search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

„Semaforul” care aduce pacea în familie. Cum pot negocia părinții și adolescenții limitele și libertățile

0
0
Publicat:

Un exercițiu poate ajuta părinții și copiii adolescenți să negocieze mai ușor ce este permis și să impună limite unde este cazul. Din ambele părți. Psihoterapeutul Diana Stănculeanu a vorbit în cadrul unei dezbateri care a reunit ambele generații despre exercițiul ,,semaforului".  Acesta presupune încadrarea pe culori a lucrurilor pe care părinții și copiii și le doresc sau nu unii de la ații, dar și unde sunt dispuși să cadă la înțelegere. 

Dezbaterea ,,Dialog despre încredere". În mijloc, Diana Stănculeanu FOTO Adevărul/Ana Maxim
Dezbaterea ,,Dialog despre încredere". În mijloc, Diana Stănculeanu FOTO Adevărul/Ana Maxim

Ce presupune exercițiul

Pentru a realiza exercițiul propus de psihoterapeut părinții și copiii au nevoie de o foaie de hârtie pe care să noteze mai întâi culorile semaforului.

,,Pe ,,roșu" vom pune acele lucruri pe care ca părinte dacă aș putea să le interzic, să le scot vreodată din viața copilului meu, aș vrea să fie acolo; iar adolescenții ce și-ar dori să nu mai audă sau să vadă niciodată pe părintele lui făcând. Nu interferați, nu judecați, nu trageți cu ochiul, nu judecați. Comentariile se fac la final.

Pe ,,verde" o să pună și părintele, și copilul ce dau ,,la liber". Care sunt acele lucruri pe care dacă al meu copil ar vrea să le facă oricând, oricât, oricum, sunt ok cu asta. Vă provoc să găsiți! Și să nu fie acolo ,,să facă teme". Hai să vedem, ce dau la liber pentru copilul meu. Iar copiii, la fel, pentru părinți", a explicat Diana Stănculeanu, psihoterapeut și expert național în sănătate mintală. 

,,Pe galben se joacă relația părinte-adolescent"

Mai rămâne culoarea galben. 

,,Galbenul ce semnifică la semafor? Este cumva zona de pregătire (...) Luați galbenul ca fiind o invitație la negociere și la întâlnire la jumătatea drumului. Care ar fi acele lucruri din dinamica noastră de familie în legătură cu care suntem dispuși să facem conversație și negocieri? Cumva, din experiența mea cu părinții și copii, deopotrivă, pe galben ar trebui să avem cele mai multe lucruri. Pe galben se joacă de fapt relația părinte-adolescent. De la note, oră de venit acasă, timp pe ecrane, felul în care se îmbracă etc", a spus Diana Stănculeanu.

Ce este esențial în timpul acestei negocieri? Ascultarea. 

,,Și pentru că suntem adulți, dragi părinți, noi o să dăm exemplul ascultării. Și o să-i ascultăm pe ei, copiii, amintindu-ne că sunt în această perioadă de vârstă în care au nevoie să se descopere pe sine, să învețe cine sunt. Și apoi și copilul va asculta, apropo de ce are părintele de spus. (...)  Atenție că din negociere riscul este că nimeni nu va ieși complet fericit. Dar, în același timp, nimeni nu va ieși complet nefericit. De aceea este o negociere, un compromis", a atras atenția psihoterapeuta. 

Aceasta a vobit și ce a observat în cabinet când părinții și copiii au făcut exercțiul: 

,,Ce pot să vă spun că pun de obicei părinții pe roșu este lista lor de coșmaruri parentale. ,,să am un copil în siguranță, să nu abandoneze școala, să nu ajungă un delicvent, să nu aibă copii la 15 ani". Ce le e cel mai teamă că ar putea să se întâmple dacă renunță la control.

De multe ori, tot ce ajunge la copii sub formă de control este tot ce știe sau poate să facă un părinte ca să se asigure că sunt în siguranță. Doar că uneori ia forma controlului.

Verdele se naște foarte greu, și de o parte, și de alta".

