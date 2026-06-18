19 iunie: Ziua în care s-a născut Blaise Pascal, matematicianul care a demonstrat existența vidului și a inventat primul calculator mecanic

La 19 iunie 1919 a murit omul politic Petre P. Carp, iar în anul 1941 s-a născut actrița Irina Petrescu și geniul Blaise Pascal. În aceeași zi, dar în anul 2016, a murit generalul Victor Atanasie Stănculescu. La aceeași dată, dar în 1996, se naște gimnasta Larisa Iordache.

1623: S-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filosof francez

Blaise Pascal s-a născut la 19 iunie 1623, la Clermont, Franţa și rămâne în istorie pentru activitatea sa ca filosof, matematician, fizician şi scriitor, personalitate cu contribuţii importante în numeroase domenii ale ştiinţei, precum construcţia unor calculatoare mecanice, consideraţii asupra teoriei probabilităţilor, studiul fluidelor – prin clarificarea conceptelor de presiune şi vid, scrie Rador.

În 1632, tatăl său, Etienne și cei patru copii au părăsit Clermont și s-au stabilit la Paris, iar tatăl, matematician cu vederi neortodoxe asupra educaţiei, a stabilit că Blaise nu va învăţa nimic despre matematică până la vârsta de 15 ani.

La doar 12 ani, Blaise a început să înveţe geometrie de unul singur, descoperind că „suma unghiurilor unui triunghi este egală cu două unghiuri drepte”. Când a aflat tatăl său, a rămas impresionat şi i-a permis lui Blaise să aibă o copie a „Elementelor” lui Euclid.

La vârsta de 16 ani, Blaise a prezentat la întrunirile lui Marin Mersenne (călugăr și matematician) de la Paris câteva teoreme despre geometria proiectivă, incluzând hexagonul mistic al lui Pascal.

La această vârstă, starea sa de sănătate se înrăutăţeşte considerabil. Din cauza unei boli nervoase, el suferă de dureri aproape continue. Mai mult, în 1647, la vârsta de 24 de ani, el paralizează parţial, putându-se mişca doar cu ajutorul cârjelor.

După ce a lucrat între 1642 şi 1645, Pascal a inventat primul calculator mecanic, Pascaline, pentru a-l ajuta pe tatăl său în munca de colector de taxe. Doi ani mai târziu, Pascal demonstrează că vidul există, după ce iniţial s-a contrazis cu René Descartes (filosof și matematician francez) asupra acestui adevăr.

Un an mai târziu, Pascal a observat că presiunea atmosferei scade odată cu înălţimea şi a dedus că vidul există deasupra atmosferei.

La 19 august 1662, Blaise Pascal a murit la doar 39 de ani, la Paris.

1897: Moare Charles Boycott, moșierul împotriva căruia țăranii au organizat primul „boicot” din istorie

Născut la 12 martie 1832, Charles Cunningham Boycott, în Burgh St Peter, Marea Britanie, a fost un căpitan în rezervă al armatei britanice, și administrator de moșii în Irlanda în perioada agitației legate de problema funciară irlandeză. El este eponimul verbului și substantivului comun din limba engleză „boycott”.

Liga Funciară, înființată în Irlanda în 1879, când recoltele slabe au făcut probabilă o foamete, i-a transmis lui Boycott în 1880 că trebuie să reducă chiria cu 25%.

În septembrie 1880, după ce Boycott a încercat să emită somații de evacuare, Charles Stewart Parnell, președintele Ligii Funciare și liderul Partidului Parlamentar Irlandez (denumit în mod obișnuit Partidul Naționalist Irlandez), a insistat ca, fără a recurge la violență, chiriașii să evite orice comunicare cu cei care refuzau cererea lor de reducere a chiriei.

Politica lui Parnell a fost folosită pentru prima dată împotriva lui Boycott, care a fost astfel obligat să angajeze muncitori din Ulster, păziți de soldați, pentru a-și recolta culturile.

