13 octombrie: Are loc „Miracolul de la Fátima”, la care au fost martori aproximativ 70.000 de oameni

Pe 13 octombrie are loc Miracolul de la Fátima, cunoscut și ca Miracolul Soarelui, la care au asistat aproximativ 70.000 de persoane. În aceeași zi, în 1858, s-a născut Take Ionescu, fost prim-ministru al României în perioada Regatului.

1773: Astronomul francez Charles Messier descoperă galaxia spirală M51

Născut pe 26 iunie 1730, în Badonviller, nord-estul Franței, Charles Messier a fost un astronom francez, care a reușit să descopere nu mai puțin de 20 de comete. 13 dintre ele îi poartă numele, Messier fiind recunoscut ca primul descoperitor al lor.

Galaxia M51 (denumită în prezent Galaxia Volburei), descoperită de Charles Messier pe 13 octombrie 1773, se află la 31 de milioane de ani-lumină de Pământ, în constelația Câinii de Vânătoare (Canes Venatici).

Are o magnitudine aparentă de 8,4 și poate fi observată cel mai ușor cu un telescop mic, în special în luna mai. Vederea sa „față către față” și apropierea de Pământ permit astronomilor să studieze structura unei galaxii spirale clasice și procesele de formare a stelelor, scrie Britanica.

1858: S-a născut Take Ionescu, prim-ministru al României

Take Ionescu, om politic, ziarist şi strălucit avocat, s-a născut pe 13 octombrie 1858, la Ploiești. A fost primul om politic al României care, fără avere, fără relaţii, fără susţinere, a reuşit să creeze un partid de opoziţie.

S-a înscris în Partidul National Liberal, iar la alegerile din 1884 a fost votat deputat de către colegiul al III-lea de Ilfov. Peste doi ani, în 1886 a părăsit liberalii, nemulţumit de politica lui Ion Brătianu. La alegerile din 1888 a candidat ca independent, programul său politic fiind cunoscut sub numele de „takism”.

Pe 3 februarie 1908, el fondează Partidul Conservator-Democrat. Cu toate acestea, colaborarea dintre takişti şi conservatori nu a încetat, iar între 14 octombrie 1912 - 31 decembrie 1913, mai mulţi takişti au fost cooptaţi în al doilea cabinet condus de Titu Maiorescu. Take Ionescu a primit portofoliul Internelor.

La sugestia regelui Ferdinand I, pe 11 decembrie 1921, Take Ionescu şi-a dat demisia din fruntea Ministerului de Externe cauzând astfel o criză politică ce l-a determinat pe Alexandru Averescu să depună mandatul guvernului peste două zile.

În aceste condiţii, şeful statului l-a numit pe Take Ionescu preşedinte al Consiliului de Miniştri (funcția de prim-ministru în prezent). Guvernul său a primit însă un vot de blam în Parlament, iar Take Ionescu a fost nevoit să-şi depună mandatul la scurt timp de la învestire.

În luna martie 1922, dezamăgit de cei care i-au dat votul de neîncredere, pleacă într-o vacanţă în Italia. Câteva luni mi târziu, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă şi s-a stins din viaţă pe 21 iunie 1922, la vârsta de 63 de ani. Decesul său a reprezentat şi sfârşitul activităţii partidului pe care l-a fondat.

1917: „Miracolul de la Fátima” la care asistă aproximativ 70.000 de oameni

Miracolul de la Fátima, sau Miracolul Soarelui, un eveniment susținut de numeroase miracole și asistat de 30.000 - 100.000 de oameni, la 13 octombrie 1917 în câmpurile de lângă Cova da Iria („Grota Sfintei Irina”) din apropierea orașului Fátima, Portugalia.

Pe 13 mai 1917, Lucia dos Santos (în vârstă de 10 ani) și verii ei, Francisco și Jacinta Marto (în vârstă de 8 și, respectiv, 6 ani), pășteau oi în centrul Portugaliei, la aproximativ 113 km nord-est de Lisabona, când ar fi avut o viziune a unei femei înconjurate de lumină, care s-a identificat ca fiind Doamna Rozariului, scrie Britanica.

După evenimentul inițial, copiii au declarat că au mai văzut-o de încă cinci ori, câte o dată pe lună, până în octombrie. În timpul aparițiilor sale, Fecioara Maria de la Fátima le-ar fi dat copiilor trei secrete și i-a îndemnat în mod repetat să se roage Rozariul pentru pacea lumii, subliniind necesitatea devoțiunilor către Inima sa Neprihănită pentru mântuirea sufletelor.

Copiii au mai spus că le-ar fi spus că Dumnezeu va săvârși un miracol pe 13 octombrie, pentru ca oamenii să creadă.

În acea zi, o mulțime estimată la aproximativ 70.000 de persoane s-a adunat la Fátima și a fost martoră la ceea ce a fost descris drept un fenomen solar miraculos, în care Soarele părea să cadă spre Pământ — eveniment cunoscut sub numele de „Miracolul Soarelui” — imediat după ultima apariție a Fecioarei către copii.

Primul pelerinaj național la Fátima a avut loc în 1927, iar o bazilică a fost începută în 1928 și consacrată în 1953.

1923: Ankara devine capitala Turciei

Situată în partea centrală a Anatoliei, Ankara are o populație de 5.290.822 în centrul urban și 5.864.049 în provincia Ankara (un total de 25 de districte).

Ankara este al doilea cel mai mare oraș din Turcia ca populație, după Istanbul, primul ca suprafață urbană și al treilea ca suprafață metropolitană după Konya și Sivas.

Pe 23 aprilie 1920, Marele Adunare Națională a Turciei a fost înființată la Ankara, care a devenit sediul Mișcării Naționale Turce în timpul Războiului de Independență al Turciei.

Ankara a devenit noua capitală a Turciei odată cu proclamarea Republicii, pe 13 octombrie 1923, succedând în acest rol fostei capitale Istanbul, după căderea Imperiului Otoman.

1986: Se stinge din viață George Apostu, sculptor român

Sculptorul George Apostu s-a născut pe 20 decembrie 1934, la Bacău. În 1959, a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București.

Începând cu 1964 și până când s-a stins din viață, George Apostu a avut numeroase expoziții personale în România și în străinătate (Franța, Belgia, Italia, Spania, Brazilia, India etc.). În 1982 a emigrat în Franța și a fost exclus din UAP.

Încă din primii ani ai producției sale artistice, Apostu a găsit în creația populară - în deosebi în sculptura în lemn sau piatră și în piesele de etnografie - temeiurile inovației stilistice, drumul spre modalități de expresie eliberate de clișeele și convențiile unui realism îngust, academizant.

În 1983 i se atribuie un atelier de creație de către primăria orașului Paris. Pe 13 octombrie 1986, sculptorul se stinge din viață, fiind înmormântat la cimitirul Père-Lachaise din Paris.

2009: Premieră în politica românească, după ce a căzut Guvernul Emil Boc în urma moțiunii de cenzură

Guvernul Emil Boc (1) a deținut puterea executivă în România din 22 decembrie 2008 până în 23 decembrie 2009. Din 13 octombrie 2009, când a fost demis prin moțiune de cenzură, a continuat să funcționeze interimar, fiind obligat să îndeplinească „numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Acest guvern este succesorul Guvernului Popescu Tăriceanu, pe care l-a înlocuit la finalul anului 2008. Este, de asemenea primul guvern român care a căzut prin moțiune de cenzură după revoluție, după adoptarea acestui act de către Parlament la 13 octombrie 2009.

2013: A murit Angela Moldovan, interpretă de muzică populară

Angela Moldovan s-a născut pe 19 septembrie 1927, la Chişinău, dar s-a mutat împreună cu familia ei în România: mai întâi la Târgu-Mureş, apoi la Timişoara şi Suceava.

A absolvit liceul la Suceava, apoi Conservatorul la Cluj, deşi s-a înscris mai întâi la Facultatea de Litere. „Mă gândeam că voi ajunge profesoară şi voi avea pâinea asigurată. În paralel, m-am înscris şi la Conservator. Intrasem şi în corul Operei, ca să mai câştig un ban. După un an în cor, am câştigat un concurs pentru un post de solistă şi am început să cânt în diferite spectacole. Am rămas la Operă. Între timp, m-am căsătorit cu Victor Moldovan. Era în 1952“, îşi amintea artista într-un interviu pentru „Jurnalul naţional“.

A cântat timp de patru ani la Opera din Cluj, apoi a venit în Bucureşti, unde a fost cooptată în ansamblul „Barbu Lăutaru“, apoi în ansamblul „Ciocârlia“.

Repertoriul Angelei Moldovan este alcătuit, în mare măsură, din culegerile personale ale artistei, cu precădere din zona nordului Moldovei şi a Bucovinei. Melodiile „La oglindă“, pe versuri de George Coşbuc, şi „Mi-am facut bundiţă nouă“ sunt cele mai cunoscute din repertoriul său, dar publicul a apreciat-o şi pentru cântece populare precum „Asta-i sârba mărunţică“ sau „Fata neichii“.

Pe 13 octombrie 2013, Angela Moldovan s-a stins din viață, la București. Artista în vârstă de 86 de ani avea probleme cardiace.