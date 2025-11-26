search
Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit tichete de energie pentru luna octombrie

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că peste 680.000 de familii și persoane singure au beneficiat pentru luna octombrie de o nouă tranșă de tichete de energie.

„Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranșă de tichete de energie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Manole, sprijinul este deosebit de important pentru familiile vulnerabile, mai ales acum, pe măsură ce se apropie perioada rece și cheltuielile pentru utilități cresc.

Ministrul a îndemnat totodată persoanele eligibile să continue înscrierile pentru a beneficia de tichete: „Îi încurajez pe toți cei care îndeplinesc condițiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poștale sau la primării”, a mai transmis Florin Manole.

