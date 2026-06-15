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16 iunie: Ziua când a murit Andrei Șaguna, promotor al drepturilor românilor

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Pe 16 iunie 1873 a murit mitropolitul Transilvaniei Andrei Șaguna. Tot pe 16 iunie s-a născut filosoful Ion Banu și handbalistul Cornel Penu.

Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei FOTO: Wikipedia
Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei FOTO: Wikipedia

 1873: A murit Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei

Andrei Șaguna a fost un mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române.

Pentru faptele sale sfinte Biserica Ortodoxă Română l-a proslăvit ca sfânt (canonizat) la 21 iulie 2011. Prăznuirea lui se face la 30 noiembrie.

Mitropolitul Andrei Șaguna FOTO: pictură
Mitropolitul Andrei Șaguna FOTO: pictură

Pentru faptele sale sfinte Biserica Ortodoxă Română l-a proslăvit ca sfânt (canonizat) la 21 iulie 2011. Prăznuirea lui se face la 30 noiembrie.

1890: S-a născut filosoful, logicianul si publicistul român Nae Ionescu

Nicolae C. Ionescu (mai cunoscut ca Nae Ionescu, n. 16 iunie 1890, Brăila – d. 15 martie 1940, București) a fost un filozof, logician, pedagog și jurnalist român.

A fost unul dintre principalii reprezentanţi ai „trăirismului”, curent de gândire filosofică românească interbelică A știut să adune în jurul său și să eleveze o pleiadă de membri ai generației de aur interbelice a literaturii și gândirii românești ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil Cioran, Vasile Moisescu și George Murnu.

Filosoful Nae Ionescu
Filosoful Nae Ionescu

În anii 1930 a fost puternic implicat în politică, susținându-l inițial pe Regele Carol al II-lea și apoi Mișcarea legionară.

1890: S-a născut celebrul comic Stan Laurel, pe numele real Arthur Stanley

Arthur Stanley Jefferson (n. 16 iunie 1890, Ulverston, Cumbria Anglia – d. 23 februarie 1965), cunoscut mai ales sub numele Stan Laurel, a fost un actor şi regizor, devenit celebru în cuplul de comici Stan şi Bran.

Pasiunea pentru teatru şi film a moştenit-o de la tatăl său, şi el actor. A debutat la vârsta de 16 ani, apoi s-a lăturat trupei de vodevil a lui Fred Karno, călătorind cu aceasta în Statele Unite între 1910 şi 1913. În această perioadă a avut ocazia să îl cunoască pe Charles Chaplin, pe care a şi început să îl imite.

Stan Laurel, alături de partenerul său, Bran
Stan Laurel, alături de partenerul său, Bran

S-a întors acasă, pentru că în 1917 să ajungă din nou în SUA, fiind distribuit într-o comedie cinematografică de succes. Încurajat, Stan a continuat să regizeze mai multe filme de scurt metraj, iar apoi să treacă la pelicule mai importante. L-a întâlnit cu această ocazie pe cel care avea să îi devină partener, Oliver Hardy, însă cei doi au făcut echipă abia mai târziu. În 1927, cuplul Stan şi Bran şi-a făcut un debut fulminant, în următorii 20 de ani fiind nedespărţiţi pe marile ecrane.

Ei au încetat să mai apară în filme în 1950, dar au continuat să joace în diverse spectacole organizate pe teritoriul Angliei. Stan Laurel a fost recompensat în 1960 cu un premiu Oscar pentru întreaga carieră, juriul recunoscându-i creativitatea în materie de comedie. Actorul a încetat din viaţa la 23 februarie 1965, în urma unui infarct.

1913: S-a născut filosoful Ion Banu

S-a născut la Bucureşti. A urmat cursurile Facultăţilor de Drept şi Filosofie din Bucureşti, tot aici susţinându-şi şi teza de doctorat asupra fi losofi ei lui Heraclit, potrivit dicţionarului „Membrii Academiei Române (1866-2003)” (Ed. Enciclopedică/Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003).

