Dacre Stoker, stră-strănepotul lui Bram Stoker: „România are multe de oferit în afară de superstițiile medievale cu vampiri“ | INTERVIU

Dacre Stoker este unul dintre străinii îndrăgostiți de România, atât de locurile sale, cât și de istorii și legende. El spune că toate acestea fac un pachet turistic excepțional, mai ales pentru vizitatorii de peste hotare.

Stră-strănepotul scriitorului irlandez Bram Stoker, Dacre Stoker (65 de ani), s-a născut în Canada, însă de mic a purtat ștampila faimei, mai ales în perioada sărbătorii de Halloween, când copiii obișnuiesc să se costumeze în ființe înspăimântătoare, iar Dracula este vedetă. Cu toate că în tinerețe a fost atlet de performanță, Dacre s-a lăsat purtat pe urmele unchiului său, el publicând două cărți bestseller „Dracula The Un-Dead“, un sequel al romanului „Dracula“, și „Dracul“, un roman scris împreună cu J.D. Barker. Mai mult de atât, el organizează excursii în România, mergând cu străinii prin locurile asociate cu Dracula și cu Vlad Țepeș. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Dacre Stoker a vorbit despre potențialul turistic enorm (și neexploatat) pe care îl are țara noastră, datorită istoriei medievale și faimei câștigate în întreaga lume de Dracula.

„Weekend Adevărul“: Sunteți stră-strănepotul scriitorului Bram Stoker. Când ați auzit prima oară de povestea lui Dracula și care a fost prima dumneavoastră reacție?

Dacre Stoker: Aveam vreo 12 ani. De Halloween, oamenii se îmbracă în costume înfricoșătoare și merg în diferite locuințe în vecini și cer bomboane. Uneori, oamenii glumeau când veneau acasă la noi și spuneau: „O, este casa lui Stoker, ne dai bomboane sau ne sugi sângele?“. A trebuit să îl întreb pe tata ce voiau să spună vecinii cu asta, iar atunci el mi-a explicat totul despre ruda noastră foarte faimoasă, unchiul Bram Stoker. Am citit romanul „Dracula“ când eram student, mi s-a părut o poveste greu de urmărit, dar chiar mi-a plăcut. Am recitit cartea de multe ori de atunci.

Locurile din roman, identificate pe hartă

Cât de dificil a fost să alcătuiți o listă a locurilor din România relevante pentru Bram Stoker și cartea sa?

Nu foarte dificil, în principal am analizat cu atenție textul din roman. În plus, am avut la dispoziție copii ale hărților pe care Bram Stoker le-a folosit în documentările sale, așa că am putut găsi toate locurile reale la care el face referire pe parcursul romanului. De asemenea, am fost nevoit să descifrez câteva diferențe lingvistice și istorice de nume, precum Klausenberg, care în zilele noastre e Cluj-Napoca. Am găsit cu ușurință Bistrița, Pasul Bârgău, Galați și alte locuri menționate în roman, chiar dacă Bram nu a vizitat vreodată România, cărțile la care el a făcut referire au fost scrise de autori care călătoriseră aici.

Ce locuri din România ați recomanda pentru fanii lui Bram Stoker?

Fanii lui Dracula sunt cu siguranță atrași de Castelul Bran, ce are o reputație mondială ca fiind Castelul lui Dracula. Deși Vlad Țepeș nu a condus vreodată de acolo, la Bran era un punct important de trecere între Valahia și Transilvania în timpul domniei sale, așa că e posibil ca domnul să fi vizitat Branul de mai multe ori. Știu că Bram Stoker a văzut două schițe ale Castelului Bran, cunoscut pe atunci drept Castelul Torzburg, în două cărți pe care le-a folosit în documentările sale pentru „Dracula“. Eu cred că cel mai probabil Bram a folosit aceste schițe ca modele pentru descrierile exterioare ale ficționalului castel al lui Dracula. Actuala locație a ficționalului castel din romanul lui Bram este pe vârful Izvorul din Parcul Național Călimani, nu departe de Pasul Bârgău.

