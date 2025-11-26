Parlamentul a respins proiectul privind pensiile magistraților, care a fost declarat neconstituțional de CCR

Parlamentul a respins, în ședința de plen comun, legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Inițiativa a fost declarată neconstituțională de CCR, context în care Guvernul va veni cu un nou proiect.

Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale, a primit un vot de respingere.

Au fost 246 „pentru” 78 „contra” 31 de abțineri. 5 parlamentari nu au votat. Legea a fost respinsă au votat raportul de respingere.

Comisiile juridice din Parlament au reexaminat Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ședința comună, desfășurată în data de 26 noiembrie 2025, transmițând un raport de respingere în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

Guvernul propune o nouă inițiativă. Potrivit noului proiect, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Proiectul extinde și tranziția la 15% privind vârsta de pensionare de 65 de ani.