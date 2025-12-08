search
9 decembrie, ziua în care a început Procesul medicilor de la Nürnberg, primul proces al crimelor medicale naziste

La data de 9 decembrie 1946 a început, la Nürnberg, primul proces împotriva medicilor naziști, acuzați de experimente pe oameni, sterilizări forțate și eutanasie, moment care a dus la stabilirea principiilor etice internaționale în cercetarea medicală.

Procesele de la Nürnberg FOTO Arhivă
Procesele de la Nürnberg FOTO Arhivă

1916 – Deschiderea Parlamentului la Iași

La 9 decembrie 1916 a avut loc, în Sala Teatrului Național din Iași, deschiderea Parlamentului României, în contextul mutării instituțiilor statului din București din cauza înaintării Puterilor Centrale. Regele Ferdinand I a citit mesajul tronului, reafirmând hotărârea României de a continua războiul alături de Antantă.

Mesajul a subliniat necesitatea solidarității naționale pentru susținerea efortului militar și civil, precum și promisiunea unor reforme esențiale după încheierea conflictului, precum reforma agrară și extinderea drepturilor politice.

1916 – S-a născut actorul Kirk Douglas

La 9 decembrie 1916 s-a născut, la Amsterdam, New York, Kirk Douglas (Issur Danielovitch), actor, regizor și producător american de origine evreiască. Cariera sa s-a întins pe șapte decenii, fiind cunoscut pentru peste 90 de roluri în filme de mare impact, precum Spartacus, Paths of Glory, Champion, Ace in the Hole și Lust for Life. A fost unul dintre primii actori care și-au înființat propria companie de producție, Bryna Productions, contribuind la promovarea independenței în domeniul cinematografic.

A fost nominalizat de trei ori la Oscar și a primit un Oscar onorific în 1995 pentru contribuția la dezvoltarea industriei filmului american. A fost inclus în National Film Registry pentru rolul său în Spartacus, unde a sprijinit dezvăluirea publică a scenaristului Dalton Trumbo, contribuind la încheierea listei negre de la Hollywood.

1941 – China declară război Puterilor Axei

La 9 decembrie 1941, Republica Chineză a declarat oficial război Japoniei, Germaniei și Italiei, alăturându-se coaliției Națiunilor Unite în Al Doilea Război Mondial. Decizia a venit la două zile după atacul Japoniei asupra bazei americane Pearl Harbor.

Citește și: Magia și războiul. Legătura necunoscută dintre nazism și practicile oculte pentru manipularea maselor

Prin această declarație, China a devenit membru oficial al alianței anti-Axa, consolidând sprijinul militar și economic din partea SUA și Marii Britanii și întărind statutul său internațional în conflictul mondial.

1946 – Începerea Procesului Medicilor la Nürnberg

La 9 decembrie 1946 a început la Nürnberg, în fața primului tribunal militar american, Procesul medicilor, primul dintre procesele secundare intentate liderilor nazismului. Au fost judecați 23 de medici și funcționari ai regimului nazist pentru crime de război, crime împotriva umanității și conspirație, fiind acuzați de experimentarea pe prizonieri, sterilizare forțată, eutanasie și alte practici medicale neetice.

Procesul a scos la iveală detalii despre programul Aktion T4 și despre experimentarea pe prizonieri din lagărele de concentrare. Verdictul, pronunțat în august 1947, a dus la condamnări la moarte și închisoare și a generat adoptarea Codului de la Nürnberg, primul set de principii etice privind cercetarea medicală pe subiecți umani, care stă la baza normelor de bioetică moderne.

Citește și: Cine a fost de vină pentru moartea a cel puțin jumătate de milion de români. Deciziile inconștiente și criminale în Marele Război

1992 – Anunțul separării prințului Charles și a prințesei Diana

La 9 decembrie 1992, prim-ministrul britanic John Major a anunțat oficial, în Parlamentul Regatului Unit, separarea dintre prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, și prințesa Diana, după un mariaj început în 1981. Anunțul a venit în urma unor probleme conjugale amplu reflectate în presă, inclusiv interviuri, biografii autorizate și dezvăluiri privind viața privată a cuplului.

Separarea a avut consecințe asupra imaginii Casei Regale, marcând un moment de tranziție în poziționarea publică a monarhiei britanice. Cu toate că ambii au continuat să își îndeplinească responsabilitățile oficiale, decizia a deschis drumul spre divorțul finalizat în august 1996 și a generat dezbateri privind reforma instituțională a monarhiei și rolul presei în viața publică a familiei regale.