Filosoful Ion Banu
Filosoful Ion Banu

A fost profesor de Istoria filosofiei antice şi medievale la Facultatea de Filosofi e a Universităţii din Bucureşti. În 1970 a fost invitat să ţină un curs la Universitatea din Nanterre-Paris. A scris 11 cărţi consacrate filosofi ei antice şi medievale, europene şi orientale, precum şi istoriei generale a filosofiei, dintre care amintim: „Primii materialişti greci” (1950), „Introducere în istoria filosofi ei” (1957), „Heraclit din Efes” (1963), „Filosofi a Orientului antic” (1967), „Filosofia antică, europeană şi orientală” (1974-1977), „Sistemul filosofic al lui Aristotel” (1977), „Filosofia greacă până la Platon”(1979-1984), „Istoriologia filosofi ei. Demersuri în filosofia orientală”.

A fost unul dintre întemeietorii Asociaţiei de Studii Orientale din România, membru al Societăţii Franceze de Egiptologie şi al Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofi a Greacă, cu sediul la Atena. Membru corespondent al Academiei Române (18 dec. 1991). A murit la Bucureşti.

1946:  S-a născut handbalistul român Cornel Penu

Cornel Penu s-a născut la Galaţi dar copilăria şi adolescenţa şi le-a petrecut la Buzău. A urmat cursurile Şcolii Generale nr. 8 , Liceul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, apoi Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din Galaţi.

În clasa a V-a a fost descoperit de către profesorul de Educaţie Fizică, fiind cooptat în echipa de handbal a şcolii, căştigătoarea locului I pe ţară la campionatul şcolar din 1962.

A fost şi component al echipei Clubului Sportiv Şcolar Buzău. A fost selecţionat în echipa de tineret a României, campioană mondială de tineret în 1967 în Olanda, în acelaşi an a luat medalia de bronz la Vesteras.

În 1965 a căştigat „Trofeul Carpaţi”, în 1969 a fost campion mondial universitar, iar în 1970 campion mondial la Paris şi în 1974 la Berlin. A fost medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Munchen şi cu argint la Montreal.

Cornel Penu a ajuns dublu campion mondial cu selecţionata de seniori a României în 1970 în Franţa şi în 1974 în Republica Democrată Germană.

Penu este considerat cel mai mare portar de handbal al României din toate timpurile, iar în anii ’70- ’80 a fost considerat timp de ani buni cel mai valoros portar de handbal din lume.

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Cornel Penu a făcut parte din lotul echipei naţionale de handbal care a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976 şi cu bronz la Olimpiada dc la Munchen.

În 1972, a participat la Campionatul Mondial din Danemarca (1978) şi din Republica Federală Germană (1982), fiind selecţionat de peste 200 de ori în echipa naţională a României şi de 3 ori în echipa lumii.

1978: A murit poetul şi traducătorul Teodor Pâcă

S-a născut la Ploieşti. Şi-a efectuat studiile liceale la Sibiu (1938-1944). S-a înscris în 1947 la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind în paralel stagiar la CFR, iar în 1949 s-a transferat la Institutul „Maxim Gorki”, însuşindu-şi temeinic limba rusă, se arată în „Dicţionarul general al literaturii române” apărut sub egida Academiei Române (Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006).

A avut o existenţă boemă, marcată de mari difi cultăţi materiale, şi a avut meserii şi ocupaţii dintre cele mai diverse (impiegat CFR, profesor de rusă şi de română, electrician, zugrav, profesor de gimnastică, antrenor de box). A fost una dintre fi gurile cele mai cunoscute ale boemei bucureştene a anilor ’50-’70.

A publicat în timpul vieţii un singur volum de versuri - „Poezii” (1970). A colaborat cu versuri la „Tânărul scriitor” şi „Luceafărul”, a tradus (proză şi versuri) din limba rusă. „Răzvrătit în cuget şi în

atitudini, frecvent şi în tematica şi recuzita poemelor, rămâne în fond un clasicizant, desigur în cadrele modernismului”(„Dicţionarul general al literaturii române”, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006). A tradus singur sau în colaborare din Djalil Musa, V.V. Ivanov, V.A Kaverin, V. I. Şişkov, Valentin Kataev. A murit la Bucureşti.