Incertitudinea, normală la vârsta adolescenței

Diana Stănculeanu a vorbit și despre așteptările pe care părinții le au de la copii și stigmatizarea unor lucruri firești în procesul de creștere. 

,,Ce aud eu de la părinți adesea - și aud și de la adolescenți - este această etichetă legată de <<copilul meu are foarte puțină încredere în el însuși/ea însăși>>. Iar de la adolescenți aud multă nesiguranță. Și de multe ori stigmatizăm această lipsă de siguranță, aceste îndoieli, aceste incertitudini. care sunt foarte neplăcute ca trăiri emoționale, dar sunt foarte firești în etapa asta de vârstă. Dacă plecăm de la premisa că adolescența este această perioadă de tranziție, în care misiunea adolescentului este să afle cine e el și ce îl motivează pe el în viață. (..) E ok să n-ai răspunsuri, e ok să ai zile proaste". 

O altă capcană în care pot cădea părinții este aceea de a încerca să-i transforme pe copii în variantele lor îmbunătățite. O dorință care vine tot din nevoia de a proteja. Dar care nu o face abordarea corectă. 

,,Biologia ne învață că toată creșterea se face pe durere. Când creștem, ne facem mari, ne dor articulațiile. Procesele de creștere se fac pe disconfort. Și probabil că este și una dintre misiunile părinților să contribuie la disconfortul copiilor, pentru că învățarea și creșterea înseamnă noutate, înseamnă să ies din ceea ce știu deja. Dacă ne-am crește copiii să fie mini-copiile noastre, umanitatea s-ar opri din evoluție, totul ar rămâne la fel.

Cred că de multe ori în perioada asta foarte complicată a adolescenței ne e greu unii cu ceilalți. Le este greu și părinților cu copiii și le este greu și adolescenților cu părinții lor. Ăsta e punctul comun. O parte din acest greu vine din faptul că ne dorim, ca părinți, ca adolescenții să învețe din greșelile pe care noi le-am făcut și din ceea ce le spunem lor că deja este stabilit sau nu este stabilit; ne este foarte greu să vă vedem în zona asta de incertitudine și uneori de neputință și am vrea să vă scutim de acest lucru; ce nu realizăm este că uneori fix în procesul de a vă scuti de acest lucru vă împiedicăm să vă duceți misiunea voastră mai departe. Iar povestea asta este de când lumea", a spus Diana Stănculeanu, în cadrul dezbaterii ,,Dialog despre încredere", organizat de comunitatea ,,Zbor".

Citește și: „Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem”. Cum se formează atașamentul și de ce ne însoțește toată viața

La eveniment au fost prezenți părinți și copii, în dialog cu reputata psihoterapeută, dar și cu Tudor Chirilă. 

Dezbaterea ,,Dialog despre încredere" FOTO Adevărul/ Ana Maxim
Dezbaterea ,,Dialog despre încredere" FOTO Adevărul/ Ana Maxim

Ce este comunitatea ,,Zbor" și ce oferă tinerilor

,,Zbor" este un program pentru tinerii cu vârste între 14 și 25 de ani, care oferă o serie de activități, ateliere și evenimente  cu acces liber și gratuit. Hub-urile ,,Zbor" funcționează în nouă orașe: Constanța, Iași, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Cluj-Napoca, Baia Mare, Vaslui și Timișoara. 

,,În hub-urile Zbor, tinerii găsesc un spațiu sigur în care pot explora, experimenta, colabora și accesa resurse educaționale. (...) Evenimentele și activitățile din huburi sunt în continuă dezvoltare, în funcție de feedback-ul și interesele comunității, de ceea ce își doresc tinerii să învețe și să descopere.

ZBOR are o curriculă de educație non-formală, structurată în jurul a cinci piloni: educație financiară, antreprenoriat, sustenabilitate, competențe digitale și dezvoltare personală, dar pe lângă asta construim un program relevant de evenimente și întâlniri cu oamenii, domeniile și activitățile care contează pentru tineri și economia viitorului", spune Nicoleta Deliu, directorul de comunicare al proiectului. 

Întâlniri sunt organizate și în alte orașe, precum București. 

