Cui i-e frică de Dracula? Cel mai important mit modern este plasat în România, dar nu profităm îndeajuns

Profesorul Marius Crișan, de la Universitatea de Vest din Timișoara, unul din importanții cercetători ai fenomenului Dracula din țara noastră, crede că România nu face suficient pentru acest brand național.

Dracula este fără îndoială unul din cele mai puternice branduri ale României. Orice străin dacă e întrebat ce știe despre România, primul lucru care-i vine în minte este Dracula, personajul romanului cu aceiași nume, scris în 1897 de autorul irlandez Bram Stoker.

Personajul principal al romanului, contele Dracula a devenit unul dintre cei mai renumiți vampiri din literatură și din filme. Despre mitul Dracula și munca de șapte ani a scriitorului irlandez Brame Stoker, s-au scris multe cărți, s-au publicat studii literare, s-au făcut cercetări.

Unul din cei mai importanți specialiști în „Dracula“ din România este Marius Crișan, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara. Mai întâi și-a dat doctoratul în Filologie, la Universitatea din Torino, cu tema: „Imagining Transylvania: The Construction of a Mythical Space from Stoker’s Prededcessors to Dracula”. A scris apoi a scris cărțile „The Birth of the Dracula Myth: Bram Stoker’s Transylvania” și „Impactul unui mit: Dracula şi reprezentarea ficţională a spaţiului românesc” și a coordonat volumul „Dracula: An International Perspective, Palgrave Macmillan, Springer, Nature”.

„În primul rând aș zice că totul a pornit de la pasiunea mea pentru literatură. E pasiunea pentru literatura care vorbește despre țara noastră, despre imaginea țării noastre. Scopul meu este să folosesc mitul Dracula ca o modalitate de promovare a valolorilor spirituale românești. Am studiat câțiva ani buni în străinătate, am făcut și un doctorat în Italia. Toată lumea mă întreba același lucru despre România. Care e povestea cu Dracula. Am studiat notele lui Bram Stoker pentru romanul Dracula, ce și-a notat și ce a scris despre Transilvania aceasta imaginară”, a declarat Marius Crișan, care face parte din comitetul științific al Congresului Dracula.

Dracula e confundat cu Vlad Țepeș

Dracula este un personaj fictiv, un conte din Transilvania (pe atunci în imperiul Austro-Ungar), un vampir nemuritor, bătrân de secole, care se pretinde a fi un secui descendent al hunului Attila. El locuiește în ruinele unui castel situat undeva în Munţii Carpaţi. Stoker a evitat cu grijă să creeze o legătură istorică reală între personajul său Contele Dracula şi personalitatea istorică a lui Vlad Ţepeş, prințul Valahiei, cu care adesea confundat.

„Am avut acces la copii ale surselor lui Bram Stoker și evident am citit și cărțile de călătorie despre Transilvania, pe care Stoker le-a citit. Am văzut această oglindă: ce și-a notat și ce a scris, felul în care el a îmbinat niște elemente reale într-o manieră creativă. A fost atâta de credibil încât atunci când a dat un interviu despre Dracula, jurnalista i-a zis: <Domnule Stoker, atât de bine descrieți dumneavostră această Transilvania, încât cititorul chiar are impresia că este acolo>. Ei bine, el nu a fost niciodată, dar a citit aceste jurnale de călătorie și a inclus toate aceste elemente reale. În cercetarea mea am urmărit să văd felul în care imaginea Transilvaniei s-a perpetuat în filme, dar și în alte texte literare care au continuat stereotipul Transilvaniei ca spațiu al vampirilor”, a mai spus Crișan.

Transilvania lui Brame Stoker este un spațiu mitic

În descrierea imaginarului castel al lui Dracula, Brame Stoker pleacă de la o prezentare a Castelului Bran disponibilă în Anglia sfârşitului de secol XIX. Castelul de pe coperta primei ediţii a romanului „Dracula”, seamănă izbitor de bine cu Castelul Bran.

„Am explicat în toate cărțile mele. Transilvania lui Bram Stoker este un spațiu mitic. La fel ca zeii din Olimp. E un spațiu care are câteva elemente reale. Stoker a cules elemente din aceste cărți cu penseta. A citit, și-a notat. De asta apare numele localității Bistrița, Pasul Bârgăului etc. Câteva denumiri geografice. Nu-l interesa nici geografia, nici istoria. Ce-l interesa era să creeze un spațiu fantastic. Dracula este unul dintre cele mai importante mituri moderne. Poate cel mai important mit modern a fost plasat pe teritoriul țării noastre”, a mai spus Marius Crișan.

Brame Stoker a făcut un bine României

Marian Crișan susține că România nu profită la maxim de brandul Dracula. Din contră, unii cred că e ceva rușinos să te lauzi cu legenda unui vampir.

„Mi-au spus profesori respectabili de literatură că omul ăsta a jignit țara noastră. Ei bine, ceea ce încerc eu să fac este să arăt că Bram Stoker nu a jignit în niciun fel România. Uneori e singurul lucru pe care-l știu străinii despre România. Cât am fost în străinătate am încercat să le vorbesc despre Eminescu, despre Camil Petrescu – mi-au spus că e foarte frumos ce le spun eu, dar nu vrei să ne spui ceva despre Dracula? Asta mă întrebau nu oameni de pe stradă, ci profesori universitari din Olanda, Suedia, Italia. De fapt prin atragerea atenției asupra țării noastre, Bram Stoker a făcut un bine. Ne-a dat un subiect pe care noi să-l ducem mai departe, pe care noi să-l promovăm, noi să-l dezvoltăm. Din păcate aceste abordări nu se fac într-un mod sistematic. Mai e mult de lucru. E necesar ca cei care sunt aproape de fenomenul Dracula să se unească, să se adune, să se citească unii pe alții”, a mai declarat Crișan.

Descoperirea locației gândite de Brame Stoker

Mai mult, stră-strănepotul lui Bram Stoker, Dakre Stoker, și regizorul brașovean Corneliu Țepeluș, au realizat un documentar intitulat „În căutarea castelului lui Bram Stoker: Castelul lui Dracula”, în care susțin că au descoperit adevărata locație la care s-a gândit Brame Stoker.

„Prima dată Bram Stoker a ales ca spațiu Stiria, în Austria. Dar stând în bibliotecile din Londra, a găsit o carte, <Țara de dincolo de păduri>, scrisă de o scoțiancă. I-a plăcut și a mutat povestea în Munții Călimani. El căuta un masiv vulcanic, pentru că spunea că spiritele rele vin din măruntaiele pământului. În 2012, un cercetător olandez, Hans de Roos, dintr-o întâmplare a descoperit niște scrieri de mână al lui Bram Stoker, în care scrie unde este castelul fictiv al lui Dracula, în Munții Călimani. Am filmat acest documentar în locația fictivă al lui Dracula. Căliman e pe patru județe: Suceava, Harghita, Bistrița și Mureș. Am urcat pe Călimani și am găsit o căzătură de pietre care seamănă cu un castel dărâmat și am pus o placă de inox pe care scrie: <Aici a localizat Bram Stoker castelul fictiv al lui Dracula>. România ar trebui să se focuseze mult mai mult pe partea asta de brand Dracula”, a spus regizorul Corneliu Țepeluș.

Cel mai mare festival Dracula este organizat la Whitby, în Anglia. Cei de acolo au profitat pentru că este locul în care, conform poveștii lui Bram Stoker, Dracula ajunge cu vaporul.