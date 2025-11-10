11 noiembrie. Ziua în care este tipărit, la Iaşi, ziarul românesc care avea să ajungă în Cartea Recordurilor ca cel mai scump din lume

Ziua de 11 noiembrie marchează o serie de evenimente remarcabile, de la tipărirea la Iași a unui ziar devenit ulterior o piesă unică în lume, la sfârșitul Primului Război Mondial, condamnarea lui Iuliu Maniu, dar și nașterea unor personalități marcante din artă și cultură.

1858: Este tipărit, la Iaşi, un exemplar al „Zimbrulu și Vulturulu”, care a intrat în Cartea Recordurilor ca cel mai scump ziar din lume

Pe 11 noiembrie 1858, la Iași, apărea un ziar care avea să intre în istorie nu doar prin vechimea sa, ci și printr-o poveste spectaculoasă a valorii sale.

„Zimbrulu și Vulturulu”, una dintre primele publicații tipărite în limba română, a devenit, peste un secol și jumătate, cel mai scump ziar din lume, fiind vândut la licitație cu aproape 830.000 de euro.

Totul a pornit de la o întâmplare. Pentru că pachetul de ziare avea o greutate destul de mare, un angajat al Poștei din Iași a lipit, dintr-o simplă necesitate practică, opt timbre „Cap de bour” cu valoarea de cinci parale pe primul exemplar din pachetul care urma să fie expediat la Galați. Gestul lui banal a transformat, însă, acel ziar într-un unicat absolut, o piesă de colecție care avea să devină, peste ani, o adevărată legendă.

În 2006, România intra în Cartea Recordurilor, după ce acest exemplar a fost vândut la licitația casei „David Feldman” din Geneva. Prețul de pornire a fost de 500.000 de euro, însă interesul colecționarilor a urcat rapid suma la 700.000 de euro. Cu tot cu taxe și comisioane, valoarea finală a ajuns la 829.500 de euro. Cumpărătorul a fost miliardarul și colecționarul britanico-israelian Joseph Hackmey, cunoscut pentru pasiunea sa pentru artă și filatelie.

O poveste care traversează mai multe generații

Drumul exemplarul „Zimbrulu și Vulturulu” a fost la fel de spectaculos ca și valoarea lui.

După expedierea din Iași, ziarul a ajuns la Galați, unde a fost cumpărat de un librar pasionat de timbre. De-a lungul anilor, piesa a schimbat mai mulți proprietari și a fost expusă la evenimente filatelice de prestigiu.

În 1969, la o expoziție mondială de timbre organizată la Sofia, ziarul a câștigat marele premiu, consolidându-și statutul de piesă unică în lume.

Ulterior, a fost achiziționat de colecționari elvețieni și a fost păstrat în condiții de maximă siguranță într-o bancă din Elveția.

În 2008, după mai bine de un secol și jumătate, ziarul s-a întors temporar în România, fiind expus în cadrul expoziției EFIRO, eveniment care celebra 150 de ani de la apariția primelor mărci poștale românești „Cap de Bour”. Printre cei care au admirat atunci piesa s-a numărat și președintele României de la acea vreme, Traian Băsescu.

Un tezaur filatelic de valoare mondială

„Zimbrulu și Vulturulu” este apreciat nu doar ca publicație istorică, ci și ca o capodoperă filatelică. Cele opt timbre aplicate pe exemplar formează o francatură compusă extrem de rară – cinci mărci într-un ștraif, o pereche și un timbru izolat. Este vorba despre emisiunea a doua a timbrelor „Cap de Bour”, una dintre cele mai rare și mai valoroase din lume.

Conform World Record Academy, această francatură este considerată „cel mai faimos set de ștampile și mărci poștale aplicate vreodată pe o corespondență”.

Joseph Hackmey, actualul deținător, este un nume bine-cunoscut în lumea colecționarilor. Om de afaceri de origine israeliană, stabilit în Marea Britanie, Hackmey a condus compania „Israel Phoenix Assurance”, pe care a vândut-o în 2002 pentru 160 de milioane de lire sterline.

În prezent, „Zimbrulu și Vulturulu” ocupă un loc de cinste în colecția sa privată, alături de alte piese de artă și timbre rare.

Astfel, ziarul tipărit la Iași în 1858 continuă să scrie istorie, fiind un simbol al valorii culturale și filatelice românești, dar și dovada că, uneori, un simplu gest de rutină poate transforma un obiect obișnuit într-o comoară.

1918: Se încheie Primul Război Mondial

La ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918, răsună vestea sfârșitului Primului Război Mondial, unul dintre cele mai sângeroase conflicte din istorie, început în anul 1914.

Bilanțul a fost dramatic: 9 milioane de soldați morți, peste 23 de milioane răniți și 5 milioane de civili uciși. În plus, pandemia de gripă spaniolă din 1918 a amplificat tragedia globală.

1947: Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viață

Iuliu Maniu, una dintre figurile fundamentale ale politicii românești, s-a născut în 1873, la Șimleu Silvaniei. Activ încă din tinerețe în Partidul Național Român, Maniu s-a remarcat prin lupta pentru drepturile românilor din Transilvania și prin curajul său în Parlamentul de la Budapesta.

Prim-ministru al României de trei ori, el s-a opus tuturor formelor de dictatură, fie imperialistă, carlistă sau comunistă. După 23 august 1944, a refuzat să accepte instaurarea regimului comunist, iar în 1947 a fost arestat în urma înscenării de la Tămădău. Pe 11 noiembrie 1947, tribunalul comunist îl condamnă la închisoare pe viață pentru „înaltă trădare”.

Iuliu Maniu a fost închis la Galați, apoi transferat la Sighet, unde și-a trăit ultimele zile.

A murit la 5 februarie 1953, la vârsta de 80 de ani, fiind îngropat în anonimat în Cimitirul Săracilor din Sighet.

1933: S-a născut actorul Ștefan Bănică senior

Pe 11 noiembrie 1933, la Călărași, se năștea Ștefan Bănică senior, unul dintre cei mai carismatici și îndrăgiți actori români. Absolvent al IATC, promoția 1955, Bănică a fost nu doar actor de teatru și film, ci și cântăreț talentat.

A jucat pe scena Teatrului „Bulandra” alături de mari nume ale teatrului românesc și a format un cuplu comic memorabil cu Stela Popescu.

În 2016, a fost omagiat postum cu o stea pe Aleea Celebrităților din București, în semn de recunoștință pentru întreaga sa carieră.

1950: S-a născut poetul Mircea Dinescu

Poet, publicist și spirit liber, Mircea Dinescu s-a născut la 11 noiembrie 1950. Cărțile sale de poezie, de la „Elegii de când eram mai tânăr” la „Scaunul cu trei picioare”, au fost traduse în mai multe limbi.

Fondator al revistelor „Academia Cațavencu” și „Plai cu boi”, Mircea Dinescu s-a remarcat prin umorul său satiric și prin implicarea civică.

1962: S-a născut actrița americană Demi Moore

Născută pe 11 noiembrie 1962, Demi Moore a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe ale anilor ’90, după rolul din filmul „Ghost” – „Fantoma mea iubită”.

A jucat în numeroase producții de succes, precum „A Few Good Men”, „G.I. Jane” sau „Propunere indecentă”, devenind una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood.

1970: S-a născut cântărețul Pavel Stratan

Pavel Stratan s-a născut în Republica Moldova, la Nișcani, județul Călărași, în 1970. Artist de folk și pop, a debutat cu albumul „Amintiri din copilărie”, care a cucerit publicul atât în Republica Moldova, cât și în România.

Cu un stil autentic, în care amestecă nostalgia și umorul, Stratan a devenit rapid o voce distinctă în muzica românească contemporană.

1974: S-a născut actorul american Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, născut la Los Angeles pe 11 noiembrie 1974, este unul dintre cei mai talentați și apreciați actori ai generației sale.

A debutat în televiziune la vârsta de cinci ani, iar consacrarea a venit odată cu filme precum „Titanic”, „The Aviator” și „The Revenant”, pentru care a primit Premiul Oscar în 2016.

De-a lungul carierei, DiCaprio a fost nominalizat de șapte ori la Oscar și a câștigat trei Globuri de Aur, remarcându-se totodată prin implicarea sa în cauze ecologice și umanitare.

1995: A murit Corneliu Coposu, liderul PNŢCD

Corneliu Coposu, figură emblematică a opoziției anticomuniste, s-a stins din viață pe 11 noiembrie 1995. Născut în 1914, în județul Sălaj, Corneliu Coposu a fost secretarul politic al lui Iuliu Maniu și a suferit 17 ani de detenție în închisorile comuniste.

După Revoluția din 1989, a redevenit un simbol al democrației, conducând Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și militând pentru valorile occidentale. Moartea sa a fost urmată de un impresionant omagiu public, zeci de mii de oameni venind să-l conducă pe ultimul drum.

Sărbători

* România: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

* Polonia: Ziua Independenței (1918)

* Angola: Ziua Independenței (1975)

* Belgia: Ziua Armistitiului

* Franța: Ziua Armistițiului

* SUA: Ziua Veteranilor



