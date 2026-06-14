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15 iunie: Ziua în care este inaugurat la Paris atelierul marelui sculptor român Constantin Brâncuși

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Pe 15 iunie, în 1479 s-a născut Lisa del Giocondo, modelul asociat celebrului tablou „Mona Lisa”. Tot într-o zi de 15 iunie, în 1889 s-a stins din viață Mihai Eminescu, iar în 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Constantin Brâncuși, spațiu emblematic dedicat sculptorului român.

Atelierul marelui Constantin Brâncuşi a fost inaugurat la Paris în 1977
Atelierul marelui Constantin Brâncuşi a fost inaugurat la Paris în 1977

1479 – S-a născut Lisa del Giocondo, femeia din spatele „Mona Lisei”

Lisa del Giocondo, model italian care a fost asociată cu celebra pictură „Mona Lisa”, s-a născut în anul 1479. Numele ei a rămas în istorie datorită uneia dintre cele mai cunoscute opere de artă realizate de Leonardo da Vinci, devenită simbol universal al artei renascentiste.

Lisa del Giocondo a fost asociată cu celebra pictură „Mona Lisa” FOTO Wikipedia
Lisa del Giocondo a fost asociată cu celebra pictură „Mona Lisa” FOTO Wikipedia

Deși viața ei a fost una discretă, fără implicare în evenimente istorice majore, portretul realizat de da Vinci a transformat-o într-o figură emblematică a culturii mondiale. Tabloul este astăzi expus la Muzeul Luvru din Paris și atrage milioane de vizitatori anual.

1889 – A murit Mihai Eminescu

Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist român, s-a stins din viață în 1889, la doar 39 de ani. A fost considerat cel mai important poet român, fiind autor al unor creații fundamentale precum „Luceafărul” sau „Scrisorile”.

Mihai Eminescu s-a stins din viață la doar 39 de ani FOTO Profimedia
Mihai Eminescu s-a stins din viață la doar 39 de ani FOTO Profimedia

Opera sa a influențat profund literatura română, iar contribuțiile sale jurnalistice au avut un impact semnificativ în dezbaterile politice și sociale ale vremii. Moartea sa a lăsat un gol major în cultura română, iar figura sa a devenit un simbol național.

Cum a pictat-o Leonardo da Vinci pe Mona Lisa. Oamenii de știință au dezvăluit secretul capodoperei

1970 – Nicolae Ceaușescu a început vizita oficială în Franța

Nicolae Ceaușescu a început o vizită oficială de două zile în Franța, la invitația președintelui Georges Pompidou. Vizita a făcut parte din politica externă a României comuniste de consolidare a relațiilor cu statele occidentale.

În cadrul deplasării, liderul român a acordat un interviu televiziunii de stat franceze ORTF, în care a afirmat că România ar fi instaurat un regim al echității sociale și chiar a sugerat superioritatea acestuia față de modelul francez, declarație care a atras atenția presei internaționale.

1977 – A fost inaugurat atelierul lui Constantin Brâncuși la Paris

La Paris a fost inaugurat atelierul reconstituit al sculptorului Constantin Brâncuși, amplasat pe esplanada Beaubourg, în apropierea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul a fost conceput pentru a reda fidel atmosfera originală a atelierului artistului din Impasse Ronsin.

Proiectul a reunit 148 de sculpturi și lucrări, oferind vizitatorilor o perspectivă asupra modului în care Brâncuși își organiza creația. Atelierul a devenit un punct de referință cultural și un omagiu adus unuia dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX.

2002 – A fost lansat MTV România

MTV România a fost lansat oficial în 2002, într-un eveniment special la care a participat artistul internațional Enrique Iglesias. Lansarea a marcat intrarea brandului MTV pe piața media din România, într-o perioadă de expansiune a televiziunilor muzicale.

Postul a devenit rapid popular în rândul publicului tânăr, difuzând muzică internațională, emisiuni de divertisment și conținut dedicat culturii pop. MTV România și-a încetat activitatea în 2019, după aproape două decenii de emisie.

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