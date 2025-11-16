search
Video 17 noiembrie: 1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, calea navigabilă ce unește Marea Mediterană cu Marea Roșie

0
0
Publicat:

Ziua de 17 noiembrie este marcată de diverse evenimente în istoria lumii: în 1869, este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind Marea Mediterană cu Marea Roșie. Pentru cehi și slovaci, ziua de 17 noiembrie are o semnificație profundă: marchează începutul Revoluției de Catifea.

Canalul a fost inaugurat oficial pe 17 noiembrie 1869. FOTO: Facebook
Canalul a fost inaugurat oficial pe 17 noiembrie 1869. FOTO: Facebook

1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind Marea Mediterană cu Marea Roșie

În anul 1858, Ferdinand de Lesseps a fondat Compania Canalului Suez, având ca scop principal construirea unui canal care să lege Marea Mediterană de Marea Roșie. Lucrările au început în 1859 și s-au încheiat după un deceniu, canalul fiind inaugurat oficial pe 17 noiembrie 1869.

Ruta maritimă oferea navelor o cale directă între Oceanul Atlantic de Nord și Oceanul Indian de Nord, prin Marea Mediterană și Marea Roșie, eliminând necesitatea ocolirii Capului Bunei Speranțe. Astfel, distanța de călătorie dintre Marea Arabiei și Londra s-a redus cu aproximativ 8.900 de kilometri.

Canalul Suez se întinde pe o lungime de 193 de kilometri, între Port Said, la nord, și orașul Suez, la sud. Deși nu urmează cea mai scurtă linie peste istm (care măsoară doar 121 km), traseul canalului traversează mai multe lacuri naturale: Lacul Manzala, Lacul Timsah și Bitter Lakes – cunoscute ca Marele Lac Amar și Micul Lac Amar. 

120.000 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor. Aceste pierderi de vieți omenești sunt o mărturie a prețului uriaș plătit pentru a face posibilă construcția canalului.

1942: S-a născut Martin Scorsese, regizor american de film

Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, în Queens, New York, este considerat unul dintre cei mai importanți regizori ai tuturor timpurilor. Cu un stil inconfundabil, intens și adesea brutal de sincer, așa cum este descris de critici, Scorsese a explorat teme precum moralitatea, violența, religia și lupta interioară a omului modern. Filmele sale nu sunt simple povești, ci adevărate reflecții asupra naturii umane și a societății americane.

Martin Scorsese și Robert de Niro. FOTO: Profimedia
Martin Scorsese și Robert de Niro. FOTO: Profimedia

De-a lungul carierei sale, Scorsese a oferit lumii capodopere precum Taxi Driver, Goodfellas, Casino, The Departed (film care i-a adus primul Oscar pentru regie) sau The Irishman. Colaborările sale legendare cu actori precum Robert De Niro și Leonardo DiCaprio au redefinit standardele cinematografiei contemporane.

Dincolo de filmele de ficțiune, Scorsese s-a remarcat și ca un pasionat istoric al artei cinematografice și al muzicii. A realizat documentare remarcabile, printre care No Direction Home (despre Bob Dylan) și The Last Waltz.

1989: Începe Revoluția de catifea

Pentru cehi și slovaci, ziua de 17 noiembrie are o semnificație profundă: marchează începutul Revoluției de Catifea, momentul care a dus la prăbușirea regimului comunist instaurat în 1948. Totul a pornit la Praga, când o demonstrație studențească pașnică a fost reprimată brutal de forțele de ordine. Reacția autorităților a stârnit furia populației, care, inspirată de evenimentele din Europa de Est și de căderea Zidului Berlinului, a ieșit în număr tot mai mare pe străzi.

Cehoslovacia a trecut pașnic de la dictatură la un regim democratic. FOTO: arhivă
Cehoslovacia a trecut pașnic de la dictatură la un regim democratic. FOTO: arhivă

În doar câteva zile, aproximativ o jumătate de milion de oameni protestau în capitală, iar pe 27 noiembrie 1989, întreaga conducere a Partidului Comunist, condusă de Miloš Jakeš, și-a dat demisia.

