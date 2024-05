A apărut un nou film inspirat din legenda lui Dracula

Creată de Bram Stoker la finalul secolului al XIX-lea, legenda lui Dracula continuă să se bucure de un interes uriaș. Dincolo de aspectul turistic, pe care îl vedem la Castelul Bran, legenda lui Dracula este dusă mai departe și prin intermediul a numeroase filme și jocuri.

Cel mai nou film inspirat din legenda lui Dracula se numește "Abigail" și a fost lansat în luna aprilie. Filmul este un remake al producției "Dracula's Daughter", pe care Universal Classic Monsters a lansat-o în 1936. În rolul fiicei lui Dracula o putem vedea pe Alisha Weir, cea care intră în pielea unei balerine din New York City. Aceasta este răpită de 6 persoane care urmează să împartă nu mai puțin de 50 de milioane de dolari, dacă o vor ține captivă timp de 24 de ore. Totuși, nimic nu merge conform planului inițial.

Regia filmului este semnată de Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett, iar bugetul este estimat la 28 de milioane de dolari. În același timp, putem vedea afinitatea celor de la Universal pentru legenda lui Dracula, după ce anul trecut au mai lansat două producții inspirate din ea: "The Last Voyage of the Demeter" și "Renfield".

Primele recenzii ale filmului "Abigail" nu au fost însă tocmai bune. Jurnaliștii de la The Guardian i-au acordat 2 stele (din 5) și îl prezintă ca pe un film ușurel, care nu te solicită prea tare, cu câteva momente amuzante. Cât privește încasările din weekend-ul de debut, acestea s-au ridicat la 15,2 milioane de dolari, o sumă decentă pentru un film horror. A avut încasări bune în SUA, Mexic, Marea Britanie, Irlanda, Spania și Brazilia.

Anul acesta va mai fi lansat un film inspirat din legenda lui Dracula

În 2024, fanii contelui Dracula vor mai avea ocazia de a urmări un film inspirat din această legendă. Pe 25 decembrie va fi lansat filmul "Nosferatu", din distribuția căruia fac parte Bill Skarsgard, Nicholas Hoult și Lily-Rose Depp. Filmările au avut loc la Praga, astfel că ne așteptăm la un scenariu plin de mister, dar și cu multe momente înfricoșătoare.

Dracula nu este un personaj întâlnit frecvent doar în filme, ci și în jocuri. Având în vedere modul în care a fost construit personajul și caracteristicile sale, nu e deloc surprinzător că dezvoltatorii de jocuri i-au alocat o atenție aparte în ultimii ani. Iar printre cele mai cunoscute jocuri video despre celebrul conte putem aminti "Dracula Unleashed", "Nosferatu the Vampyre", "Van Helsing" și "Dracula 5: The Blood Legacy". În plus, sunt și destul de multe jocuri de pacanele inspirate din legenda lui Dracula. Ba chiar unele au avut și continuări, așa cum este cazul "Milion Dracula" de la Red Rake. Alte titluri populare sunt "Dracula" (Stake Logic), "Universal Monsters Dracula" (Netent), "Brides of Dracula Hold & Win" (iSoftBet) și "Guises of Dracula" (Platipus).

Putem vedea astfel cum acest personaj asociat adesea cu România se bucură de un interes considerabil la nivel mondial. Acest lucru nu este surprinzător, din moment ce Castelul Bran este vizitat anual de aproape 1 milion de turiști, mulți dintre ei din străinătate. Sunt peste 125 de ani de când Dracula a fost creat, iar contele rămâne un personaj ficțional ce stârnește interesul oamenilor.

De fapt, este al doilea personaj ficțional ca popularitate din Europa, după detectivul Sherlock Holmes. Așadar, apariția numeroaselor filme și jocuri este cumva de înțeles, din moment ce interesul publicului este atât de mare, iar scenariul poate fi dezvoltat în numeroase direcții. Iar România poate profita de popularitatea personajului prin impulsionarea turismului din zonele asociate cu Dracula.

Sursa foto: canva.com