18 mai: Ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea, primul Suveran Pontif de origine slavă

La 18 mai 1920 s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea, primul papa de origine slavă, iar în 1868 s-a născut Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. În anul 1897, Bram Stoker publica la Londra romanul Dracula.

1388: A fost sfințită Mănăstirea Cozia

Mănăstirea a fost construită, conform legendei, în apropierea altei mănăstiri construită de Negru Vodă.

Biserica mare a mănăstirii, cu hramul „Sfânta Treime”, a fost ridicată între anii 1387-1391, ctitor fiind voievodul Mircea cel Bătrân. A fost sfințită la 18 mai 1388.

1756: Începe Războiul de șapte ani

După ce Marea Britanie declară război Franței începe Războiul de șapte ani, numit şi Războiul Pomeranian și Războiul francez și indian. Winston Churchill considera că, de fapt, acesta ar putea fi socotit ca fiind primul război mondial, asta pentru că a fost primul mare conflict din istorie în care luptele au avut loc simultan pe tot mapamondul.

Luptele au pus faţă în faţă, de o parte Prusia, Regatul Marii Britanii (inclusiv coloniile Coroanei britanice din America de Nord, Compania Indiilor Orientale Britanice și Regatul Irlandei), Hanovra și de cealaltă parte Austria, Regatul Francez (plus Principatul Saxoniei, Noua Franță și Indiile Orientale Franceze), Imperiul Rus, Suedia. Spania și Regatul Portugaliei au fost atrase în conflict mai târziu, iar forțele olandeze neutre au fost atacate în India.

1804: Senatul l-a proclamat pe Napoleon I Bonaparte împărat al Franței

După ce, în data de 18 mai, Napoleon Bonaparte a fost proclamat împărat al Franței de către membrii senatului, el a fost încoronat de către Papa Pius al VII-lea la data de 2 decembrie 1804, în cadrul unei ceremonii fastuoase ce a avut loc la Catedrala Notre Dame din Paris.

Napoleon Bonaparte a murit pe 5 mai 1821, la vârsta de 51 de ani, departe de familia şi de ţara lui, pe Insula Sfânta Elena, un mic teritoriu izolat din sudul Oceanului Atlantic unde britanicii l-au trimis în exil după ultima sa înfrângere militară, suferită la Waterloo, în iunie 1815.

1868: S-a născut Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei

Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei sau Nikolai Alexandrovici Romanov a fost ultimul împărat al Rusiei. A fost asasinat împreună cu întreaga sa familie de către bolșevici la ordinul lui Lenin.

S-a crezut multă vreme că trupurile lui Nicolae și ale familiei lui au fost aruncate într-un puț de mină în locul numit Patru Frați. La început așa a fost. În dimineața următoare, când zvonuri despre locul în care se aflau trupurile celor din familia regală au început să se răspândească prin orașul Ecaterinburg, morții au fost ridicați de bolșevicii conduși de Iurovski.

Astfel, ei au luat cadavrele și le-au aruncat într-o groapă comună săpată lângă un drum de căruțe părăsit aflat lângă Șoseaua Kroptiaki la circa 19 km nord de Ekaterinburg. După ce au aruncat cadavrele in groapă, au turnat peste ele acid sulfuric și au mascat locul stivuind traverse de cale ferată deasupra.

În 1991, în Ekaterinburg, Siberia, corpurile lor au fost exhumate. Testele ADN au confirmat că ele sunt ale Romanovilor.

1872: S-a născut filosoful englez Bertrand Russell

Considerat a fi părintele filosofiei analitice, Bertrand Arthur William Russell s-a născut în Țara Galilor, unde a şi murit, la 97 de ani, după ce majoritatea vieţii şi-a petrecut-o în Anglia.

A fost logician, filosof, matematician, istoric, eseist și critic social, în plan ideatic fiind succesor al lui Gottlob Frege și mentor pentru Ludwig Wittgenstein. Lucrările lui au influenţat esenţial domenii precum logica, matematica, teoria mulţimilor, lingvinstica şi în mod special epistemiologia şi metafizica.