1993: S-a născut cântăreața și actrița Ariana Grande

Ariana Grande-Butera s-a născut și crescut în Boca Raton, Florida. Este fiica lui Joan Grande, CEO la Hose-McCann Communications și a lui Edward Butera, un designer grafic. Fratele său mai mare, Frankie, este actor și dansator. Ariana este de origine italiană, „pe jumătate siciliană, pe jumătate abruzzesă”.

Faimoasa vedetă a avut primul său rol în musical-ul „13”, interpretând-o pe Charlotte. Între 2010 și 2013, ea a jucat-o pe Cat Valentine în sitcomul de pe Nickelodeon, „Victorious”, iar mai târziu a primit un rol în „Sam & Cat”(2013-2014).

Ariana Grande
Ariana Grande

Și-a lansat primul album, „Yours Truly” în anul 2013, iar piesa „The Way” a devenit un hit de top 10 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublă-platină de RIAA. De altfel, albumul a debutat pe primul loc în Billboard 200. În anul următor, Ariana Grande a primit premiul Music Business Association în categoria „Breakthrough Artist of the Year”, în semn de recunoaștere a performanței sale.

Al doilea album de studio al Arianei, „My Everything” (2014), a debutat tot pe primul loc în Statele Unite, fiind foarte bine cotat în multe alte țări. Cu hit-urile „Problem”, „Break Free”, „Bang Bang” și „Love Me Harder”, albumul a fost, timp de 34 de săptămâni consecutive, în top 10 al Billboard Hot 100. În 2015, își promovează albumul cu primul ei turneu mondial, The Honeymoon Tour. În 2016 lansează cel de-al treilea album de studio, „Dangerous Woman”. Albumul a debutat pe locul 2 în Billboard 200.

În 2020, Netflix a lansat un documentar despre Ariana Grande, intitulat „Excuse me, i love you”.

2022: A murit actorul Alexandru Lulescu

Alexandru Lulescu s-a născut pe 4 iunie, 1932. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, iar prima sa apariţie a fost pe scena Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, care pe atunci se numea Ansamblul de Estradă şi este consemnată în anul 1952, ca solist de balet într-un dans tătar din premiera intitulată „Primul spectacol”. 

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În 1961, actorul se angajează la Teatrul devenit între timp Satiric-Muzical „Constantin Tănase”, unde joacă în zeci de spectacole, cu sute de reprezentaţii în ţară şi în lume. Câteva dintre spectacole în acre a jucat sunt: „La Grădina Cărăbuş”, „Pagini alese din Revista de altădată”,  „O seară la Revistă”, „Revista dragostei”.

Actorul Alexandru Lulescu FOTO: Adevărul
Actorul Alexandru Lulescu FOTO: Adevărul

Pe 16 iunie 2022, la vârsta de 90 de ani, actorul se stinge din viață într-un centru pentru bătrâni, în urma unui atac cerebral, a anunţat Teatrul „Constantin Tănase“.

În 2021, Actorul a fost omagiat pe scena Teatrului „Constantin Tănase” în luna octombrie, în prima ediţie a Galelor Savoy. Avea să fie ultima sa apariţie pe scena pe care a slujit-o aproape 60 de ani. Anul acesta, pe 1 iunie, a împlinit 90 de ani, fiind considerat cel mai longeviv actor al Teatrului de Revistă.

2017: A murit Helmut Kohl, politician german, cancelar al Republicii Federale Germania

Helmut Josef Michael Kohl (n. 3 aprilie 1930, Ludwigshafen, Germania – d. 16 iunie 2017, Ludwigshafen, Germania) a fost un politician german al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), cancelar al Republicii Federale Germania din 1982 până în 1998.

Mandatul său de cancelar a durat 17 ani, cu doi ani mai mult decât cel al lui Konrad Adenauer. Acesta a fost cel mai lung mandat al unui cancelar german de la Otto von Bismarck. Kohl este considerat principalul arhitect al Reunificării Germaniei, şi împreună cu preşedintele francez François Mitterrand este considerat de asemenea arhitectul Tratatul de la Maastricht, care a format Uniunea Europeană.

Helmut Kohf, fost cancelar Germania
Helmut Kohf, fost cancelar Germania

Kohl a fost descris de către preşedinţii americani George W. Bush şi Bill Clinton ca fiind “cel mai bun lider european al celei de-a doua jumătăţi a secolului 20″.

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