Situația din Irlanda s-a îmbunătățit rapid după ce Legea funciară din 1881 a lui William Ewart Gladstone a instituit tribunale pentru chirii echitabile. Boycott a rămas în Mayo ca agent al lordului Erne până în 1886, când a devenit agent pentru proprietăți din Suffolk.

1899: Se naște marele critic literar George Călinescu

Născut la 19 iunie 1899, în București, George Călinescu rămâne cunoscut pentru monografiile realizate asupra autorilor și lucrarea monumentală „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”.

Pe lângă critic și istoric literar, Călinescu a fost și scriitor, publicist, dar și membru titular activ al Academiei Române.

Gheorghe Vişan, pe numele avut la naștere, a fost înfiat în 1907 de familia lui Constantin Călinescu din Iaşi, numele său devenind Gheorghe Călinescu.

Şi-a petrecut copilăria la Iaşi unde a urmat şcoala primară „Carol I” (1906-1907), continuată la Bucureşti, la „Cuibul cu barză” (1908-1910), scrie Rador. Tot la București, Călinescu a urmat gimnaziul şi liceul la „Dimitrie Cantemir”, „Gheorghe Lazăr” (1910-1916) şi „Mihai Viteazul” (1917).

În perioada 1919 – 1923, Călinescu a studiat filologia şi paleografia la Facultatea de Litere din Bucureşti. În perioada facultăţii colaborează la diferite reviste literare, după debutul din anul 1919, din „Sburătorul” cu versuri şi aforisme.

În 1921, acesta călătorește în Italia, cu prilejul editării revistei „Roma”, al cărei singur redactor va deveni ulterior.

În perioada 1928-1935 se dedică activităţii didactice, ca profesor de filosofie sau limba italiană la licee din Timişoara şi Bucureşti. Va colabora, totodată, la o serie de reviste culturale sau se ocupă cu editarea unor periodice precum „Sinteza” (1927) şi „Capricorn” (1930).

În 1932, publică monografia „Viața lui Mihai Eminescu”, lucrare ce-i va atrage atenția și criticului literar Garabet Ibrăileanu, care l-a impus ca pe un nume în rândul exegeţilor eminescologi.

În 23 noiembrie 1936, obţine doctoratul în Litere, la Universitatea din Iaşi, cu o lucrare pe tema operei eminesciene, „Analiza literară a unui manuscris eminescian (Avatarii faraonului Tlà)”.

Seria monografiilor continuă cu „Opera lui Mihai Eminescu” (în cinci volume, 1934-1936), „Viaţa lui Ion Creangă” (1938), „Nicolae Filimon” (1959) şi „Gr. M. Alexandrescu” (1962). Câteva dintre aceste studii preced opera sa fundamentală, monumentala lucrare „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (1941).

Criticul şi istoricul literar George Călinescu se dovedeşte a fi şi un talentat romancier, manifestând predilecţie pentru mediul citadin.

Romanele „Cartea nunţii” (1933), „Enigma Otiliei” (1938), „Bietul Ioanide” (1953) şi „Scrinul negru” (1960) atestă virtuţile unui prozator de excepţie, cu vocaţie de caracterolog, şi pun în practică propriile idealuri estetice şi idei de critică literară.

Călinescu a publicat și volume de versuri, printre care „Poezii”, 1937 şi „Lauda lucrurilor”, 1963.

A făcut mai multe călătorii de documentare în Uniunea Sovietică, (la Kiev, Moscova, Leningrad 1949) și în China comunistă (Am fost în China nouă, 1953), publicându-și impresiile de călătorie în aceste două volume.

La 12 martie 1965, la 65 de ani, Călinescu se stinge din viață la Otopeni, Ilfov, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.

