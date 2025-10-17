18 octombrie: Ziua când alpinistul român Ticu Lăcutușu a doborât recordul mondial prin escaladarea masivului himalayan Tsartse

Pe 18 octombrie 2006, nemțeanul Ticu Lăcătușu a doborât un record mondial. Acesta a escaladat, în premiera, masivul himalayan Tsartse. Pe 18 octombrie s-au mai născut jucătoarea de tenis Martina Navratilova și artistul Ștefan Bănică Jr.

1931: A murit inventatorul american Thomas Edison

La 18 octombrie 1931 se stingea din viaţă Thomas Edison, inventator și om de afaceri american ce a marcat în mod semnificativ sfârșitul secolului al XIX-lea și început secolului al XX-lea.

Născut în Milan⁠d, Statele Unite ale Americii, Thomas Edison și-a petrecut copilăria în Michigan, iar faptul că a fost parțial surd încă din adolescență nu l-a împiedicat să devină operator de telegraf în anii 1860.

Cunoscut şi ca „Magicianul din Menlo Park”, este cel mai prolific inventator al timpului prin aplicarea practică a descoperirilor științifice (1093 brevete). Competiţia sa binecunoscută cu Nikola Tesla a contribuit la progrese ştiinţifice extraordinare pentru acea epocă.

Cei doi savanţi s-au cunoscut în 1884, la New York, pe vremea când Nikola Tesla avea 28 de ani şi a fost angajat de Edison ca inginer electrician, la recomandarea lui Charles Batchelor. Nu a durat însă mult şi geniul sârbului l-a determinat să-i dea o sarcină pe cât de dificilă, pe atât de provocatoare. Astfel, Tesla a fost desemnat, la cererea sa, să reproiecteze generatoarele de curent continuu deţinute de companiile lui Edison.

Colaborarea lor nu s-a terminat însă în termenii cei mai buni, pentru că, aşa cum consemnează Clifford A. Pickover notează în cartea sa „Strange Brains and Genius: The Secret Lives of Eccentric Scientists and Madmen“ Thomas Edison i-ar fi promis lui Tesla venituri de 50.000 de dolari, echivalentul a peste un milion de dolari în prezent, însă nu s-a ţinut de cuvânt.

Astfel, drumurile lor s-au despărţit şi fiecare şi-a urmat proiectele personale, nu mai că drumurile lor s-au întâlnit din nou în 1916, când cei doi mari rivali.

În ceea ce îl priveşte pe Thomas Edison, pentru meritele sale, Academia Americană de Arte și Știință i-a acordat în anul 1895 „Premiul Rumford” pentru activitatea din domeniul electricității și în anul 1915 „Medalia Franklin” pentru contribuția sa pentru binele umanității.

Printre numeroasele invenţii brevetate de Thomas Edison se numără becul cu incandescență, în anul 1880 el realizând prima distribuție de energie electrică prin instalarea unei centrale electrice pe pachebotul transatlantic „Columbia”, care a devenit astfel prima navă iluminată electric.

În anul 1880 propune un proiect pentru folosirea tracțiunii electrice pe calea ferată, iar la 4 septembrie 1882 la New York, Thomas Alva Edison punea în funcțiune prima centrală electrică care alimentează clădirile unui oraș.

1956: S-a născut Martina Navrátilová, campioana americană de tenis de origine cehă

Americanca de origine cehă, s-a născut pe 18 octombrie 1956, la Praga. În cei mai bine de 30 de ani de carieră, Navratilova a câştigat nu mai puţin de 341 de turnee, dintre care 167 la simplu, 18 dintre acestea fiind turnee de Grand Slam.

Timp de 331 de săptămâni a ocupat primul loc în ierarhia WTA, obţinând 1.440 de victorii, faţă de doar 213 înfrângeri. Numai din premii, Navratilova a adunat aproape 22 milioane de dolari. Retrasă din circuit în 1994, ea a avut o revenire spectaculoasă şase ani mai târziu, de atunci jucând cu precădere la dublu și a mai jucat până în 2006, când avea 50 de ani.

1967: S-a născut cântărețul și actorul Ștefan Bănică Jr.

Născut la București, Ștefan Bănică Jr. a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Din anul 1990 și până în anul 2002 a fost actor al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.

Din anul 2006 până în 2013 a fost gazda emisiunii „Dansez pentru tine”, a fost jurat la „X Factor” și „Next Star”. De asemenea, a fost gazda show-ului „Dancing on ice- Vis în doi”, conform site-ului artistului.

Ștefan Bănică Jr. a susținut mii de concerte, cele mai cunoscute fiind cele de Crăciun și cele din luna martie dedicate femeilor.

Din filmografia sa amintim: „Eroii nu au vârstă”, „Liceenii”, „Extemporal la dirigenție”, „O călătorie de neuitat”, „Liceenii rock`n roll”, „Templul tăcerii”, „Triunghiul morții”, „Proprietari de stele”, „Băieți buni”, „Ho, ho, ho” și „Liber ca pasărea cerului”.

