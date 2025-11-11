search
Marți, 11 Noiembrie 2025
12 noiembrie: Ziua în care s-a născut gimnasta româncă Nadia Comaneci, o legendă a sportului internațional

0
0
Publicat:

Pe 12 noiembrie 1961 s-a născut „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci. În aceeași zi, istoria consemnează și alte momente importante: în 1869 murea scriitorul Gheorghe Asachi, în 1884 Timișoara devenea primul oraș din Europa cu iluminat public electric, iar în 1929 se năștea Grace Kelly.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

1869: A murit scriitorul român Gheorghe Asachi 

FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia

Poetul, prozatorul și dramaturg român Gheorghe Asachi s-a născut la Herța, în nordul Moldovei (azi în Ucraina) în data de 1/12 martie 1788.

Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi.

A condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul „Țiganiadei”, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu.

1878: I.L. Caragiale a citit la banchetul „Junimii”, prima sa creație dramatică, „O noapte furtunoasă”

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Ion Luca Caragiale (născut la 1 februarie S.N. 13 februarie 1852, Haimanale, județul Prahova, astăzi localitatea I. L. Caragiale, județul Dâmbovița) dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român a fost considerat de George Călinescu cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români.

 Celebra sa comedie O noapte furtunoasă” (în patru tablouri)  a apărut în revista Convorbiri literare, 1879, nr. 7 și 8, cu o elogioasă prezentare a lui Titu Maiorescu, ajungând și pe scena Operei Române, în 1935. 

Adevărata notorietate a lui Caragiale a început cu reprezentarea traducerii, după A. Parodi, a tragediei în versuri „Roma învinsă”, la Teatrul Național din București, care avusese cu puțin înainte mare succes la Paris.

Drama, în versuri superioare celor originale, fusese remarcată drept excepțională de juriul din care au făcut parte Hasdeu, Alecsandri și Maiorescu. Acest succes l-a determinat pe Eminescu, de curând redactor la „Timpul”, să-l introducă în cenaclul lui Titu Maiorescu, în care se va impune cu autoritate.

Confirmându-și promisiunile cu lectura „ Nopții furtunoase” la ședința aniversară din 12 noiembrie 1878 la Iași, Titu Maiorescu și prietenii săi au recunoscut în noul dramaturg pe scriitorul mult așteptat, cu subiecte originale, în autentic mediu românesc și în plină actualitate.

1884: La Timișoara a fost introdus, pentru prima oara în Europa, iluminatul electric al străzilor

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

1929: S-a născut Grace Kelly, prințesă de Monaco și fostă actriță

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Fosta actriță americană de film Grace Patricia Kelly (născută pe 12 noiembrie 1929 ) s-a căsătorit în aprilie 1956 cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco, denumită în mod obișnuit Prințesa Grace.

După ce a îmbrățișat o carieră în actorie în 1950, la vârsta de 20, Grace Kelly a apărut în New York City în producții teatrale, precum și în mai mult de patruzeci de episoade de producții de teatru difuzate live la începutul anilor 1950, Vârsta de Aur a Televiziunii. În luna octombrie 1953, odată cu lansarea filmului „Mogambo”, ea a devenit un star de cinema, un statut confirmat în 1954, cu un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar, precum și cu roluri principale în cinci filme, printre care „The Country Girl”, pentru care a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. După căsătoria sa cu Rainier al III-lea de Monaco a renunțat la actorie, dedicându-se noului său rol în cadrul familiei princiare de Monaco. Ea și Prințul Rainier au avut trei copii: Caroline, Albert și Stéphanie.  

1933: Hugh Gray face primele fotografii cunoscute ale monstrului din Loch Ness

loch ness

1961: S-a născut „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci, o adevărată legendă a sportului internațional

Nadia Comăneci împlinește 64 de ani.

Emblematica figură a sportului românesc și internațional a intrat in istorie ca prima gimnasta care a fost notată cu 10. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice din 1976 desfășurate la Montreal. Atunci, Nadia Comăneci a primit alte 6 note de 10 și a câștigat 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz.

Citește și: 2 noiembrie. Ziua când Armata Roșie sovietică a reprimat sângeros protestul din Budapesta

„Zeița de la Montreal” s-a născut în Onești și a început să practice gimnastică de la 6 ani, ulterior a fost inclusă în lotul național și a început să fie antrenată de Bela și Marta Karoly.

La 13 ani a înregistrat primul succes internațional, la Campionatele Europene de Gimnastică din Norvegia câștigând 3 medalii de aur și una de argint. Un an mai târziu, Associated Press a numit-o „Sportivă anului” că urmare a titlurilor obținute în toate competițiile. De altfel, Nadia a fost cea mai tânăra câștigătoare a titlului olimpic, precum și prima gimnastă care a câștigat trei ani consecutiv medalia de aur la individual la Campionatul European.