A fost un important militant anti-război: făcut campanie împotriva lui Adolf Hitler, a criticat totalitarismul lui Stalin, a atacat Statele Unite ale Americii pentru implicarea în războiul din Vietnam și a fost un susținător declarat al dezarmării nucleare.

În anul 1950 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Literatură ca o recunoaștere a valorii scrierilor sale, în care promovează umanitarismul și libertatea de conștiință.

1897: S-a născut regizorul american Frank Capra

Frank Capra a fost un regizor american originar din Sicilia, Italia. De departe, cel mai îndrăgit film este „O viață minunată“.

Avându-i în rolurile principale pe James Stewart, Donna Reed şi Lionel Barrymore, filmul „O viață minunată“ spune povestea lui George Bailey, un om de afaceri disperat, care vrea să se sinucidă în Ajunul Crăciunului. Întâlnirea cu îngerul său păzitor îi va schimba cu totul viziunea asupra vieții, acesta arătându-i bărbatului cum ar fi arătat lumea dacă el nu ar fi existat.

Pelicula își datorează farmecul întâlnirii dintre geniul regizorului Frank Capra și cel al marelui actor James Stewart, unul dintre iconurile Hollywoodului clasic.

1897: Romanul „Dracula”, al lui Bram Stoker, este publicat la Londra

Deși la vremea respectivă nu foarte mulţi au apreciat acest roman, de-a lungul timpului, personajul principal, contele Dracula, a devenit emblematic în literatura de gen şi numele său este asociat automat cu „vampir”. Autorul şi-a conturat personajul pornind de la domnitorul muntean Vlad Ţepeş.

În anul 1931 a apărut prima adaptare cinematografică autorizată a lui Dracula, produsă de Universal Studios, cu Bela Lugosi, un actor maghiar născut la Lugo, în rolul principal. Tot în 1931, pe aceleiași platouri, a fost realizată variantă în limba spaniolă a filmului. Apoi, în 1958 a apărut o nouă variantă, de această dată cu Christopher Lee (ca prințul Dracula) și Peter Cushing (ca Van Helsing).

Acesta a fost doar începutul, pentru că, ulterior, Dracula a fost ecranizat și adaptat muzical în mai multe rânduri, dar cel mai mare succes la public l-a avut filmul regizat de Francis Ford Coppola în 1992, care i-a avut în distribuție pe Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder și Anthony Hopkins.

1910: Terra trece prin coada cometei Halley

Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă.

Cometa Halley este cea mai faimoasă dintre cometele periodice, putând fi văzută aproximativ la fiecare 75–76 de ani.

Cometa a fost numită după astronomul englez Edmond Halley, care aplicând teoria gravitațională a lui Newton și luând în calcul efectele gravitaționale ale lui Jupiter și Saturn a reușit să stabilească data aproximativă a următoarei reîntoarceri a cometei.

1920: S-a născut Papa Ioan Paul al II-lea

Papa Ioan Paul al II-lea, născut Karol Józef Wojtyła la 18 mai 1920 în Wadowice, un orășel din sudul Poloniei, este una dintre cele mai influente figuri ale secolului XX și primul papă de origine slavă. A fost ales papă pe 16 octombrie 1978, devenind astfel al 264-lea episcop al Romei și primul papă de altă origine decât cea italiană după 455 de ani.

Pontificatul său a durat peste 26 de ani și a fost marcat de o activitate intensă, atât spirituală, cât și diplomatică. A fost un susținător ferm al drepturilor omului și a avut un rol esențial în căderea comunismului în Europa de Est, mai ales prin sprijinul acordat mișcării Solidaritatea din Polonia. A fost cunoscut ca „papa călător”, efectuând peste o sută de vizite apostolice în întreaga lume.

Pe 13 mai 1981, a fost victima unui atentat în Piața Sfântul Petru, dar a supraviețuit și ulterior l-a iertat public pe atacatorul său. În timpul pontificatului său, a promovat dialogul interreligios, în special cu iudaismul și islamul, și a pledat constant pentru pace, demnitate umană și valorile tradiționale ale Bisericii.

Papa Ioan Paul al II-lea a murit pe 2 aprilie 2005, la vârsta de 84 de ani. A fost beatificat în 2011 de Papa Benedict al XVI-lea și canonizat în 2014 de Papa Francisc. Ziua lui de pomenire este 22 octombrie, data inaugurării pontificatului său.

În mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat o vizită istorică în România, fiind primul papă care a vizitat o țară majoritar ortodoxă. A fost un moment deosebit de important pentru dialogul dintre Biserica Catolică și cea Ortodoxă, iar cuvintele sale „România, grădină a Maicii Domnului” au rămas profund întipărite în memoria colectivă.

1962: S-a născut regina muzicii disco a anilor 80 Sandra Crețu

Sandra este o cântăreață germană de muzică pop și eurodance. S-a născut la Saarbrücken, la 18 mai 1962. Înainte de a începe o carieră solo sub numele de Sandra, până în 1984, a fost vocalista trupei Arabesque.

Sandra a participat ca vocalistă și la proiectul muzical Enigma al fostului ei soț, Mihai Crețu, cunoscut și ca Michael Cretu. Sandra a fost o „regină” a muzicii disco a anilor '80.

Printre marile succese ale Sandrei se numără: „Maria Magdalena”, „Everlasting Love”, „Stop for a Minute”, „One More Night”, „Such a Shame”, „Love Starts With A Smile” ș.a.

1980: În masacrul de la Gwangju au murit 207 oameni

Studenții din Gwangju, Coreea de Sud, încep demonstrațiile, cerând reforme democratice; demonstrația este violent reprimată de guvern.

În acest incident, care este acum numit masacrul de la Gwangju, potrivit cifrelor oficiale, 207 de persoane au murit, iar aproximativ 1.000 au fost grav răniți.

2007: A murit jurnalista Jeana Gheorghiu

Jeana Gheorghiu a fost o jurnalistă româncă, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR2 între 2002 și 2004. A rămas celebră pentru reportajele sale despre trenul morții de la Timișoara, din timpul Revoluției din decembrie 1989.

Și-a început activitatea la un ziar din Vrancea, a colaborat la Scânteia Tineretului, până în 1972, când s-a angajat în Televiziunea Română. Ulterior, a fost transferată la Radio, pentru ca după 1989 să revină în televiziunea publică.

A mai realizat emisiunile pentru tineri „Salut, prieteni” si „Gaudeamus”, iar în primii ani de după Revoluţie a realizat programul de divertisment de sâmbăta „Ora 25. Tranzit TV”, unde a organizat şi primul mare concurs cu premii din istoria televiziunii, cu maşini drept recompense pentru câştigători.

2014: A decedat istoricul român Radu Florescu

Radu Florescu a fost un istoric româno-american cunoscut mai ales pentru cercetările sale legate de figura lui Vlad Țepeș și influența acestuia asupra mitului lui Dracula. S-a născut în 1925, într-o familie aristocratică din România, și a emigrat în Statele Unite în timpul regimului comunist. A studiat la prestigioase universități occidentale și a devenit profesor la Boston College, unde a predat istorie europeană.

A devenit cunoscut pe plan internațional odată cu publicarea, împreună cu colegul său Raymond McNally, a cărții „In Search of Dracula” (1972), în care a susținut că Bram Stoker s-a inspirat din figura istorică a lui Vlad Țepeș pentru a crea personajul Dracula. Deși ipoteza lor a fost uneori contestată, ea a generat un interes major asupra istoriei și culturii românești în rândul publicului occidental.

Radu Florescu a murit în 2014, la vârsta de 88 de ani. Prin activitatea sa academică și popularizatoare, a contribuit semnificativ la promovarea istoriei României în străinătate, oferind o punte culturală între Estul și Vestul Europei.