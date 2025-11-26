O luptătoare irlandeză de top în MMA, Sinead Kavanagh, a fost reținută după ce a agresat doi polițiști spanioli într-un avion Ryanair care zbura de la Gran Canaria spre Dublin. Incidentul a avut loc luni seara, 24 noiembrie, înainte ca avionul să decoleze, în jurul orei 19:30, ora locală.

Sursa video: X/@AUGC_Comunica

Echipajul avionului a raportat comportamentul „violent” al lui Kavanagh și a cerut intervenția Gărzii Civile pentru a o evacua. „Pilotul a solicitat prezența poliției din cauza a doi pasageri care cauzau probleme la bordul unui avion care urma să decoleze”, a declarat un purtător de cuvânt al Gărzii Civile pentru The Sun. „Ofițerii urmau să îi identifice și să îi dea jos din avion, deoarece pilotul decisese că nu vor zbura.”

Potrivit presei spaniole Atlántico Hoy și Canarias 7, sportiva de 39 de ani ar fi lovit repetat cei doi agenți în timp ce aceștia încercau să o imobilizeze în culoarul avionului. În imaginile surprinse de un alt pasager și obținute de Atlántico Hoy, Kavanagh este văzută luptând cu polițiștii, în timp ce o femeie strigă: „Nu faceți asta! Vă rog!”

Răniți și concediu medical

Cei doi polițiști, o femeie și un bărbat, au fost răniți în timpul altercației. Unul dintre ei a fost plasat în concediu medical, iar celălalt se află de asemenea sub monitorizare. Kavanagh a fost arestată și reținută în celula aeroportului, iar marți, 25 noiembrie, a apărut în fața instanței din Telde, Spania, fiind eliberată pe cauțiune. Ea rămâne sub anchetă pentru agresiune asupra unui polițist și rezistență la arest.

Cine este Sinead Kavanagh

Kavanagh este o luptătoare MMA cunoscută internațional, câștigătoare a cinci titluri de campioană. Originară din Dublin, ea a trecut de la boxul amator la arte marțiale mixte și concurează în mod regulat în divizia featherweight din Bellator MMA. Face parte din echipa SBG Ireland și este prietenă cu fostul campion UFC Conor McGregor. În prezent, ocupă locul 8 la categoria sa în clasamentul mondial.

Reacția autorităților

Asociația Unificată a Gărzii Civile a catalogat incidentul drept „rușinos”, reclamând lipsa resurselor în fața unui atac de acest tip: „Fără barieră de protecție. Agresorul liber, ofițerii în concediu medical… Noi suntem singura apărare a cetățenilor și ne confruntăm cu luptători profesioniști neînarmați și FĂRĂ RESURSE”, se arată într-o postare pe X despre incident.