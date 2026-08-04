 Războiul din Ucraina schimbă structura armatei poloneze: mai puține tancuri, mai multe drone | adevarul.ro
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Războiul din Ucraina schimbă structura armatei poloneze: mai puține tancuri, mai multe drone

Război în Ucraina
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Polonia își reorganizează structura batalioanelor de luptă, ținând cont de experiența acumulată în războiul din Ucraina. În locul uneia dintre companiile de luptă, unitățile militare formează companii de sisteme fără pilot, iar numărul de tancuri și vehicule de luptă pentru infanterie este redus. Decizia are drept scop consolidarea capacităților trupelor pe câmpul de luptă modern, relatează Rzeczpospolita.

Militari polonezi
Proiect pilot în Polonia. Foto: Shutterstock

Proiect-pilot derulat de aproape un an

Un proiect-pilot este implementat de aproape un an în două batalioane echipate cu transportoare blindate Rosomak. În cadrul experimentului, una dintre cele patru companii de luptă a fost înlocuită cu o unitate de sisteme fără pilot, ceea ce a redus numărul de vehicule blindate din batalion de la 58 la 44.

Noile unități vor fi dotate cu drone FPV, complexe de recunoaștere și echipamente de contracarare a dronelor. Se estimează că batalioanele vor putea detecta, identifica și lovi ținte independent, la o distanță de până la 30 de kilometri — de două ori și jumătate mai mult decât capacitatea actuală.

Model care ar putea deveni standard

Deși certificarea unităților-pilot va avea loc abia în luna noiembrie, noul model organizatoric a fost deja inclus în Programul de dezvoltare a Forțelor Armate ale Poloniei pentru perioada 2025–2039. Pe termen lung, acesta ar urma să devină standard pentru batalioanele de tancuri, mecanizate și de infanterie motorizată.

Schimbările sunt rezultatul analizei conflictelor militare contemporane, în special al experienței de luptă acumulate de Ucraina. Armata poloneză nu tratează însă dronele drept un înlocuitor total al tancurilor sau al altor tipuri de blindate, ci le integrează în sistemul de armament existent.

Reformă amplă a sectorului de apărare

În ultimii ani, Polonia și-a revizuit constant abordarea privind dezvoltarea forțelor armate. În urma unor verificări ale gradului de pregătire a trupelor, s-a constatat că atât capacitatea operațională a diviziilor poloneze, cât și structura acestora necesită modernizare. Totodată, Varșovia a majorat considerabil finanțarea programelor destinate sistemelor fără pilot și tehnologiilor de contracarare a dronelor, transformându-le într-una dintre direcțiile prioritare ale procesului de reînarmare.

În același timp, conducerea militaro-politică poloneză face apel tot mai des la experiența practică a Ucrainei. Instructori ucraineni pregătesc deja militari polonezi în privința contracarării dronelor, valorificând experiența de luptă acumulată de Ucraina pe front.

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