1919: A murit omul politic Petre P. Carp

Născut la 29 iunie 1837, la Iași, Petre P. Carp a urmat cursurile Facultății de Drept și de Științe Politice din cadrul Universității din Bonn. În plus, a contribuit la înlăturarea domnitorului A.I. Cuza de la conducerea Principatelor Unite.

De asemenea, Petre P. Carp a fost unul dintre fondatorii societății „Junimea”. El a ocupat următoarele funcții: prim-ministru, ministru al Afacerilor Externe, ministru al Finanțelor și a fost președinte al Consiliului de Miniștri.

1927: S-a născut regizoarea și scenarista Malvina Urșianu

Născută la Vâlcea, Malvina Urșianu a studiat Istoria Artelor la Institutul de muzeografie, paleografie și biblioteconomie de la Arhivele Statului. Fiind fascinată de lumea filmului, aceasta a urmat cursul experimental de cinematografie ținut de regizorul și actorul Jean Georgescu.

În 2000 a fost decorată de preşedintele Emil Constantinescu cu Ordinul naţional „Pentru Merit" în grad de Cavaler „pentru realizări artistice remarcabile şi pentru promovarea culturii".

De asemenea, ea este cunoscută pentru următoarele filme: „Figuranţii", „Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu" şi „Gioconda fără surâs".

Malvina Urșianu a murit la 6 august 2015 și a fost înmormântată la Cimitirul Bellu.

1941: S-a născut actrița Irina Petrescu

14 iunie: Președintele SUA, Donald Trump, împlinește 80 de ani. Tot în această zi este celebrată Ziua Drapelului American

Născută la București, Irina Petrescu a studiat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale" din Capitală. Aceasta s-a făcut remarcată încă din timpul studenției, cel care a descoperit-o fiind regizorul Savel Stiopul, iar în anul 1960 a debutat cu filmul „Valurile Dunării”.

În plus, a fost angajată la Teatrul Național „I.L Caragiale” din Capitală și la Teatrul Bulandra. A fost recompensată cu premiul „Aristizza Romanescu” și premiul UNITER, iar în anul 2000 a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de ofițer.

Actrița a murit la 19 martie 2013 și a fost înmormântată la Cimitirul „Reînvierea” din București.

Din filmografia sa amintim: „Nu vreau să mă însor”, „Pași spre lună”, „Străinul”, „Răutăciosul adolescent”, „7 zile” și „Imposibila iubire”.

1956: Are loc căsătoria dintre Marilyn Monroe și scriitorul Arthur Miller

A fost model, cântăreață, sex simbol și divă pop a secolului al XX-lea. Celebra actriță Marilyn Monroe s-a căsătorit, în urmă cu 68 de ani, cu scriitorul Arthur Miller. Cei doi s-au cunoscut în anul 1951.

Mariajul lor a durat doar cinci ani, fiind marcat și de o întrerupere de sarcină. După finalizarea filmărilor pentru „The Prince”, frumoasa Marilyn Monroe a aflat că este însărcinată. Întrucât suferea de endometrioză și sarcina era extrauterină, a decis că trebuie să facă întrerupere de sarcină.

1972: S-a născut actorul Andrei Duban

Născut la București, Andrei Duban a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală. Este angajat la Teatrul Național București.

În plus, conform TNB, Andrei Duban a fost recompensat cu premiul de interpretare la Festivalul filmului pentru copii de la Tabuleiro, Spania, pentru rolul său „Acțiunea Zuzuc”.

Din anul 2011 este căsătorit că Grațiela Duban.

Din filmografia sa amintim: „Mușchetarii în vacanță”, „Declarație de dragoste”, „Căsătorie cu repetiție” și „Duminică în familie.

1996: Se naște gimnasta Larisa Iordache

Născută la 19 iunie 1996, la București, Larisa Iordache este o fostă gimnastă română, medaliată olimpică, mondială și europeană, câștigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012, cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, cifră mărită de extraordinara campioană la 14 după Europenele de la Mersin din decembrie 2020.

