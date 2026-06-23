Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, este invitat, marți, la „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre situația politică tensionată după căderea Guvernului Veștea.

Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”. Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți, 23 iunie, că PNL își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, „bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni”.

Remus Pricopie făcuse, la sfârșitul săptămânii trecute, un apel public pentru un armistițiu politic, afirmând că președintele Nicușor Dan ar trebui, în baza atribuțiilor sale constituționale, să convoace partidele parlamentare pentru reluarea dialogului.

Președintele Nicușor Dan a invitat reprezentanții partidelor din Parlament la consultări pentru desemnarea unui nou premier, care vor avea loc astăzi, 23 iunie, la Palatul Cotroceni. Sunt așteptați inclusiv reprezentanți ai formațiunii politice AUR.