting Internațional:

  • Categoria KZ2 (Shifter): Pilot pentru echipa de uzină Birel ART Racing Team; singura fată din categorie și locul 29 în clasamentul mondial FIA (2025).
  • Competiții Naționale: Câștigătoare a Cupei României (2022) și locul 3 în Romanian Karting Masters (2021).

Programe de Elită și Burse:

  • More Than Equal (2026): Inclusă în programul global de scouting care pregătește viitoarele femei pilot pentru Formula 1.
  • FIA Girls on Track – Rising Stars (2022): Câștigătoare a finalei mondiale și premiată cu o bursă din partea Ferrari Driver Academy.

