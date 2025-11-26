Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finanțare ilegală: Curtea de Casație îi respinge ultimul recurs

Curtea de Casație a respins recursul depus de Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, confirmând condamnarea fostului președinte francez pentru finanțare ilegală a campaniei prezidențiale din 2012.

Curtea de Casație a analizat miercuri, 26 noiembrie, recursul depus de Nicolas Sarkozy, o ultimă șansă de a răsturna condamnarea din dosarul Bygmalion, dosar care a revenit în prim-plan după cutremurul politic generat de încarcerarea fostului președinte.

Contrar recomandării avocatului general, instanța supremă a validat recursul, dar doar pentru a confirma în totalitate decizia instanței inferioare. „Curtea de Casație confirmă decizia curții de apel care a condamnat un candidat la alegerile prezidențiale, directorul său de campanie și doi directori ai partidului politic care îl susținea pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale”, se arată în comunicatul instanței.

Cum funcționa mecanismul de finanțare ilegală

Nicolas Sarkozy era acuzat că a beneficiat, în calitate de candidat, de finanțare politică ilegală în timpul campaniei pierdute din 2012. Ancheta a stabilit că cheltuielile au atins 42,7 milioane de euro, aproape dublul plafonului legal. Pentru a ascunde depășirea de aproximativ 20 de milioane de euro, ar fi fost creat un sistem de facturi false prin firma de comunicare politică Bygmalion și filiala acesteia, Event & Cie.

Potrivit presei franceze, Event & Cie factura către partidul UMP (actualul LR) cheltuieli care aparțineau, în realitate, campaniei lui Sarkozy. Fostul șef al statului nu a fost însă acuzat că ar fi gestionat sistemul de facturi false, ci că ar fi fost beneficiar al finanțării ilegale.

Condamnarea confirmată

Fără a rejudeca faptele, Curtea de Casație a verificat doar legalitatea deciziei din apel, pronunțată pe 14 februarie 2024. Aceasta stabilea o pedeapsă de un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare. În primă instanță, în 2021, Sarkozy fusese condamnat la un an de închisoare cu executare.

În fața magistraților, fostul președinte a continuat să respingă acuzațiile, contestând „cu vehemență orice răspundere penală” și denunțând „fabulele” și „minciunile”.

Pedeapsa stabilită în apel prevede măsuri de adaptare a executării, precum brățară electronică sau regim de semi-libertate.

Un alt proces în așteptare

Decizia de miercuri se suprapune cu un alt dosar sensibil pentru fostul șef al statului: cel privind presupusa finanțare libiană a campaniei sale din 2007. Procesul în apel este programat între 16 martie și 3 iunie. În acest caz, Sarkozy a fost condamnat în primă instanță, pe 25 septembrie, la cinci ani de închisoare cu executare. A petrecut trei săptămâni în detenție înainte de a fi eliberat sub control judiciar.