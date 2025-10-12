search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

13 octombrie: Are loc „Miracolul de la Fátima”, la care au fost martori aproximativ 70.000 de oameni

0
0
Publicat:

Pe 13 octombrie are loc Miracolul de la Fátima, cunoscut și ca Miracolul Soarelui, la care au asistat aproximativ 70.000 de persoane. În aceeași zi, în 1858, s-a născut Take Ionescu, fost prim-ministru al României în perioada Regatului.

Miracolul de la Fatima/FOTO: Wikipedia
Miracolul de la Fatima/FOTO: Wikipedia

1773: Astronomul francez Charles Messier descoperă galaxia spirală M51

Născut pe 26 iunie 1730, în Badonviller, nord-estul Franței, Charles Messier a fost un astronom francez, care a reușit să descopere nu mai puțin de 20 de comete. 13 dintre ele îi poartă numele, Messier fiind recunoscut ca primul descoperitor al lor.

Charles Messier/FOTO: Wikipedia
Charles Messier/FOTO: Wikipedia

Galaxia M51 (denumită în prezent Galaxia Volburei), descoperită de Charles Messier pe 13 octombrie 1773, se află la 31 de milioane de ani-lumină de Pământ, în constelația Câinii de Vânătoare (Canes Venatici).

Are o magnitudine aparentă de 8,4 și poate fi observată cel mai ușor cu un telescop mic, în special în luna mai. Vederea sa „față către față” și apropierea de Pământ permit astronomilor să studieze structura unei galaxii spirale clasice și procesele de formare a stelelor, scrie Britanica.

Galaxia spirală M51/FOTO: NASA
Galaxia spirală M51/FOTO: NASA

1858: S-a născut Take Ionescu, prim-ministru al României

Take Ionescu, om politic, ziarist şi strălucit avocat, s-a născut pe 13 octombrie 1858, la Ploiești. A fost primul om politic al României care, fără avere, fără relaţii, fără susţinere, a reuşit să creeze un partid de opoziţie.

Take Ionescu/FOTO: Arhivă
Take Ionescu/FOTO: Arhivă

S-a înscris în Partidul National Liberal, iar la alegerile din 1884 a fost votat deputat de către colegiul al III-lea de Ilfov. Peste doi ani, în 1886 a părăsit liberalii, nemulţumit de politica lui Ion Brătianu. La alegerile din 1888 a candidat ca independent, programul său politic fiind cunoscut sub numele de „takism”.

Pe 3 februarie 1908, el fondează Partidul Conservator-Democrat. Cu toate acestea, colaborarea dintre takişti şi conservatori nu a încetat, iar între 14 octombrie 1912 - 31 decembrie 1913, mai mulţi takişti au fost cooptaţi în al doilea cabinet condus de Titu Maiorescu. Take Ionescu a primit portofoliul Internelor.

La sugestia regelui Ferdinand I, pe 11 decembrie 1921, Take Ionescu şi-a dat demisia din fruntea Ministerului de Externe cauzând astfel o criză politică ce l-a determinat pe Alexandru Averescu să depună mandatul guvernului peste două zile.

În aceste condiţii, şeful statului l-a numit pe Take Ionescu preşedinte al Consiliului de Miniştri (funcția de prim-ministru în prezent). Guvernul său a primit însă un vot de blam în Parlament, iar Take Ionescu a fost nevoit să-şi depună mandatul la scurt timp de la învestire.

În luna martie 1922, dezamăgit de cei care i-au dat votul de neîncredere, pleacă într-o vacanţă în Italia. Câteva luni mi târziu, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă şi s-a stins din viaţă pe 21 iunie 1922, la vârsta de 63 de ani. Decesul său a reprezentat şi sfârşitul activităţii partidului pe care l-a fondat.

1917: „Miracolul de la Fátima” la care asistă aproximativ 70.000 de oameni

Miracolul de la Fátima, sau Miracolul Soarelui, un eveniment susținut de numeroase miracole și asistat de 30.000 - 100.000 de oameni, la 13 octombrie 1917 în câmpurile de lângă Cova da Iria („Grota Sfintei Irina”) din apropierea orașului Fátima, Portugalia.

Pe 13 mai 1917, Lucia dos Santos (în vârstă de 10 ani) și verii ei, Francisco și Jacinta Marto (în vârstă de 8 și, respectiv, 6 ani), pășteau oi în centrul Portugaliei, la aproximativ 113 km nord-est de Lisabona, când ar fi avut o viziune a unei femei înconjurate de lumină, care s-a identificat ca fiind Doamna Rozariului, scrie Britanica.

După evenimentul inițial, copiii au declarat că au mai văzut-o de încă cinci ori, câte o dată pe lună, până în octombrie. În timpul aparițiilor sale, Fecioara Maria de la Fátima le-ar fi dat copiilor trei secrete și i-a îndemnat în mod repetat să se roage Rozariul pentru pacea lumii, subliniind necesitatea devoțiunilor către Inima sa Neprihănită pentru mântuirea sufletelor.

Copiii au mai spus că le-ar fi spus că Dumnezeu va săvârși un miracol pe 13 octombrie, pentru ca oamenii să creadă.

Bazilica de la Fatima/FOTO: Wikipedia
Bazilica de la Fatima/FOTO: Wikipedia
Citește și: Cum au devenit șpaga și turnătoria un mod de viață la români. Vremurile în care au prins rădăcini „școala vieții” și „băieții deștepți”

În acea zi, o mulțime estimată la aproximativ 70.000 de persoane s-a adunat la Fátima și a fost martoră la ceea ce a fost descris drept un fenomen solar miraculos, în care Soarele părea să cadă spre Pământ — eveniment cunoscut sub numele de „Miracolul Soarelui” — imediat după ultima apariție a Fecioarei către copii.

Primul pelerinaj național la Fátima a avut loc în 1927, iar o bazilică a fost începută în 1928 și consacrată în 1953.

1923: Ankara devine capitala Turciei

Situată în partea centrală a Anatoliei, Ankara are o populație de 5.290.822 în centrul urban și 5.864.049 în provincia Ankara (un total de 25 de districte).

Ankara este al doilea cel mai mare oraș din Turcia ca populație, după Istanbul, primul ca suprafață urbană și al treilea ca suprafață metropolitană după Konya și Sivas.

Ankara/FOTO: Shutterstock
Ankara/FOTO: Shutterstock

Pe 23 aprilie 1920, Marele Adunare Națională a Turciei a fost înființată la Ankara, care a devenit sediul Mișcării Naționale Turce în timpul Războiului de Independență al Turciei.

Ankara a devenit noua capitală a Turciei odată cu proclamarea Republicii, pe 13 octombrie 1923, succedând în acest rol fostei capitale Istanbul, după căderea Imperiului Otoman.

1986: Se stinge din viață George Apostu, sculptor român 

Sculptorul George Apostu s-a născut pe 20 decembrie 1934, la Bacău. În 1959, a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București.

George Apostu/FOTO: Arhivă
George Apostu/FOTO: Arhivă

Începând cu 1964 și până când s-a stins din viață, George Apostu a avut numeroase expoziții personale în România și în străinătate (Franța, Belgia, Italia, Spania, Brazilia, India etc.). În 1982 a emigrat în Franța și a fost exclus din UAP.

Încă din primii ani ai producției sale artistice, Apostu a găsit în creația populară - în deosebi în sculptura în lemn sau piatră și în piesele de etnografie - temeiurile inovației stilistice, drumul spre modalități de expresie eliberate de clișeele și convențiile unui realism îngust, academizant.

În 1983 i se atribuie un atelier de creație de către primăria orașului Paris. Pe 13 octombrie 1986, sculptorul se stinge din viață, fiind înmormântat la cimitirul Père-Lachaise din Paris.

2009: Premieră în politica românească, după ce a căzut Guvernul Emil Boc în urma moțiunii de cenzură

Guvernul Emil Boc (1) a deținut puterea executivă în România din 22 decembrie 2008 până în 23 decembrie 2009. Din 13 octombrie 2009, când a fost demis prin moțiune de cenzură, a continuat să funcționeze interimar, fiind obligat să îndeplinească „numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Acest guvern este succesorul Guvernului Popescu Tăriceanu, pe care l-a înlocuit la finalul anului 2008. Este, de asemenea primul guvern român care a căzut prin moțiune de cenzură după revoluție, după adoptarea acestui act de către Parlament la 13 octombrie 2009.

Citește și: Cuvinte care vindecă: 10 fraze simple care pot schimba o zi, o relație, o viață — puterea tăcută a oamenilor buni

2013: A murit Angela Moldovan, interpretă de muzică populară 

Angela Moldovan s-a născut pe 19 septembrie 1927, la Chişinău, dar s-a mutat împreună cu familia ei în România: mai întâi la Târgu-Mureş, apoi la Timişoara şi Suceava.

Angela Moldovan/FOTO: Wikipedia
Angela Moldovan/FOTO: Wikipedia

A absolvit liceul la Suceava, apoi Conservatorul la Cluj, deşi s-a înscris mai întâi la Facultatea de Litere. „Mă gândeam că voi ajunge profesoară şi voi avea pâinea asigurată. În paralel, m-am înscris şi la Conservator. Intrasem şi în corul Operei, ca să mai câştig un ban. După un an în cor, am câştigat un concurs pentru un post de solistă şi am început să cânt în diferite spectacole. Am rămas la Operă. Între timp, m-am căsătorit cu Victor Moldovan. Era în 1952“, îşi amintea artista într-un interviu pentru „Jurnalul naţional“.

A cântat timp de patru ani la Opera din Cluj, apoi a venit în Bucureşti, unde a fost cooptată în ansamblul „Barbu Lăutaru“, apoi în ansamblul „Ciocârlia“.

Angela Moldovan la ultimul său spectacol, din 2008, la Iași/FOTO: TVR
Angela Moldovan la ultimul său spectacol, din 2008, la Iași/FOTO: TVR

Repertoriul Angelei Moldovan este alcătuit, în mare măsură, din culegerile personale ale artistei, cu precădere din zona nordului Moldovei şi a Bucovinei. Melodiile „La oglindă“, pe versuri de George Coşbuc, şi „Mi-am facut bundiţă nouă“ sunt cele mai cunoscute din repertoriul său, dar publicul a apreciat-o şi pentru cântece populare precum „Asta-i sârba mărunţică“ sau „Fata neichii“.

Pe 13 octombrie 2013, Angela Moldovan s-a stins din viață, la București. Artista în vârstă de 86 de ani avea probleme cardiace.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Schimbări importante în Codul Muncii. Ce angajați vor avea beneficii în plus
mediaflux.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică