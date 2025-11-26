BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar

Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE).

Băncile sun t îndemnate să își urmărească expunerea la dolar de când tarifele impuse de președintele american Donald Trump și presiunile sale asupra Rezervei Federale au zdruncinat încrederea în moneda de rezervă mondială în primăvară.

În cea mai recentă analiză a stabilității financiare a BCE, mesajul s-a accentuat: puținele bănci mari din zona euro active în dolari trebuie să se pregătească.

„Ar putea fi nevoie de o marjă de capital pentru a absorbi... o volatilitate valutară mai mare și riscul de credit al contrapartidei”, a precizat BCE în raportul bianual. „Băncile ar trebui să dețină active lichide în dolari americani pentru a contrabalansa ieșirile și a acționa ca un intermediar stabilizator.”

Raportul privind stabilitatea financiară (FSR), întocmit de experții BCE în stabilitate financiară, nu constituie recomandări obligatorii pentru băncile aflate sub supravegherea sa. Cu toate acestea, acesta subliniază profundă îngrijorare a factorilor de decizie politică cu privire la lichiditatea în dolari .

BCE a declarat că operațiunile în dolari sunt concentrate în rândul greilor globali ai blocului comunitar. Aceștia sunt BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, Groupe BPCE și ING, Banco Santander și Societe Generale, potrivit Reuters.

Afacerea include de obicei împrumuturi pe piețele monetare din SUA pentru a finanța fonduri speculative sau vânzarea de swap-uri valutare (FX) către asigurători, fonduri și corporații pentru a-și acoperi expunerea la dolar.

Scenariul de coșmar

Pentru a compensa propriul risc valutar, aceste bănci adoptă adesea o poziție opusă față de creditorii globali prin intermediul unor swap-uri care apar rareori în bilanțuri.

„Refinanțarea acestor poziții poate deveni dificilă în perioadele de stres pe piețele de swap valutar”, a declarat BCE.

Un scenariu de coșmar – neelaborat în evaluare – ar fi ca Fed să închidă linia de lichiditate de urgență către BCE, eliminând un mecanism de protecție pe care băncile s-au bazat de la criza financiară.

Deocamdată, BCE observă doar o neconcordanță „limitată” între activele și pasivele în dolari, unele bănci utilizând acorduri de răscumpărare (repo) pentru a alinia scadențele. Dar a avertizat că aceste strategii „nu elimină complet riscul de lichiditate”.

„Într-un scenariu extrem, ieșirile de dolari ar putea epuiza capacitatea acestora de a atrage numerar prin contracte repo, swap-uri valutare și vânzarea acestor active”, a declarat BCE.

Datele BCE arată că băncile din zona euro dețineau titluri în dolari în valoare de 681 de miliarde de euro (788,53 miliarde de dolari) și au împrumutat echivalentul a 712 miliarde de euro în moneda americană la sfârșitul anului trecut.