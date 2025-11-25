Video Un mister vechi de peste 25 de ani a fost elucidat în timpul golirii Lacului Vidraru: „Au cărat-o prin tunelurile dacice/Exportă apa la francezi”

Golirea controlată a Lacului Vidraru a scos la iveală un mister vechi de peste 25 de ani: epava unui vapor turistic dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață. Imaginile spectaculoase au devenit virale.

Construcția metalică, puternic degradată, păstrează însă forma originală a ambarcațiunii, care era folosită pentru transport și agrement pe lac. Localnicii îl consideră un simbol al turismului de altădată, dispărut brusc după o furtună puternică din anii ’90, perioadă despre care există puține informații oficiale.

Echipa tehnică care supraveghează lucrările la baraj consideră descoperirea un eveniment rar. „Lacul Vidraru nu a fost niciodată golit la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza epava pentru a înțelege împrejurările dispariției și starea tehnică a vaporului”, a declarat un reprezentant al echipei, pentru ziaruldemuscel.

Imaginile realizate de Ionuț Ghiță au devenit virale pe rețelele sociale.

„Exportă apa la francezi. Câtă prostie în țara asta!”, a scris un internaut.

„La francezi este toată apa. Doamne ce rău am ajuns ne-au vândut cu totul”, a adăugat altul.

„Au cărat-o prin tunelurile dacice”, a spus altcineva.

„Au zis nemții că vin și ei să ia apă de la hidrocentralele porțile de fier, că doar Dunărea de la ei izvorăște!”, a mai spus un utilizator

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, a informat compania.