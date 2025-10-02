search
Joi, 2 Octombrie 2025
Simptomele bizare ale noilor mutații Covid-19 sperie lumea medicală: degerături, pierdere de auz și sughiț continuu

0
0
Publicat:

Covid-19 nu se mai rezumă la tuse, febră sau pierderea gustului și a mirosului. După mai bine de trei ani de circulație, virusul continuă să surprindă prin manifestări atipice. Medicii atrag atenția că virusul s-a transformat, având simptome mai variate și uneori neașteptate.

Covid 19 are noi mutații FOTO: Arhivă, Adevărul
Covid 19 are noi mutații FOTO: Arhivă, Adevărul

Dacă la începutul pandemiei erau observate în special probleme respiratorii și oboseală accentuată, astăzi cazurile descriu o paletă mai largă de semne clinice.

„Covid este puțin ca o capră cu cinci picioare, având un triplu tropism (respirator, digestiv și neurologic), și prezintă semne din ce în ce mai atipice, chiar dacă rămân excepționale”, explică Xavier Lescure, infectolog la spitalul Bichat din Paris,  potrivit Capital.fr.

Cazurile neobișnuite continuă să fie raportate de medici. Printre cazurile neobișnuite, unii pacienți au prezentat leziuni asemănătoare degerăturilor pe degetele de la picioare, care s-au umflat și au devenit violet. 

Potrivit publicației citate, un studiu al Universității din Leeds a descris cazul unui pacient de 33 de ani, al cărui picioare „au devenit albastre fără ca temperaturile scăzute să fie cauza”.

„Acesta a avut, de asemenea, erupții cutanate pe tălpi care apăreau atunci când stătea în picioare și dispăreau când se așeza, iar senzația de greutate a picioarelor a fost însoțită de mâncărimi și furnicături”, au raportat medicii.

Potrivit studiului, aceste manifestări ar fi cauzate de un disfuncționament al sistemului nervos autonom inițiat de virus.

Covid-19 nu mai este doar tuse și febră

De asemenea, au fost raportate cazuri rare de pierdere bruscă a auzului la pacienți infectați, pe lângă pierderea mirosului și a gustului deja cunoscute și observate pe scară largă.

Un caz mai neobișnuit s-a înregistrat în Statele Unite, un bărbat de 62 de ani a avut un „sughiț continuu timp de patru zile”, potrivit The American Journal of Emergency. Conform medicilor, acest simptom ar fi o consecință a infecției respiratorii provocate de virus.

În prezent, medicii observă că simptomele Covid-19 seamănă tot mai mult cu cele ale unei gripe obișnuite, incluzând dureri de cap și febră, însă cu mai puțină oboseală decât în primele valuri ale pandemiei.

Totodată, au fost raportate cazuri de diaree, dureri musculare, conjunctivită și erupții roșii pe piele. „O parte dintre pacienți suferă și de manifestări neurologice, precum dificultăți de concentrare, probleme de vorbire sau pierderi de memorie, mai ales în cazul celor afectați de Covid lung. Manifestările rămân în mare parte ORL/respiratorii, dar observăm din ce în ce mai multe forme care se apropie de gripă: dureri de cap, febră… cu mai puțină oboseală decât inițial”, spune Xavier Lescure.

Cazurile de Covid cu noile variante Nimbus și Stratus cresc rapid în Marea Britanie și SUA, cu o rată a infectărilor și a spitalizărilor care s-a dublat de la începutul lunii august.

În România, potrivit datelor de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în săptămâna 22-28 septembrie au fost înregistrate 3.785 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19.

Sănătate

