La 1 octombrie, în 1800, Spania a cedat Franței provincia Louisiana, în 1921 s-a născut fotbalistul și antrenorul Angelo Niculescu, în 1924, Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA, iar în 1956, jurnalistul Cristian Tudor Popescu. 1 octombrie este ziua în care s-a încheiat, în 1946, procesul de la Nürnberg.

1800: Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord

Cedarea provinciei Louisiana către Franța s-a făcut în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii au vândut această provincie Statelor Unite.

1 octombrie 1855: A apărut ziarul „Steaua Dunării”, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu

Ziarul „Steaua Dunării” a fost principalul organ unionist, în jurul căruia s-au strâns cei mai activi susținători ai Unirii Principatelor Române.

Publicația a apărut la Iași într-o primă etapă, între octombrie 1855 și septembrie 1856.

Din decembrie1856 și până în luna mai 1858, a apărut în limba franceză, la Bruxelles, sub numele de „L'Etoile du Danube”. Ulterior, a reapărut la Iași din luna noiembrie a anului 1858 până în luna noiembrie a anului 1860. La 2 ianuarie 1859 se unește cu „Zimbrul și Vulturul” și apare în locul lor „Steoa Dunărei. Zimbrulu și Vulturululu”.

La acest ziar au colaborat Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu și C.A. Rosetti.

1908: Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie

Primului automobil de serie era denumit „Model T”.

La vremea respectivă, prețul vehicului era de 825 dolari.

1 octombrie 1921: S-a născut fotbalistul și antrenorul român Angelo Niculescu

Angelo Niculescu a urmat cursurile Institutului de Cultură Fizică, ulterior activând ca profesor la Institutul de Educație Fizică și Sport.

A fost președinte al Colegiului Central al Antrenorilor și președinte de onoare al Școlii Naționale de Antrenori și a publicat două cărți pe teme sportive: „Fotbal. Metode și mijloace de antrenament”, coautor Ion. V. Ionescu, și „Corabia cu 11 pasageri”.

Ca antrenor. a debutat la echipa de juniori a clubului Dinamo, în anul 1952. Între 1957-1959 a fost antrenor al echipelor Steaua Bucureşti şi Tractorul Braşov. Din 1959 şi până în 1962 a fost antrenor federal la FRF, ulterior a revenit la Dinamo, cu care a câştigat Cupa României (1964) şi titlul de campioană (1965).

Angelo Niculescu, care a calificat şi a condus România la Campionatul Mondial din Mexic 1970, a murit la 20 iunie 2015, la vârsta de 93 de ani.

1 octombrie 1924: S-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA

Născut în orașul Plains, Georgia, James Earl Carter Jr., cunoscut sub numele de Jimmy Carter, a urmat cursurile Academiei Navale a SUA. Între 1946- 1953 a servit în cadrul forțelor navale, atât în flota din Atlantic, cât și cea din Pacific.

În luna iulie a anului 1946 s-a căsătorit cu Rosalynn Smith. În anul 1953, după decesul tatălui său, a demisionat din serviciul naval și a revenit cu familia sa în Georgia. Apoi, a ocupat funcția de senator al statului Georgia.

A deținut funcția de președinte între 20 ianuarie 1977 și 20 ianuarie 1981. Printre realizările importante ale administrației sale în materie de politică externă se numără: acordurile de la Camp David, tratatul de pace dintre Egipt și Israel, tratatul SALT II cu Uniunea Sovietică și stabilirea relațiilor diplomatice ale SUA cu Republica Populară Chineză, conform www.jimmycarterlibrary.gov.

În anul 2002 a primit Premiul Nobel pentru pace, îndeosebi pentru „deceniile sale de eforturi neobosite pentru găsirea unor soluţii pacifiste la conflicte internaţionale”.

1 octombrie 1935: S-a născut cântăreața și actrița britanică Julie Andrews

Julie Andrews este cunoscută, în special, pentru interpretarea personajului Mary Poppins din filmul omonim, pentru care a fost și recompensată cu Premiul Oscar. A jucat în următoarele piese de teatru: „My Fair Lady” și „Camelot”. Ulterior, și-a etalat talentul și în „The Sound of Music/ Sunetul muzicii”.

Din 1959 și până în anul 1968 a fost căsătorită cu scenograful Tony Walton. Ulterior, din 1969 și până în 2010 cu regizorul Blake Edwards.

Cu toate că din anul 1997 nu a mai putut cânta, din pricina unei intervenții chirurgicale la corzile vocale, Julie Andrews a continuat să joace în filme, a scris aproape 30 de cărți pentru copii și a publicat două cărți autobiografice de mare succes.

Din filmografia sa amintim: „The Princess Diaries/ Prințesa îndărătnică”, „Relative Values/ Logodnă cu ghinioane”, „The Tamarind Seed/ Sămânță de Tamarin” și „Shrek 2”.

1946: S-a încheiat procesul de la Nürnberg

Procesele de la Nürnberg reprezintă, de fapt, o serie de dosare celebre în cadrul cărora au fost inculpați importanți membri ai conducerii politice, militare și economice a Germaniei Naziste, potrivit Wikipedia.

Procesele au avut loc începând cu 1945 în orașul Nürnberg, Germania, în Palatul de Justiție din Nürnberg.

