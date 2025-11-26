search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
New York Times pune la îndoială sănătatea lui Trump. Președintele o atacă pe jurnalista care a publicat analiza: „Urâtă în interior și exterior"

Publicat:

Președintele american Donald Trump a reacționat miercuri la un articol al New York Times, numindu-l „defăimător” și susținând că se află în continuare într-o stare bună de sănătate și nu și-a pierdut energia. Trump a atacat dur jurnalista care a semnat analiza, Katie Rogers, catalogând-o drept „o jurnalistă de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior și în exterior”.

Donald Trump a reacționat la un articol al New York Times FOTO: Profimedia
Donald Trump a reacționat la un articol al New York Times FOTO: Profimedia

Demenții stângii radicale ai New York Times, care în curând se va închide, au publicat un articol defăimător despre mine afirmând că probabil îmi pierd energia, în pofida faptelor care demonstrează exact contrariul”, a scris președintele pe rețeaua de socializare Truth Social. „Această FIȚUICĂ ieftină este cu adevărat un DUȘMAN AL POPORULUI. Katie Rogers (…) este o jurnalistă de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior și în exterior”, a adăugat el, menționând-o direct pe autoarea articolului.

Ce a scris New York Times

În articolul publicat marți, Katie Rogers notează că numărul aparițiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie și 25 noiembrie a scăzut cu 39% față de aceeași perioadă a primului său mandat. De asemenea, ziua de lucru a președintelui începe mai târziu, iar el efectuează mai puține deplasări în interiorul SUA, relatează Agerpres. Rogers sugerează că aceste schimbări ar putea indica probleme mai serioase de sănătate pentru Trump, care va împlini 80 de ani anul viitor.

După reacția președintelui, New York Times i-a luat apărarea jurnalistei, apreciind că aceasta „demonstrează într-un mod exemplar cum o presă liberă și independentă ajută americanii să înțeleagă mai bine guvernul și pe cei care îi conduc”.

Vitalitatea, o temă centrală

Trump, cel mai vârstnic președinte al SUA la momentul învestirii, încearcă să sublinieze vitalitatea sa pentru a se diferenția de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv a devenit tot mai evident spre sfârșitul mandatului și care evita contactele cu presa, folosind uneori semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.

Semne de întrebare privind sănătatea

Cu toate acestea, și în cazul lui Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătate. El a fost văzut în public cu gleznele umflate și cu o vânătaie pe dosul palmei, pe care a încercat să o acopere cu fond de ten. De asemenea, la un eveniment recent în Biroul Oval, președintele părea aproape să ațipească.

Casa Albă a anunțat oficial în iulie că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susținut că președintele are „stare de sănătate excelentă”. În mesajul său de miercuri, Trump a reafirmat acest lucru: „Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet și un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranță că nu este momentul”. Președintele a efectuat recent și un examen RMN, fără a preciza motivul.