Larisa Iordache a început să se antreneze la doar patru ani și jumătate, la CS Dinamo București. Larisa a fost antrenată de Ramona Micu, Adela Popa, Lăcrămioara Moldovan și Cristian Moldovan.

Prima competiție majoră a Larisei a fost la Campionatul European din 2008, desfășurat în Birmingham, Marea Britanie.

În 2012, gimnasta participă la primul competiție ca senioară, la Campionatul european. Competiția a fost găzduită de orașul Bruxelles în perioada 9–13 mai. Larisa a participat în calificări la proba pe echipe, executând la fiecare aparat la fel ca și în finală.

În 2021, Larisa Iordache s-a retras din activitate, iar în prezent aceasta are un copil cu Cristian Chiriță, multiplu campion naţional la tenis de masă.

2001: A fost realizat primul transplant de inimă artificială de ultimă generație din Europa Centrală și de Est, în România

La 19 iunie, 2001, a fost realizat primul implant de inimă artificială „Novacor” din Europa Centrală și de Est, de către medicii de la Institutul de boli cardiovasculare Fundeni, pacientul fiind un bucureștean de 49 de ani, care suferea de cardiomiopatie dilatativă.

Operația a fost efectuată de o echipă condusă de către profesorul Vasile Cindea, directorul institutului, si de către Șerban Bubenek, șeful proiectului românesc de asistare mecanica a cordului. La intervenție au mai participat medici de la Spitalul Universitar "Saint Luc" din Bruxelles.

15 iunie: Ziua în care este inaugurat la Paris atelierul marelui sculptor român Constantin Brâncuși

2003: Se lansează versiunea în limba română a Wikipediei

Pe 19 iunie 2003, a fost lansată prima versiune a enciclopediei online Wikipedia România. Este vorba de versiunea localizată, care a fost baza paginii oficiale a variantei în limba română.

În prezent, potrivit Wikipedia, există 513.863 de articole în limba română și numărul este în continuă creștere.

Wikipedia este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet în mai multe limbi, având conținut ce poate fi utilizat liber și dezvoltat de oricine. Este dezvoltată prin colaborarea voluntară a unui mare număr de persoane și administrată de fundația non-profit Wikimedia. Face parte din fenomenul numit Web 2.0.

2007: Peste 70 de oameni au murit și alte 218 au fost rănite în urma unui atentat la Moscheea al-Khilani din Bagdad

În urmă cu 16 ani, un camion-bombă a explodat în fața moscheii Al-Khilani din Bagdad, Irak. Explozia s-a petrecut la doar două zile după ce a fost ridicată starea de asediu care interzicea circulația vehiculelor în oraș după atentatul de la Moscheea Al-Askari.

În urma atentatului au murit 78 de persoane.

2016: A murit generalul Victor Atanasie Stănculescu

Născut la 10 mai 1928, la Galați, Victor Atanasie Stănculescu a urmat cursurile Școlii Militare de Ofițeri de Artilerie din Sibiu. În plus, în 1952 a absolvit Facultatea de Artilerie a Academiei Militare „I.V. Stalin” din Capitală, apoi un curs postuniversitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Din anul 1990 până în 1991 a fost ministru al Apărării. De asemenea, a fost implicat în evenimentele din luna decembrie a anului 1989, care s-au desfășurat la Timișoara și București.

2016: A murit actorul american de origine rusă Anton Yelchin

Născut la 11 martie 1989, în Rusia, Anton Yelchin este cunoscut, în special, pentru rolul interpretat în „Star Trek”. A locuit în SUA încă de la vârsta de șase luni, iar cariera și-a început-o încă de la vârsta de nouă ani.

Din filmografia sa amintim: „Charlie Bartlett“ (2007), „Terminator Salvation“ (2009), „Fright Night“ (2011), „Like Crazy“ (2011) şi „Only Lovers Left Alive“ (2013).