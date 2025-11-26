Mii de oameni au protestat la Sofia împotriva proiectului de buget pe 2026: „Nu vrem o Bulgarie a afacerilor dubioase”

Câteva mii de bulgari au ieșit miercuri în stradă, în fața Parlamentului de la Sofia, pentru a manifesta împotriva proiectului de buget pentru 2026, despre care spun că ascunde practici corupte, în ciuda creșterilor salariale prevăzute pentru sectorul public și a majorărilor de taxe.

Protestatarii au înconjurat clădirea legislativului și au încercat să blocheze ieșirea deputaților, strigând „Demisia” și „Mafia”. Demonstrația a fost organizată de alianța pro-europeană CC/BD, cu sprijinul formațiunilor de extremă dreapta.

„Nu am văzut o reducere a criminalității care să justifice majorările de fonduri pentru Ministerul de Interne. În opinia mea, acești bani vor fi folosiți pentru cumpărarea de voturi”, a spus Maria Sirakova, în vârstă de 50 de ani.

Și tinerii s-au alăturat protestelor. „Proiectul de buget nu face decât să reducă dorința de a investi în sectorul privat. Am ales să rămân în Bulgaria, dar nu într-o Bulgarie a afacerilor dubioase”, a afirmat Ivana Ivanova, studentă la drept.

Manifestanții acuză instituțiile responsabile de gestionarea finanțelor publice că sunt depășite și profund corupte, într-o țară care rămâne cea mai săracă din Uniunea Europeană. Bugetul urmează să fie adoptat în prima săptămână din decembrie, cu doar o lună înainte ca Bulgaria să intre oficial în zona euro, la 1 ianuarie.

Comisia Europeană a avertizat recent că deficitul bugetar al Bulgariei ar putea ajunge la 4,3% din PIB în 2027, pe fondul creșterii investițiilor în apărare. Guvernul de la Sofia susține însă că obiectivul principal rămâne menținerea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, în conformitate cu regulile europene.

Bulgaria este condusă, din ianuarie, de o coaliție formată din partidul conservator GERB, socialiști și formațiunea „Există un astfel de popor”. Țara se situează, potrivit Transparency International, pe primul loc în UE la nivelul percepției corupției.