Sunt și alte locuri menționate în roman, precum Cluj-Napoca sau Bistrița.

Farmecul satelor cu biserici fortificate

Ce locuri din România sunt cele mai captivante pentru dumneavoastră?

Este o întrebare foarte dificilă (râde). Chiar dacă nu este un locul asociat cu ficționalul conte Dracula, este locul de naștere al lui Vlad Țepeș „Dracula“, îmi place să vizitez de fiecare dată fermecătoarea citadelă a Sighișoarei, în special seara sau dimineața devreme. Îmi plac mult, de asemenea, micile sate săsești cu biserici fortificate, precum Viscri şi Criț.

Care era impresia dumneavoastră despre România înainte de a ajunge aici și care este impresia acum?

Nu știam la ce să mă aștept. Acum am deja 14 vizite în România la activ. Îmi plac orașele mai mici, precum Brașov și Sibiu, și satele saxone mici, precum Viscri. Ador Munții Carpați, iar castelele conservate arată foarte bine, precum Castelul Huniazilor. Este un sentiment minunat al amestecului lumii vechi de la sate cu lumea modernă din orașe.

Turismul, talisman norocos

Cum vedeți România ca brand turistic?

România are foarte multe de oferit ca destinație turistică, și nu doar Castelul Bran și legenda lui Dracula. România are mult mai multe de oferit în afară de superstițiile medievale asociate cu strigoi, Nosferatu și vampiri. Originile superstițiilor populare sunt interesante. Însă țara dumneavoastră are suprafețe întinse de frumuseți naturale, munți minunați, sate fermecătoare, oameni prietenoși, mâncare excelentă și vinuri și beri foarte bune.

Organizați excursii în România pentru turiștii străini, pe urmele lui Dracula. Care sunt cele mai neobișnuite întrebări pe care le primiți de la turiștii străini privind contele și țara noastră?

Sunt ghid în tururi organizate de Experience-Transylvania, o agenție de turism cu sedii la Stockholm și Sibiu. Mă simt foarte bine arătându-le turiștilor multe aspecte ale țării dumneavoastră minunate. Unii turiști sunt curioși legat de evoluția României după perioada comunistă. Alții sunt fascinați de legăturile cu vampirii. Iată câteva dintre întrebările interesante ce mi s-au pus: „Cum de a descris Bram Stoker atât de bine România fără să o fi vizitat vreodată?“, „Cum se simt românii când văd că Dracula a devenit un simbol global?“, „Unde e mormântul lui Vlad Țepeș?“.

Scriitori și regizori au șters granițele între realitate și ficțiune până în punctul în care mulți au ajuns să creadă că Vlad Țepeș și contele Dracula reprezintă una și aceeași persoană. Cât de important este în opinia dumneavoastră să îi separăm pe cei doi și să le explicăm românilor și turiștilor străini povestea așa cum trebuie?

Cred că este foarte important să arătăm atât asemănările, cât și diferențele între contele Dracula creat de Bram Stoker și personajul istoric real Vlad Țepeș, precum și locurile asociate cu aceștia. Iar dacă acest lucru va fi făcut cum trebuie, va crește magnitudinea turismului internațional în România. Cred că Bram a combinat elemente legate atât de Vlad Țepeș, cât și de Henry Irving, jucând rolul lui Mefisto din piesa „Faust“, cu mai multe superstiții din Transilvania pentru a crea acest personaj supranatural. Știu ca Bram Stoker a văzut referințe legate de adevăratul Vlad Țepeș „Dracula“ în două cărți în Biblioteca din Londra, unde era descris ca un luptător plin de succes și sângeros, însă acolo nu era vreo referire la domnul român ca fiind vampir. Însă Bram căuta o persoană reală, cu o poveste credibilă, pentru a o transforma în ficționalul conte Dracula.