În total, a adunat 18 medalii din aur la Olimpiada, campionatele mondiale și cele europene și alte 10 din argint și bronz. S-a retras din activitate în 1984 și a activat apoi în Federația Română de Gimnastică, contribuind la antrenarea lotului feminin de junioare. Înainte cu o luna de izbucnirea evenimentelor din decembrie 1989, Nadia Comăneci a fugit din țară și s-a stabilit în Statele Unite.

S-a căsătorit în 1989 cu gimnastul american Bart Conner, iar în prezent este președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și al Comitetului Olimpic Român, și membră în alte foruri internaționale.

1982: S-a născut actrița americană Anne Hathaway

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Rolul care a consacrat-o pe Anne Jacqueline Hathaway (n. 12 noiembrie 1982), a fost Mia Thermopolis din The Princess Diaries (2001). 

Debutul său a avut loc însă pe scena de teatru, iar în anul 1999 a apărut în serialul de televiziune Get Real. Ulterior, când s-a făcut cea de-a doua parte a filmului The Princess Diaries , tot cu ea în rolul principal, a mai filmat și la Ella Enchanted, ambele pelicule în anul 2004. A mai jucat în Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada (2006) și Becoming Jane (2007). Potrivit revistei People, Anne Hathaway a avut cea mai spectaculoasă ascensiune (în 2001) , iar în 2006 a apărut pe lista celor mai frumoase 50 femei din lume.

1990: Este publicată propunerea lui Tim Berners-Lee care a dus la dezvoltarea World Wide Webului

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Tim Berners-Lee, cunoscut și ca TimBL, (n. 8 iunie 1955, Londra, Regatul Unit) este un programator englez, inventator al World Wide Web-ului. Este actualmente director al World Wide Web Consortium (W3C), organizația ce tutelează standardele Web-ului.  

Citește și: 3 noiembrie: Ziua în care a fost semnat tratatul care a pus capăt Imperiului Austro-Ungar

Tim Berners-Lee a propus pentru prima dată în (martie 1989) un sistem de management al informațiilor, care la scurt timp, cu ajutorul lui Robert Cailliau, a implementat cu succes prima comunicare HTTP între un client și un server „via Internet”. 

Primul sit web, http://info.cern.ch, creat de către Lee și ceilalți colaboratori ai săi, continuă să existe și în 2023.

2018 - Legenda benzii desenate americane Stan Lee, fiul unor imigranţi români, a murit la 95 de ani 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Stan Lee (născut Stanley Martin Lieber; n. 28 decembrie 1922, Manhattan, SUA– d. 12 noiembrie 2018, Beverly Grove, SUA) a fost un scriitor american de benzi desenate, redactor, actor, producător, editor, personalitate de televiziune. Stan Lee este creatorul personajului Spider-Man (Omul-Păianjen).

S-a născut în Manhattan/New York, chiar în apartamentul părinților săi emigrați din România. Tatăl, Jack Lieber, croitor de meserie, lucra ocazional, neavând o clientelă stabilă, iar mama Celia (născută Solomon), era casnică. În timpul crizei economice mondiale de la sfârșitul anilor ’20, familia fiind săracă, s-a mutat în Bronx, unde locuiau patru persoane într-o cameră (părinții, el și fratele mai mic).

Cu toate că era la o vârstă fragedă, câștiga un bănuț vânzând pe stradă ziarul „New York Herald Tribune”, făcând pe ușierul la Teatrul Rivoli de pe Broadway, livrând sandwich-uri funcționarilor din Rockefeller Center sau scriind rapoarte pentru presă din partea Centrului Național de Tuberculoză.

Cu ajutorul unui unchi, R. Solomon, care lucra ca textier la reviste de duzină de benzi desenate (numite popular „pulp fiction”, din cauza calității slabe a hârtiei pe care erau tipărite) și a editorului Martin Goodman, căsătorit cu o verișoară de-a lui, începe să lucreze la revista Captain America Comics. Prima lui semnătură ca textier la o bandă desenată datează din mai 1941.

Din această perioadă datează pseudonimul lui, Stan Lee, pe care mai târziu îl va legaliza ca nume. Din 1942 și până în 1945 este înrolat în US Army, la secția de propagandă militară, unde scrie, colaborează la filme militare și ocazional desenează.

Împreună cu mai mulți artiști (mai ales Jack Kirby și Steve Ditko), a creat multe caractere, cum ar fi: Spider-Man, Fantastic Four, X-Men, Avengers, Iron Man, Hulk, Thor, Daredevil, Doctor Strange, etc. A murit pe 12 Noiembrie 2018, la vârsta de 95 de ani, în Beverly Grove, SUA.