Primul și cel mai cunoscut dintre aceste procese a fost Procesul Principalilor Criminali de Război în fața Tribunalului Militar Internațional (TMI), în care au fost judecați 24 dintre cei mai importanți lideri ai Germaniei naziste, atât capturați cât și în contumacie. Dezbaterile procesului s-au ținut între 20 noiembrie 1945 și 1 octombrie 1946.

Tribunalul militar internațional a fost inaugurat la 18 octombrie 1945, în clădirea Curții Supreme, la Berlin. Prima sesiune a fost prezidată de judecătorul sovietic, Nikicenko. Procurorii au inițiat inculparea a 24 de criminali de război și șase organizații criminale: conducerea Partidului Nazist, a Schutzstaffel (SS) și Sicherheitsdienst (SD), a Gestapo-ului, a Sturmabteilung (SA) și a Înaltului Comandament al Armatei Germane (OKW).

Capetele de acuzare au fost: Participarea la un plan comun sau a unei conspirații pentru comiterea de crime împotriva păcii; Plănuirea, inițierea și susținerea de războaie de agresiune și alte crime împotriva păcii; Crime de război; Crime împotriva umanității.

Jumătate dintre ei au fost condamnaţi la moarte: Martin Bormann, secretar al partidului nazist, Hans Frank, guvernatorul general al guvernământului Poloniei ocupate de Germania, Wilhelm Frick, cel care a scris legile rasiale de la Nürnberg, Hermann Goring, comandantul aviaţiei militare, Alfred Jodi, înaltul comandament al Armatei, Ernst Kaltenbrunner, cel care a avut în subordine câteva lagăre de concentrare.

Aceeaşi sentință au primit-o şi Wilhelm Keitel, şef al Oberkommando der Wehrmacht, Joachim von Ribbentrop, ambasador plenipotenţiar şi ambasador în Regatul Unit şi ministru de externe al Germaniei, Alfred Rosenerg, ideologul şef al Partidului nazist, Fritz Sauckel, cel care a coordonat programul nazist de muncă forţată, Arthur Seyss-Inquart, comisar al Reich-ului pentru Olanda ocupată, şi Julius Streicher, care a instigat la ură şi omoruri împotriva evreilor prin săptămânalul său de propaganda nazistă Der Sturmer.

Sentințele capitale au fost executate la 16 octombrie 1946 prin spânzurare, prin metoda de cădere standard și nu prin cădere lungă. Judecătorii francezi au propus folosirea unui pluton de execuție pentru condamnații militari, potrivit cutumei sentințelor pronunțate de curțile marțiale, dar Biddle și judecătorii sovietici s-au opus, susținând că ofițerii își violaseră etica militară și nu erau demni de moartea, considerată demnă, în fața plutonului de execuție. Cei care au fost condamnați la închisoare au fost transferați în 1947 la închisoarea Spandau (Berlin).

Al doilea set de procese ale unor criminali de război mai puțin importanți a avut loc conform Legii nr. 10 a Consiliului de Control la Tribunalele militare de la Nürnberg (TMN).

Aproximativ 200 de inculpați germani au fost judecați la Nürnberg pentru crime de război și 1.600 de alte persoane au fost judecate prin modalitățile tradiționale ale justiției militare

1 octombrie 1956: S-a născut jurnalistul Cristian Tudor Popescu

Născut la București, Cristian Tudor Popescu a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din Capitală. A fost angajat al cotidianului „Adevărul”, din anul 1991 până în anul 1996 ocupând funcția de redactor șef adjunct.

Ulterior, din 1996 și până în 2005 a fost redactor-șef.

Cariera sa a continuat, după plecarea de la „Adevărul”, ca director fondator al ziarului „Gândul”. În ianuarie 2008, Cristian Tudor Popescu a demisionat din funcția de director al cotidianului „Gândul”, însă a rămas editorialist al publicației.

De precizat că, din martie 2003, până în noiembrie 2006, a fost președinte al Clubului Român de presă, funcție din care a demisionat.

Este autor al mai multor cărți: „Vremea Mînzului Sec”, „Imperiul oglinzilor strâmbe”, „România abțibild”, „Un cadavru umplut cu ziare” și „Luxul morții”.

Cristian Tudor Popescu are un doctorat în cinematografie, cu o teză pe tema propagandei și manipulării în filmul românesc.

1 octombrie 1985: S-a născut fotomodelul Catrinel Menghia

Născută la Iași, Catrinel Menghia este, de asemenea, cunoscută și sub numele de Catrinel Marlon. Ea a cochetat cu sportul și a fost campioană la juniori la atletism 400 m obstacole. La doar 16 ani, în timp ce se afla în Capitală, Menghia a fost descoperită de un agent de modelling. După jumătate de an, părinții au fost de acord ca tânăra să se mute în București pentru a avea o carieră în modelling.

În luna noiembrie a anului 2001, Menghia a concurat la Ford Supermodel of the World Contest, unde a ocupat locul doi. Patru ani mai târziu, fotomodelul a fost imaginea brandului de lenjerie intimă Lise Charmel. În plus, Catrinel Menghia a defilat pentru principalele case de modă, inclusiv pentru Georgio Armani.

În anul 2011 a urmat cursuri de actorie, iar în anul 2012 a debutat în filmul „Tutti i rumori del mare”.

Din filmografia sa amintim: „Il racconto dei racconti/ Tale of Tales”, „Loro chi?”, „La porta rossa” și „La Gomera”.