,,Adolescenții vor să se simtă auziți, văzuți, înțeleși"

,,Cred că cea mai mare nevoie pe care o are un adolescent este sentimentul de apartenență, care vine automat și cu o validare de sine. Auzim tot mai des că tinerii petrec foarte mult timp în social media și, de multe ori, uităm de ce au acestea un succes atât de mare, mai ales în rândul generației Z. Ei caută acest sentiment de apartenență, vor să se simtă auziți, văzuți, înțeleși. Nevoia este aceeași, dar s-a schimbat modul în care tinerii au parte de acest sentiment de apartenență. Ei caută pe cineva ca ei pentru a-și putea valida propriile valori", spune Ana Radovici, communituy manager Zbor. Are 23 de ani așa că nu demult a trecut prin aceleași provocări.

Un lucru pe care mulți adulți îl uită este cât de mult contează părerile celorlalți la vârsta adolescenței. 

,,La această vârstă, în care încă îți șlefuiești principiile și îți formezi coloana vertebrală, opiniile celor din jur pot avea un mare impact asupra viziunii personale. Inclusiv ceea ce vedem în mediul online ne influențează foarte mult în luarea unor decizii. De aceea este important să îți asculți vocea interioară", le transmite Ana tinerilor. 

Citește și: „Cel mai greu nu a fost antrenamentul, ci abuzul” – Mărturia cutremurătoare a unei foste sportive despre dramele nevăzute ale performanței
Ana Radovici FOTO Facebook
Ana Radovici FOTO Facebook

Iar adulților le vorbește despre importanța încrederii pe care trebuie să le-o ofere copiilor:

,,Este esențial pentru un tânăr să primească încredere. Lipsa ei duce la inhibiții, abateri, descurajări. Este o vârstă la care îți permiți să visezi, dar dacă nu ai încredere poți pierde această etapă atât de frumoasă a vieții. Un tânăr ar trebui să fie încurajat să se exprime, să experimenteze și să încerce din nou. Asta îl face să aibă încredere în sine, ceea ce va deveni un pilon în viața personală".

De ce e nevoie de comunitate pentru tineri

Pe idee importanței exprimării și validării merge și Nicoleta Deliu. 

,,Recent, am făcut o cercetare împreună cu cei de la Cult Market Research, care ne-a arătat că deși 61% dintre tineri au încredere în ei, aproape la fel de mulți (57%) se blochează când trebuie să își susțină ideile în public. Încrederea există în interior, dar expunerea, teama de evaluare și lipsa spațiilor sigure de exprimare rămân bariere majore. (...)

În plus, tot această cercetare ne-a arătat că încrederea se construiește în relație și interacțiune, nu în izolare. Familia rămâne un pilon important, dar tinerii au nevoie și de comunități care să-i valideze, să-i provoace și să le dea contextul de a se exprima. Activitățile din ZBOR, cu ce înseamnă ateliere, proiecte de echipă, sesiuni de mentorat, discuții deschise, creează aceste contexte. Ele îi ajută pe tineri să își găsească vocea, să capete curajul de a se exprima și să transforme încrederea interioară într-o resursă pentru viitor". 

Pentru a afla de proiectele și evenimentele Zbor, tinerii pot descărca aplicația, din AppStore. Și aceasta este gratuită. 

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
digi24.ro
image
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
stirileprotv.ro
image
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
gandul.ro
image
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
mediafax.ro
image
Superba jucătoare de tenis care a bifat o apariție surprinzătoare. Fanii nu au recunoscut-o, e foarte îndrăzneață
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Dennis Man, 88 de minute în Liverpool - PSV 1-4! Nota primită după victoria istorică de pe Anfield
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Câți bani primești dacă îți iei concediu medical în 2025, în funcție de salariu
playtech.ro
image
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel amenință România! Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până la finalul săptămânii
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
O nouă tranșă de tichete de energie! Ministrul Muncii dă vestea pentru peste 680.000 de familii
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
ASIGURARE DACIA ROMANIA Detaliu imobil 2, Dogaarilor, 34 jpg
Plăcuțele vechi și istoria ascunsă a Bucureștiului - un proiect de arheologie urbană inedit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât