search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical

0
0
Publicat:

O luptătoare irlandeză de top în MMA, Sinead Kavanagh, a fost reținută după ce a agresat doi polițiști spanioli într-un avion Ryanair care zbura de la Gran Canaria spre Dublin. Incidentul a avut loc luni seara, 24 noiembrie, înainte ca avionul să decoleze, în jurul orei 19:30, ora locală. 

Sursa video: X/@AUGC_Comunica

Echipajul avionului a raportat comportamentul „violent” al lui Kavanagh și a cerut intervenția Gărzii Civile pentru a o evacua. „Pilotul a solicitat prezența poliției din cauza a doi pasageri care cauzau probleme la bordul unui avion care urma să decoleze”, a declarat un purtător de cuvânt al Gărzii Civile pentru The Sun. „Ofițerii urmau să îi identifice și să îi dea jos din avion, deoarece pilotul decisese că nu vor zbura.”

Potrivit presei spaniole Atlántico Hoy și Canarias 7, sportiva de 39 de ani ar fi lovit repetat cei doi agenți în timp ce aceștia încercau să o imobilizeze în culoarul avionului. În imaginile surprinse de un alt pasager și obținute de Atlántico Hoy, Kavanagh este văzută luptând cu polițiștii, în timp ce o femeie strigă: „Nu faceți asta! Vă rog!”

Răniți și concediu medical

Cei doi polițiști, o femeie și un bărbat, au fost răniți în timpul altercației. Unul dintre ei a fost plasat în concediu medical, iar celălalt se află de asemenea sub monitorizare. Kavanagh a fost arestată și reținută în celula aeroportului, iar marți, 25 noiembrie, a apărut în fața instanței din Telde, Spania, fiind eliberată pe cauțiune. Ea rămâne sub anchetă pentru agresiune asupra unui polițist și rezistență la arest.

Cine este Sinead Kavanagh

Kavanagh este o luptătoare MMA cunoscută internațional, câștigătoare a cinci titluri de campioană. Originară din Dublin, ea a trecut de la boxul amator la arte marțiale mixte și concurează în mod regulat în divizia featherweight din Bellator MMA. Face parte din echipa SBG Ireland și este prietenă cu fostul campion UFC Conor McGregor. În prezent, ocupă locul 8 la categoria sa în clasamentul mondial.

Reacția autorităților

Asociația Unificată a Gărzii Civile a catalogat incidentul drept „rușinos”, reclamând lipsa resurselor în fața unui atac de acest tip: „Fără barieră de protecție. Agresorul liber, ofițerii în concediu medical… Noi suntem singura apărare a cetățenilor și ne confruntăm cu luptători profesioniști neînarmați și FĂRĂ RESURSE”, se arată într-o postare pe X despre incident.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
gandul.ro
image
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Ce este numărul VIN la o maşină: unde se găseşte şi la ce foloseşte
playtech.ro
image
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Cum au ajuns cele două fete să intre cu mașina în stâlpul de pe Calea Ferentari. Şoferiţa s-ar fi luat la întrecere cu un şofer de 19 ani
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Orașele cu cele mai multe locuri de muncă disponibile. Meseriile căutate de angajatori
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Combinatul din Hunedoara Sursa Azopan ro jpg
Declinul combinatelor siderurgice din România comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât