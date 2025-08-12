13 august: 64 de ani de când a început ridicarea zidului care a divizat Berlinul

Părintele Arsenie Papacioc a slujit timp de 40 de ani la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, devenind cel mai iubit şi căutat duhovnic al Dobrogei. Tot pe 13 august s-a născut regizorul britanic Alfred Hitchcock.

1893: S-a născut Alcibiade Diamandi, om politic aromân

Alcibiade a fost om politic aromân din Grecia, activ în timpul celui de al doilea război mondial și în conexiune cu forțele militare italiene și România. A fost un susținător al identității naționale a aromânilor din Balcani și un adversar a elenizării comunității aromâne din regiune, dar poziția sa de împotrivire contra statului grec și de colaborare cu ocupanții Italieni a fost o piedică în concretizarea planurilor sale.

În ajunul războaielor balcanice din 1912 a plecat în România, unde a urmat Academia Comercială din București. Când România a intrat în primul război mondial, în 1916, s-a oferit voluntar în serviciul militar, servind ca ofițer. A devenit consul al României la Saranda (Albania) în 1926, iar de acolo a plecat la Roma, unde s-a implicat în mișcarea politică fascistă a lui Benito Mussolini.

Cu pașaport românesc a călătorit în Grecia ca străin, în timp ce serviciile elene de contraspionaj îl anchetau, reușind să fie amnistiat. Ulterior, a derulat afaceri în Grecia ca om de afaceri român, fiind din nou bănuit că ar fi fost de fapt un agent fascist italian. În anul 1942 a plecat în România și după terminarea celui de-al doilea război mondial, a fost condamnat de către Curtea Specială din Grecia la moarte ca trădător. A fost încarcerat în România de noul guvern comunist și a murit în anul 1948.

1899: S-a născut regizor britanic Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock, unul dintre cei mai influenţi oameni pe care lumea filmului i-a cunoscut vreodată (a semnat ca regizor nu mai puţin de 60 de filme și a trecut prin toate erele artei moderne), s-a născut într-o familie modestă, într-un cartier din nordul Londrei, şi-a petrecut copilăria fiind marcat de aspectul său fizic nefericit. Obezitatea de care suferea încă din primii ani l-a făcut să se rușineze tot restul vieţii.

Cu o educaţie foarte severă primită de la părinţii săi şi de la scoală, a ajuns ca în perioada adolescenţei să lucreze ca grafician pentru un studio cinematografic unde făcea afișele diverselor filme mute. Așa a început să fie pasionat pentru lumea cinematografiei și să participe ca monteur, regizor artistic și scenarist în filmele lui: Donald Crisp și Hugh Ford.

Cariera de regizor și-a început-o în Regatul Unit, în anul 1922. Abia din 1939 a început să lucreze în Statele Unite ale Americii.

Șase filme regizate de Alfred Hitchcock au fost nominalizate la Premiile Oscar: Rebecca în 1941, Suspicion în 1942, Lifeboat în 1945,Spellbound în 1946, Rear Window în 1955 și Psycho în 1961. În 1968 a primit un Oscar onorific, Premiul în Memoria lui Irving Thalberg pentru întreaga sa cariera în cadrul ceremoniei Premiilor Academiei. Deși nu a primit niciun premiu Oscar în competiție, întotdeauna a fost și a rămas maestrul suspansului.

American Film Institute i-a decernat în 1979 un premiu pentru munca sa și în același an, Regina Angliei i-a decernat titlul de Sir.

Creațiile sale sunt considerate adevărate lecţii de cinematografie datorită originalităţii și, mai ales, talentului său de a construi suspansul.

Hitchcock a decedat în 1980, în urma unei insuficiențe renale.

De numele său sunt legate însă și scandaluri. Actriţa americană Tippi Hedren, muza lui Alfred Hitchcock, a dezvăluit, la mai bine de trei decenii de la moartea regizorului, că a fost hărţuită şi agresată sexual de celebrul regizor, în timpul unor filmări din anii 1960.

1914: S-a născut Arsenie Papacioc, duhovnic român

Arsenie Papacioc (n. 13 august 1914, Misleanu, Perieți, Județul Ialomița, România – d. 19 iulie 2011, Techirghiol, România) a fost un duhovnic ortodox român.

Din anul 1976, a fost duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol. Părintele Papacioc a trecut prin pușcăriile comuniste unde a pătimit alături de Părintele Iustin Parvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Nicolae Bordașiu și alții.

A fost arestat și condamnat sub regimul mareșalului Ion Antonescu, în 1941, pentru participare la rebeliunea legionară și apartenența la Mișcarea Legionară.

S-a călugărit în 1946, după eliberare și s-a nevoit la Mănăstirea Antim din București până în 1949.

Între 1949-1950 a fost sculptor la Institutul Biblic, iar în anul 1951 a devenit preot la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamț.

Între 1952-1958 a fost preot la Mănăstirea Slatina.

În vara anului 1958 a fost arestat din nou, pentru că facea parte din grupul „Rugul Aprins”.

Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, a fost grațiat în 1964 de la închisoarea Aiud.

Arsenie Papacioc a fost numit la moarte de către Realitatea TV drept unul dintre cei mai importanți duhovnici ai ortodoxiei române.

1961: A început ridicarea Zidului Berlinului

În noaptea de 12 spre 13 august 1961, Germania de Est a început ridicarea Zidului Berlinului, o barieră care a separat pentru aproape 29 de ani Estul comunist de Vestul capitalist. Zidul a fost ridicat pentru a opri exodul masiv al est-germanilor către Germania de Vest și a devenit un simbol al Războiului Rece și al divizării politice impuse de Uniunea Sovietică. Avea o lungime de aproximativ 155 de km, împrejurul Berlinului de Vest, și era construit inițial din beton, cu o serie de fortificații, turnuri de pază, trupe și obstacole antivehicule.

Germania de Est pierduse o şesime din populaţie care emigrase spre Germania de Vest după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Înfrântă în război, ţara fusese împărţită între Aliaţi: Vestul revenise Statelor Unite, Marii Britanii şi Franţei, iar Estul intrase sub stăpânirea URSS.

Aceeaşi împărţire s-a făcut și în cazul Berlinului, care se afla pe teritoriul Germaniei estice.

Zidul a străpuns capitala Germaniei, exact în inimă, timp de 28 de ani, două luni şi 28 de zile și a însemnat separarea est germanilor de berlinezii din vest. A fost dărâmat cu baroasele pe 9 noiembrie 1989, într-o declaraţie de libertate care încheia o segregare politică declanşată de URSS.

1982: S-a născut Sebastian Stan, starul român de la Hollywood

Originar din Constanţa, unde s-a născut la 13 august 1982, Sebastian Stan a părăsit România din copilărie, împreună cu mama sa, Georgeta Orlovski, profesoară de pian.

Sebastian avea pe atunci opt ani, iar la 10 ani a jucat primul său rol într-un film, în „71 fragments of a Chronology of Chance“ regizat de cunoscutul austriac Michael Haneke.

În „Marţianul“ (care a primit şapte nominalizări la Oscar), Sebastian Stan a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră“, a făcut parte dintr-o distribuţie de excepție, alături de starurile Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american „Gossip Girl“.

În 2025 a câștigat primiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical la Globurile de Aur.