1980: A murit Teodor Mazilu, scriitor, unul din cei mai originali autori de comedie ai teatrului românesc postbelic

Teodor Mazilu (sau Theodor Mazilu, n. 11 august 1930, București, d. 18 octombrie 1980) a fost un dramaturg român, autor de piese de teatru și scheciuri pentru televiziune. Piesele sale, jucate frecvent şi cu succes, dezvăluiau un univers al patologiei morale (“Proştii sub clar de lună”, “Ipocrizia răzbunării”); (n.11.08.1930).

2006: Alpinistul român Ticu Lăcătușu înregistrează o premieră mondială

Pe 18 octombrie 2006, nemțeanul Ticu Lăcătușu a doborât un record mondial. Acesta a escaladat, în premieră, masivul himalayan Tsartse, 6.403 metri. Masivul este situat in nordul regatului Nepal, în apropierea graniței cu Tibetul (China). Expediția s-a numit “Europa Peak 2006”.

Constantin Ticu Lăcătuşu s-a născut la 21 februarie 1961, la Piatra Neamţ unde a absolvit Liceul Petru Rareş. A abslovit apoi Facultatea de Geologie Bucureşti, promoţia 1986. În 1990 Ticu Lăcătuşu a cucerit munţii Elbrus (5.633 metri), Usba de Nord (4.700 metri), Pic Sciurovski (4.259 metri) şi Chatin-Tau W (4.200 m) din munţii Caucaz. În 1995, a fost primul român care a atins „Cupola Lumii“, vârful Everest (8848 m). Cu trei ani înainte (1992) a realizat prima ascensiune de 8.000 m pentru România (Broad Peak - 8.047 m), iar în 1998 a devenit primul român solitar pe un vârf de 8.000 m (Cho Oyu - 8.201 m).

În Himalaya a mai urcat pe Karakorum - Broad Peak (8.047 m) şi Dhaulagiri (8.167 m). În Alpii Elveţiei a ajuns pe Monte Rosa (4.634 m), Breithorn (4.160 m), Matterhorn (4.478 m), Rimpfischhorn (4.199 m), în Africa a escaladat Mount Kenya (5.199 m) şi Kilimanjaro (5.895 m). Alte piscuri cucerite: Aconcagua (6.950 m), Cuerno (5.462 m), şi Mount Vinson, din Antarctica. Lăcătuşu este unul dintre cei care a avut ocazia ca în Nepal să se întîlnească cu primul alpinist care a păşit pe „Acoperişul Lumii“, englezul Edmund Hillary, reuşită consemnată în 1953.

În 2006, Ticu Lăcătușu a reuşit să escaladeze, în premieră mondială, cel mai înalt vârf (6.403 metri) din masivul himalayan Tsartse, vârful care a fost botezat Europa.

De asemenea, este singurul român care a urcat pe cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente, completând lista lui Messner (lista Carstensz) în 8 ani și 166 zile.

În afara pasiunii pentru alpinism, Ticu Lăcătuşu mai are un hobby, acela de cameraman. În această calitate, el a realizat câteva documentare, printre care „Alison Hargreaves - Regina Everestului” (1996), „Alaska - Ultima Frontieră” (1997) şi „Țara Șerpașilor - Lumea de dincolo de nori” (2003, împreună cu Irina Păcurariu).

2022: A murit criticul literar Eugen Simion

Născut la 25 mai 1933 în Chiojdeanca (judeţul Prahova), Eugen Simion a fost critic și istoric literar, editor, eseist, profesor universitar român, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for cultural român din 1998 până în luna aprilie a anului 2006.

În 1969, a devenit doctor în ştiinţe filologice cu o teză despre „Eugen Lovinescu, scepticul mântuit”. Pentru o perioadă, între 1970-1973, a fost profesor la Universitatea Paris IV (Sorbona), unde a predat cursuri de cultură şi civilizaţie românească. Experienţa pe care a avut-o în Franţa se regăseşte în două dintre cărţile sale: „Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian” (1977, în 2014 a apărut cea de-a VI-a ediţie; în 1983 a fost tradusă în maghiară) şi „Întoarcerea autorului" (1981, tradusă în SUA şi în Franţa, 1996). În 1992, a fost profesor invitat la Ecole Normale Superieure de Paris (Fontenay-aux-Roses).

La 9 martie 1991, Eugen Simion a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 12 martie 1992 membru titular. Apoi vicepreşedinte (1 februarie 1994 - 16 ianuarie 1998), preşedinte interimar (15 octombrie 1997 - 16 ianuarie 1998) şi preşedinte al Academiei Române, ales la 16 ianuarie 1998, reales la 11 februarie 2002. A deţinut această funcţie până la 20 aprilie 2006.

Academicianul Eugen Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii în reviste literare şi culturale.

2019: Astronautele Christina Koch şi Jessica Meir au efectuat prima ieşire în spaţiu exclusiv feminină

Astronautele americane Christina Koch şi Jessica Meir au efectuat împreună vineri o ieşire în spaţiu de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) pentru a realiza o lucrare de reparaţii, marcând prima ieşire în spaţiu exclusiv feminină în cei 60 de ani de istorie spaţială ai NASA, informează AFP.