Citește și: 10 noiembrie: 85 de ani de când România a fost lovită de un cutremur devastator, de 7,4 grade

Manifestațiile din 17 noiembrie, organizate inițial pentru a comemora Ziua Internațională a Studenților, s-au transformat într-o amplă mișcare națională pentru libertate și democrație. În decurs de câteva săptămâni, Cehoslovacia a trecut pașnic de la dictatură la un regim democratic, iar la sfârșitul lunii decembrie, Václav Havel a fost ales președinte al țării.

Ambasadorul Republicii Cehe, Jiří Šitler: „Cred că mulţi oameni percep această zi la fel ca mine – ca o cotitură fundamentală, ca începutul unei noi ere a libertăţii şi democraţiei."

1992: România obține statutul de asociat al Comunității Economice Europene

Pe 17 noiembrie, la Bruxelles, România a semnat un acord prin care a obținut statutul de țară asociată a Comunității Economice Europene (CEE), un moment important pe drumul către integrarea europeană.

Acordul a reprezentat o etapă decisivă în apropierea țării de UE. FOTO: arhivă
Acordul a reprezentat o etapă decisivă în apropierea țării de UE. FOTO: arhivă

Documentul a consfințit recunoașterea progreselor realizate de România în procesul de reformă politică și economică după prăbușirea regimului comunist.

Acordul a reprezentat o etapă decisivă în apropierea țării de Uniunea Europeană, contribuind la consolidarea relațiilor economice, politice și diplomatice cu statele membre. În anii ce au urmat, România a continuat procesul de modernizare și reformă, eforturi care au culminat cu aderarea oficială la Uniunea Europeană în anul 2007.

2019: Primul caz cunoscut de COVID-19 este al unui bărbat în vârstă de 55 de ani care vizitase o piață din Wuhan

Pe 17 noiembrie 2019, a fost înregistrat primul caz de COVID-19 la nivel mondial. Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii publicației South China Morning Post, prima persoană infectată ar fi fost un bărbat de 55 de ani din provincia Hubei, China, care vizitase o piață locală din Wuhan.

Citește și: 11 noiembrie. Ziua în care este tipărit, la Iaşi, ziarul românesc care avea să ajungă în Cartea Recordurilor ca cel mai scump din lume

Virusul s-a răspândit rapid, iar numărul infectărilor a crescut constant. Până la 15 decembrie 2019, autoritățile raportaseră 27 de cazuri, iar la 20 decembrie, numărul acestora ajunsese la 60, conform datelor citate de scmp.com.

Prima persoană infectată ar fi fost un bărbat de 55 de ani din Wuhan. FOTO: arhivă
Prima persoană infectată ar fi fost un bărbat de 55 de ani din Wuhan. FOTO: arhivă

Pe 27 decembrie, Dr. Zhang Jixian, șeful secției de pneumologie de la Spitalul Provincial Hubei, a informat oficial autoritățile sanitare chineze că peste 180 de persoane erau infectate cu noul coronavirus. Câteva zile mai târziu, pe 31 decembrie 2019, China a notificat oficial Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în legătură cu apariția mai multor cazuri de pneumonie virală în orașul Wuhan, conform datelor publicate pe site-ul who.int.

La acel moment, specialiștii au suspectat că virusul ar fi provenit dintr-o piață de pește din Wuhan, fiind transmis de la animale la oameni.

Ulterior, cercetătorii au indicat că liliacul ar putea fi sursa inițială a virusului.

Pe 11 ianuarie 2020, presa de stat chineză a anunțat primul deces cauzat de SARS-CoV-2 – un bărbat de 61 de ani care frecventa piața de fructe de mare din Wuhan, locul unde avea să înceapă una dintre cele mai mari crize sanitare din istoria recentă.

